https://ukraina.ru/20231026/1050496128.html

Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes

Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes - 26.10.2023 Украина.ру

Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes

Уничтожение на Украине за последние дни сразу трёх танков Leopard 2 стало для ВСУ "самой тяжёлой потерей" западных танков с начала контрнаступления. Об этом говорится в опубликованном 25 октября материале обозревателя Forbes Дэвида Экса

2023-10-26T04:54

2023-10-26T04:54

2023-10-26T04:55

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"За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2… Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях", - говорится в публикации.По данным разведаналитика Эндрю Перпетуа, на которого сослался Экс, современные наследники фашистских "тигров" и "пантер" были сожжены в Запорожской области. Всего же за четыре месяца тяжёлых боёв киевский режим потерял пять танков Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2. Девять западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева."Резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины в сохранении своих западных танков", - отмечается в статье.По информации автора, на Украину к настоящему моменту поставлено 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства и 21 Leopard 2A6, несколько десятков Leopard 1A5, 10 Strv 122 из Швеции, 14 Challenger 2 из Великобритании и 31 М1А1 "Абрамс" производства США. Запланированы дополнительные поставки танков Leopard 1 и Leopard 2.Напомним, в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, которые, по словам президента России Владимира Путина, "прекрасно горят".

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

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новости, украина, запад, военная помощь, leopard-2 (танк), танк, потери всу, сво, запорожское направление