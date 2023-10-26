https://ukraina.ru/20231026/1050496128.html
Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes
Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes - 26.10.2023 Украина.ру
Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes
Уничтожение на Украине за последние дни сразу трёх танков Leopard 2 стало для ВСУ "самой тяжёлой потерей" западных танков с начала контрнаступления. Об этом говорится в опубликованном 25 октября материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
2023-10-26T04:54
2023-10-26T04:54
2023-10-26T04:55
новости
украина
запад
военная помощь
leopard-2 (танк)
танк
потери всу
сво
запорожское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042900965_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_3ca2c75da363613978c4bdfc8e949c9b.png
"За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2… Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях", - говорится в публикации.По данным разведаналитика Эндрю Перпетуа, на которого сослался Экс, современные наследники фашистских "тигров" и "пантер" были сожжены в Запорожской области. Всего же за четыре месяца тяжёлых боёв киевский режим потерял пять танков Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2. Девять западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева."Резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины в сохранении своих западных танков", - отмечается в статье.По информации автора, на Украину к настоящему моменту поставлено 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства и 21 Leopard 2A6, несколько десятков Leopard 1A5, 10 Strv 122 из Швеции, 14 Challenger 2 из Великобритании и 31 М1А1 "Абрамс" производства США. Запланированы дополнительные поставки танков Leopard 1 и Leopard 2.Напомним, в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, которые, по словам президента России Владимира Путина, "прекрасно горят".
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
запорожское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042900965_39:0:487:336_1920x0_80_0_0_f5f235f95334393476b20c64c90028fe.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, военная помощь, leopard-2 (танк), танк, потери всу, сво, запорожское направление
Новости, Украина, Запад, военная помощь, Leopard-2 (танк), танк, потери ВСУ, СВО, Запорожское направление
Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - Forbes
04:54 26.10.2023 (обновлено: 04:55 26.10.2023)
Уничтожение на Украине за последние дни сразу трёх танков Leopard 2 стало для ВСУ "самой тяжёлой потерей" западных танков с начала контрнаступления. Об этом говорится в опубликованном 25 октября материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
"За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2… Это самая тяжёлая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях", - говорится в публикации.
По данным разведаналитика Эндрю Перпетуа, на которого сослался Экс, современные наследники фашистских "тигров" и "пантер" были сожжены в Запорожской области. Всего же за четыре месяца тяжёлых боёв киевский режим потерял пять танков Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2. Девять западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева.
"Резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины в сохранении своих западных танков", - отмечается в статье.
По информации автора, на Украину к настоящему моменту поставлено 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства и 21 Leopard 2A6, несколько десятков Leopard 1A5, 10 Strv 122 из Швеции, 14 Challenger 2 из Великобритании и 31 М1А1 "Абрамс" производства США. Запланированы дополнительные поставки танков Leopard 1 и Leopard 2.
Напомним, в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, которые, по словам президента России Владимира Путина, "прекрасно горят".