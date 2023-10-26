"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском"

Юрий Баранчик: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки и Одессы, но для победы над США придется подумать о Балтике

У нас нет мобилизации и дополнительных резервов, чтобы проводить наступление. Но у нас идут определенные процессы с мигрантами из Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство