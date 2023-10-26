"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском" - 26.10.2023 Украина.ру
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"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском"
"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском" - 26.10.2023 Украина.ру
"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском"
ВСУ стягивают в Авдеевку оперативные резервы с других участков фронта. Отчасти таким образом повторяется сценарий Артемовска, когда противник бросал в бой в сутки по батальону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-10-26T05:30
2023-10-26T05:30
новости
авдеевка
артемовск
бои
окружение
потери
терриконы
днр
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Российским войскам удалось захватить авдеевский террикон. Раньше российские войска не могли там закрепиться, потому что не прикрыли фланги. Похоже, что сейчас ВС РФ эти фланги обеспечили, рассказал эксперт.Но важно не просто защитить фланги. Теперь войскам необходимо продвинуться дальше авдеевского террикона. Только тогда получится основательно закрепится, добавил он.Авдеевка станет вторым Артемовском, просто другого масштаба. Потому что группировка ВСУ там меньше (от 8 до 15 тысяч), а проблемы те же. И украинские военные преследуют такую же глупую цель — удержать город любой ценой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050456528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, артемовск, бои, окружение, потери, терриконы, днр
Новости, Авдеевка, Артемовск, бои, окружение, потери, Терриконы, ДНР

"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском"

05:30 26.10.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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ВСУ стягивают в Авдеевку оперативные резервы с других участков фронта. Отчасти таким образом повторяется сценарий Артемовска, когда противник бросал в бой в сутки по батальону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Российским войскам удалось захватить авдеевский террикон. Раньше российские войска не могли там закрепиться, потому что не прикрыли фланги. Похоже, что сейчас ВС РФ эти фланги обеспечили, рассказал эксперт.
Но важно не просто защитить фланги. Теперь войскам необходимо продвинуться дальше авдеевского террикона. Только тогда получится основательно закрепится, добавил он.
"А продвигаться там сложно, потому что ВСУ бросают в бой оперативные резервы с других участков фронта. Отчасти повторяется сценарий Артемовска, когда противник там был в полуокружении, бросал в бой в сутки по батальону (400–500 человек), а мы эти батальоны за сутки уничтожали", - подчеркнул Евсеев.
Авдеевка станет вторым Артемовском, просто другого масштаба. Потому что группировка ВСУ там меньше (от 8 до 15 тысяч), а проблемы те же. И украинские военные преследуют такую же глупую цель — удержать город любой ценой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Баранчик интервью
25 октября, 04:01
Юрий Баранчик: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки и Одессы, но для победы над США придется подумать о Балтике У нас нет мобилизации и дополнительных резервов, чтобы проводить наступление. Но у нас идут определенные процессы с мигрантами из Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство
 
НовостиАвдеевкаАртемовскбоиокружениепотериТерриконыДНР
 
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