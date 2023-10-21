США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050375247.html
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg - 21.10.2023 Украина.ру
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают перспективу создания в секторе Газа временного правительства при участии арабских стран и поддержке ООН. Об этом со ссылкой на осведомленные источники при правительстве США сообщает Bloomberg
2023-10-21T06:09
2023-10-21T06:09
новости
израиль
сша
сектор газа
палестина
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050222211_0:475:1200:1150_1920x0_80_0_0_fa110991329443a324393bd1d2fbf716.png
"Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения Хамаса, начали обсуждать возможности, в том числе потенциальные, создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", - говорится в сообщении.По информации издания, обсуждения всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильской наземной операции в Газе. Любое продвижение в этом направлении потребует "поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным".Ранее СМИ сообщили о казусе с президентом США Джо Байденом, который "неверно расслышал вопрос" корреспондента агентства Reuters о том, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных. Утвердительный ответ Байдена на этот вопрос вынудил Белый дом его опровергнуть, заявив, что президент "неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены".
https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050222211_0:362:1200:1262_1920x0_80_0_0_b2634b2ac5ce655a45faafd52a4e26bf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт
Новости, Израиль, США, сектор Газа, Палестина, Палестино-израильский конфликт

США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg

06:09 21.10.2023
 
© Украина.руСтороны палестино-израильского конфликта. Инфографика
Стороны палестино-израильского конфликта. Инфографика - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Украина.ру
Читать в
Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают перспективу создания в секторе Газа временного правительства при участии арабских стран и поддержке ООН. Об этом со ссылкой на осведомленные источники при правительстве США сообщает Bloomberg
"Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения Хамаса, начали обсуждать возможности, в том числе потенциальные, создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", - говорится в сообщении.
По информации издания, обсуждения всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильской наземной операции в Газе. Любое продвижение в этом направлении потребует "поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным".
Ранее СМИ сообщили о казусе с президентом США Джо Байденом, который "неверно расслышал вопрос" корреспондента агентства Reuters о том, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных.
Утвердительный ответ Байдена на этот вопрос вынудил Белый дом его опровергнуть, заявив, что президент "неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены".
Яков Кедми интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 17:57
Яков Кедми: Если Израиль ликвидирует ХАМАС, США реабилитируются за своё поражение на УкраинеКак только Джо Байден покинет Израиль, страна будет готова начать сухопутное наступление на сектор Газа, заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
 
НовостиИзраильСШАсектор ГазаПалестинаПалестино-израильский конфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании
10:32"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
10:30Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"
10:21Алексей Леонков: Россия бьет ВСУ хитрой тактикой в Авдеевке и заманивает их в кипящий котел на Днепре
10:21Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
09:56Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио
09:49ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября
09:44Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных игл
09:23ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК
09:20В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского
08:48ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР
08:00Харьковские корни Никиты Михалкова. Семейная история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских
07:51"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе
07:09Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
06:49ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел
06:09США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
06:00Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"
05:50Военный эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ "стук по крыше", пока Киев ждёт главный удар
05:40Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ
Лента новостейМолния