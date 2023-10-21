https://ukraina.ru/20231021/1050375247.html

США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg

США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg - 21.10.2023 Украина.ру

США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg

Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают перспективу создания в секторе Газа временного правительства при участии арабских стран и поддержке ООН. Об этом со ссылкой на осведомленные источники при правительстве США сообщает Bloomberg

2023-10-21T06:09

2023-10-21T06:09

2023-10-21T06:09

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сша

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палестина

палестино-израильский конфликт

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"Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения Хамаса, начали обсуждать возможности, в том числе потенциальные, создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", - говорится в сообщении.По информации издания, обсуждения всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильской наземной операции в Газе. Любое продвижение в этом направлении потребует "поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным".Ранее СМИ сообщили о казусе с президентом США Джо Байденом, который "неверно расслышал вопрос" корреспондента агентства Reuters о том, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных. Утвердительный ответ Байдена на этот вопрос вынудил Белый дом его опровергнуть, заявив, что президент "неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены".

https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

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новости, израиль, сша, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт