https://ukraina.ru/20231021/1050375247.html
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg - 21.10.2023 Украина.ру
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают перспективу создания в секторе Газа временного правительства при участии арабских стран и поддержке ООН. Об этом со ссылкой на осведомленные источники при правительстве США сообщает Bloomberg
2023-10-21T06:09
2023-10-21T06:09
2023-10-21T06:09
новости
израиль
сша
сектор газа
палестина
палестино-израильский конфликт
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"Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения Хамаса, начали обсуждать возможности, в том числе потенциальные, создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", - говорится в сообщении.По информации издания, обсуждения всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильской наземной операции в Газе. Любое продвижение в этом направлении потребует "поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным".Ранее СМИ сообщили о казусе с президентом США Джо Байденом, который "неверно расслышал вопрос" корреспондента агентства Reuters о том, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных. Утвердительный ответ Байдена на этот вопрос вынудил Белый дом его опровергнуть, заявив, что президент "неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, сша, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт
Новости, Израиль, США, сектор Газа, Палестина, Палестино-израильский конфликт
США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают перспективу создания в секторе Газа временного правительства при участии арабских стран и поддержке ООН. Об этом со ссылкой на осведомленные источники при правительстве США сообщает Bloomberg
"Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения Хамаса, начали обсуждать возможности, в том числе потенциальные, создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", - говорится в сообщении.
По информации издания, обсуждения всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильской наземной операции в Газе. Любое продвижение в этом направлении потребует "поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным".
Ранее СМИ сообщили о казусе с президентом США Джо Байденом, который "неверно расслышал вопрос" корреспондента агентства Reuters о том, следует ли Израилю отложить вторжение в Газу ради освобождения большего числа пленных.
Утвердительный ответ Байдена на этот вопрос вынудил Белый дом его опровергнуть, заявив, что президент "неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены".