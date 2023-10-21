https://ukraina.ru/20231021/1050362629.html

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ "стук по крыше", пока Киев ждёт главный удар

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ "стук по крыше", пока Киев ждёт главный удар - 21.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ "стук по крыше", пока Киев ждёт главный удар

На фронте Киев потерял инициативу, но будет пытаться прощупать замыслы ВС РФ и направление основного удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:50

2023-10-21T05:50

2023-10-21T05:50

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ВСУ уже не могут двигаться вперед, хотя пытаются проявлять инициативу. Даже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас инициатива в руках русских. Но он не сообщил, где именно ВС РФ пойдут в наступление, чтобы Киев построил там свою "линию Суровикина", отметил эксперт.Россия угадала направление главного удара ВСУ. Мы знали, что противник пойдет к Токмаку со стороны Орехова и построили там мощные укрепления. Именно на этом узком участке фронта враг истратил весь свой потенциал, добавил он.Киев будет прощупывать замыслы российского командования, чтобы понять, где будет направление основного удара и где нужно сосредоточить силы. А поскольку протяженность фронта большая, то ВС РФ будут "простукивать" ВСУ и заставят их метаться по разным направлениям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050342304.html

токмак

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новости, наступление, вс рф, генштаб, оборона, планы, удар, всу, токмак