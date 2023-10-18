https://ukraina.ru/20231018/1050275314.html

Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"

Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу" - 18.10.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"

Целей для поражения на Украине гораздо больше, чем наших средств. Поэтому военно-политическое руководство должно понять, на чем концентрировать усилия.

2023-10-18T07:13

2023-10-18T07:13

2023-10-18T07:13

интервью

россия

всу

авдеевка

рсзо

дроны

артиллерия

днепр

сво

украина

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Киев частично восстановил свою энергетику. Но для нарушения производственных и логистических возможностей противника мы все равно будем наносить удары по энергетике, чтобы во время нашего контрнаступления ВСУ были как можно более скованными, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее киевские телеграм-каналы распространили видео, где вражеский FPV-дрон поражает российский пикап, в кузове которого перевозились пленные всушники. Сообщают, что наши водитель и пассажир выжили, а украинские пленные – погибли.- Андрей Францевич, кого они хотят больше запугать? Нас, демонстрируя свое новое оружие? Или своих, чтобы они боялись сдаваться в плен?- Нас этим запугать сложно. Для нас не новость, что у Украины есть FPV-дроны. У нас они тоже есть. Мы даже применяем их чаще, чем они.На видео видно, что этот беспилотник фактически гнался по проселочной дороге за пикапом. Украинский оператор знал, что это пленные со связанными руками. Так что это было сделано в дополнение к действиям украинским заградотрядов, которые стреляют в спину наступающим подразделениям, чтобы они не сворачивали с намеченного пути.А почему? Потому что сдача в плен наступающих отрядов – это тренд, которого еще никто никогда не видел. Потому что именно у штурмовиков должен быть самый высокий боевой дух. Эти люди идут на заряде адреналина. Но так, чтобы они сдавались в плен целыми подразделениями – это нонсенс. Это говорит о том, что моральный дух ВСУ крайне низок.И украинским солдатам таким образом говорят: "Если мы не успеем выстрелить вам в спину, и вы сдадитесь русским в плен, мы попытаемся достать вас в глубине". Киев уже так делал, когда наносил удар "Хаймарсом" по СИЗО с пленными в Еленовке. И это будет продолжаться.- Вы могли бы привести конкретные примеры, когда украинские солдаты стали сдаваться в плен целыми подразделениями?- Это постоянно происходит по всей линии фронта. Счет идет на тысячи. В основном массовая сдача в плен происходит в тех местах, где мы движемся вперед, зажимая конкретные опорники. Например, под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с нами на связь на специальной частоте "Волга".Сейчас эта тенденция начинает лавинообразно нарастать. Поэтому режиму Зеленского придется осуществить ряд карательных мероприятий, чтобы показать, что они их достанут, даже если им кажется, что они сдались в плен и все для них позади.- Каково сейчас соотношение между насильно мобилизованными и мотивированными бойцами ВСУ?- ВСУ по-разному раскидывает бойцов по разным направлениям.Кстати, даже западные специалисты обратили внимание на проблему их безумных атак. Причина очень большой гибели личного состава ВСУ заключается в том, что штабы физически не видят этих людей. Там возникает ситуация, когда уже поменялось три состава подразделений, а командиры даже не подходят к ним пообщаться. Для них бойцы – это стрелочки на карте. Они не чувствуют ответственности за человеческие жизни.Так что на Украине разрыв между штабами и бойцами в окопах критический. Люди это понимают и хотят сдаться в плен, потому что они никому не нужны. Но всушники нужны России. Мы понимаем, что это люди, которые потом будут восстанавливать Украину и пополнять ее демографический фон.- Если вернуться к теме беспилотников, то Украина должна получить дроны-камикадзе Switchblade. Насколько это станет для нас проблемой?- Технологию Switchblade американцы когда-то разработали для Афганистана. Они есть в версии 300 и 600, в зависимости от размера, дальности действия и мощности заряда. Это как FPV-дрон, сделанный немножко по-другому принципу, который позволял патрулям быстро наносить удары за счет своей компактности, если они действуют в отрыве от подразделений.Он ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Просто у него заряд слабый. Не могу сказать, что он вызовет для нас какие-то сложности. Потому что мы основной упор делаем на радиоэлектронную борьбу. У нас появляются компактные комплексы РЭБ. И на современных танках мы размещаем противодроновую сетку, а также комплексы радиоподавления, когда создается невидимый купол и любой дрон, подлетающий к танку, падает, теряя управление.То же самое будет со Switchblade. Потому что им нужна прямая связь с оператором.- "Ланцет" может столкнуться с такой же проблемой?- "Ланцет" сделан по-другому принципу. У "Ланцета" есть направленный канал связи через ретрансляторы, который не может достать вражеское средство РЭБ. Это большая проблема для Украины. Она не может их подавить, поэтому они такие эффективные.Понятно, что это окно возможностей через какое-то время закроется. Противник придумает, как задавить "Ланцет" или снизить ущерб, который он может причинить. Но пока у нас есть возможность выпустить много таких беспилотников и эффективно их использовать, мы должны с их помощью бороться с натовской артиллерией ВСУ, которая превосходит нас по стрельбе на 10-12 километров и не позволяет нам эффективно вести контрбатарейную борьбу.- Возможно ли, что в будущем комплексы РЭБ станут настолько мощными, что все беспилотники будут бесполезными?- К этому все идет.Все идет к миниатюризации систем РЭБ. В будущем у каждого бойца будет прибор разведки и подавления. У нас уже есть приборы, которые позволяют быстро сообщить военнослужащему, что его замеряли невидимым лазером снайперы или беспилотники, поэтому он должен срочно прятаться.Но РЭБы в виде комплекса, который будет информировать солдата, что где-то рядом находится беспилотник и подавлять его каналы связи – это вопрос будущего.У нас уже есть РЭБы, которые умещаются в чемоданчике и прикрывают группы. А наличие большого количества таких комплексов на фронте создадут непроницаемую стену для беспилотников, когда они будут залетать туда и падать.Поэтому и мы, и противник, будем искать способ это преодолеть: или тонкий оптический кабель, или лазерный луч.- Вы сказали про контрбатарейную борьбу. Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям наладить выпуск артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Что нам сейчас нужнее всего?- Самое важное – "Коалиция-СВ". Она самая дальнобойная. Да, у нее, как и у "Мсты-С", калибр в 152-мм. Но она сделана по современному новому принципу с модульными пороховыми зарядами, похожими на таблетки. Они позволяют создать совершенно другую дульную энергию за счет большой длины ствола. "Коалиция" может бить на расстояние в 50, а в реактивном исполнении 70 километров. Это дешево. И туда можно закидывать управляемые снаряды вроде "Краснополя".Все это позволит нам быстро и эффективно вести огневой налет и контрбатарейную борьбу.Другие калибры у нас тоже востребованы. Все на фронте находит свое применение. Если противник сближается и подходит к нашим передовым окопам или наблюдательным постам, то на коротких дистанциях и минометы достаточно эффективно работают.На пик военного производства мы выйдем ближе к зиме. И дело не в том, что мы мало тратим денег на оборонку, а в том, что мы не везде можем быстро нарастить и обучить кадры.- Были сообщения, что мы стали применять новые огнеметные системы "Тосочка", которые превосходят "Буратино" и "Солнцепек". Какого максимального эффекта мы сможем добиться, если будем использовать все три этих комплекса вместе?- Термобарическое оружие – это наш конек. Запад пока не умеет применять эти мощнейшие орудия.Когда мы перейдем в наступление, эти комплексы позволят нам выжигать опорные пункты противника вместе с заглубленными блиндажами. Поэтому ТОС негласно называют вакуумным оружием. Потому что создается избыточное давление, и эти перепады просто убивают живые организмы."Тосочка" - это просто дальнейшее развитие огнеметов. Оно на мобильной колесной платформе с автоматизированной системой, которое позволяет использовать те же ракеты, но в другом исполнении. Автоматизация процесса позволяет быстро приехать, навестись, отстреляться и уехать.Кроме того, все ждут управляемые ракеты по аналогии с нашими "Смерчами", которые в этом же термобарическом исполнении будут более точно попадать в цель.- К слову о нашем наступлении. Военкоры объясняют отсутствие новостей из Авдеевки тем, что нашим бойцам нужно удержаться на занятых позициях, а это, дескать, гораздо скучнее и тяжелее, чем наступать. Как именно мы там пытаемся удержаться?- Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лоб.Оттуда как раз и происходят обстрелы Донецка. Орудие выезжает из минус первого забетонированного этажа, стреляет и уезжает. Выкурить его оттуда будет сложно.Поэтому мы проводим операцию по окружению Авдеевки.Населенные пункты Орловка и Ласточкино – это каскад деревень, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. Мы плавно сжимаем кольцо вокруг нее.На севере от Авдеевки находится высокий террикон. Эти искусственные горы, которые как муравейник изрыты ходами сообщения, блиндажами и огневыми точками. И когда мы выбиваем оттуда противника, нам действительно сложно закрепиться. Не понимая всей этой системы, выстроить оборону пока сложновато.Но я думаю, в ближайшее время мы закончим эту операцию.- Каким образом мы используем в Авдеевке опыт Артемовска помимо самой идеи о том, что город надо окружать?- Артемовск мы брали, нарезая город на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой мы пока в сам город не входим. Мы пока уничтожаем ВСУ на открытых пространствах.Но есть один важный момент. Если создается огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, потому что противник подтаскивает туда новые подразделения, то такая ситуация нам тоже выгодна. Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника.Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды.- Почему мы вообще стали воздействовать именно на Авдеевку, которая находится в центре линии фронта? Почему не на флангах?- У израильтян есть понятие "стук по крыше", когда они сбрасывают на крышу дома болванку, чтобы дать возможность мирным жителям уйти, потому что скоро туда полетят настоящие снаряды. И мы сейчас точно так же начинаем простукивать фронт.Зеленский действительно потерял инициативу. ВСУ уже не могут двигаться вперед, хотя пытаются это делать. Даже Джейк Салливан сказал, что инициатива в руках русских и уже они предпринимают свое контрнаступление.Но он не ответил на важный вопрос: где именно русские пойдут вперед и где именно Киеву нужно строить свою "линию Суровикина"? Мы же угадали направление удара. Мы же знали, что противник пойдет к Токмаку со стороны Орехова и там построили самые мощные укрепления. И именно на этом узком участке фронта враг истратил весь свой потенциал.Так что Киев будет пытаться прощупать наши замыслы и понять, где будет направление нашего основного удара и где им сосредоточить силы. А поскольку протяженность фронта большая, то мы будем простукивать фронт и заставлять ВСУ метаться по разным направлениям.- В прошлом интервью мы обсуждали угрозу форсирования Днепра со стороны ВСУ и угрозу захвата Запорожской АЭС, а теперь начались разговоры, что мы как раз-таки можем спровоцировать противника на такой необдуманный шаг и перебить его. Возможно ли это?- Нам действительно выгодно наносить удары по ВСУ артиллерией и авиацией, когда они колоннами выходят на открытые пространства или пытаются форсировать Днепр на огромном пролете. Потому что пока в глубине мы пытаемся по ночам через тепловизоры мы пытаемся выявить заброшенные коровники, где у них может находиться техника. Нам приходится выкуривать их как лисиц из нор. А если они выйдут из укрытий и начнут двигаться в нашу сторону, мы их просто уничтожим. Ведь на нашей стороне подавляющее огневое превосходство. Мы просто квадратами будем накрывать те места, где они будут кучковаться.Но риск десантной операции Украины вертолётным или парашютным способом есть. Возможно, Зеленский восхитится операцией "Хамаса" на парапланах и спланировать операцию по захвату Запорожской АЭС. Киеву будет достаточно высадить небольшие группы спецназа на энергоблоке, понимая, что выбить их оттуда будет трудно, потому что мы не сможем наносить удары из тяжелого вооружения по атомной станции.Киев может пойти на этот шаг, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности.- На это вам могут возразить, что Украина не сможет направить на захват Запорожской АЭС толпы спецназа, а мелкие группы мы перебьем без применения артиллерии.- Я согласен, что шансов на проведение такой операции очень мало.На станции находятся офицерские подразделения Росгвардии. Это опытные бойцы, которые хорошо владеют стрелковым оружием. Поэтому никакой украинский спецназ с ними не справится. И украинские десанты, которые пытались высадиться в Крыму, так же быстро уничтожались нашими подразделениями Росгвардии.- Последний вопрос по поводу дистанционных ударов. Есть мнение, что если Россия сейчас будет более активно бить по энергетике Украины, то это будет означать, что она готовится к долгой войне, а если не будет – то готовится к решительной победе. Есть ли тут прямая связь?- Я бы поставил вопрос иначе.Дело в том, что наши крылатые ракеты и дроны-камикадзе не бесконечны. Целей для поражения на Украине гораздо больше, чем наших средств. Поэтому военно-политическое руководство должно понять, на чем концентрировать усилия.Киев частично восстановил свою энергетику. Но для нарушения производственных и логистических возможностей противника мы все равно будем наносить удары по энергетике, чтобы во время нашего контрнаступления ВСУ были как можно более скованными.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20231017/1050238110.html

https://ukraina.ru/20231014/1050169028.html

https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, авдеевка, рсзо, дроны, артиллерия, днепр, сво, украина, энергетика, рэб