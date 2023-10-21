https://ukraina.ru/20231021/1050358424.html
Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник"
Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник" - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник"
Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, готовясь перерезать логистику ВСУ, чтобы выбить противника из подземелий Коксохима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:40
2023-10-21T05:40
2023-10-21T05:40
новости
всу
авдеевка
завод
терриконы
оборона
днр
сво
логистика
блиндажи
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Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб, отметил эксперт.Поэтому российские силы проводят операцию по окружению Авдеевки. Населенные пункты Орловка и Ласточкино, это деревни, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. И сейчас ВС РФ берут ее под контроль, добавил специалист.Также на севере от Авдеевки расположен высокий террикон. Эти искусственная гора, которая как муравейник изрыта ходами сообщений, блиндажами и огневыми точками. И когда В РФ выбивают оттуда противника, там действительно сложно закрепиться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, завод, терриконы, оборона, днр, сво, логистика, блиндажи
Новости, ВСУ, Авдеевка, завод, Терриконы, оборона, ДНР, СВО, логистика, блиндажи
Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник"
Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, готовясь перерезать логистику ВСУ, чтобы выбить противника из подземелий Коксохима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб, отметил эксперт.
"Это мощнейший объект, который нельзя взять в лоб. Оттуда как раз и происходят обстрелы Донецка. Орудие выезжает из минус первого забетонированного этажа, стреляет и уезжает. Выкурить его оттуда будет сложно", - подчеркнул Клинцевич.
Поэтому российские силы проводят операцию по окружению Авдеевки. Населенные пункты Орловка и Ласточкино, это деревни, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. И сейчас ВС РФ берут ее под контроль, добавил специалист.
Также на севере от Авдеевки расположен высокий террикон. Эти искусственная гора, которая как муравейник изрыта ходами сообщений, блиндажами и огневыми точками. И когда В РФ выбивают оттуда противника, там действительно сложно закрепиться, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь