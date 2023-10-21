https://ukraina.ru/20231021/1050358424.html

Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник"

Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник" - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как ВС РФ выковыривают из авдеевского Коксохима ВСУ и бьются за "муравейник"

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, готовясь перерезать логистику ВСУ, чтобы выбить противника из подземелий Коксохима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:40

2023-10-21T05:40

2023-10-21T05:40

новости

всу

авдеевка

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терриконы

оборона

днр

сво

логистика

блиндажи

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Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб, отметил эксперт.Поэтому российские силы проводят операцию по окружению Авдеевки. Населенные пункты Орловка и Ласточкино, это деревни, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. И сейчас ВС РФ берут ее под контроль, добавил специалист.Также на севере от Авдеевки расположен высокий террикон. Эти искусственная гора, которая как муравейник изрыта ходами сообщений, блиндажами и огневыми точками. И когда В РФ выбивают оттуда противника, там действительно сложно закрепиться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html

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новости, всу, авдеевка, завод, терриконы, оборона, днр, сво, логистика, блиндажи