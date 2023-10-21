https://ukraina.ru/20231021/1050354901.html

Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА

Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА

В будущем комплексы РЭБ станут настолько мощными, что все беспилотники будут бесполезными, а у каждого бойца будет прибор разведки и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:10

2023-10-21T05:10

2023-10-21T05:10

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В будущем у каждого бойца будет свой миниатюрный комплекс РЭБ. Сейчас на вооружении ВС РФ есть приборы, которые позволяют быстро сообщить военнослужащему, что на него направили лазер или подлетел беспилотник, и поэтому он должен срочно прятаться, добавил эксперт.Комплексы РЭБ, которые будут информировать солдата, что где-то рядом находится беспилотник и подавлять его каналы связи – это вопрос будущего, добавил он.Поэтому и российская армия и ВСУ будут искать способ это преодолеть: или тонкий оптический кабель, или лазерный луч, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бпла, рэб, снайпер, бойцы, вооружение, беспилотники, лазер, вс рф, армия