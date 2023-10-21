https://ukraina.ru/20231021/1050354901.html
Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА
Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА
В будущем комплексы РЭБ станут настолько мощными, что все беспилотники будут бесполезными, а у каждого бойца будет прибор разведки и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:10
2023-10-21T05:10
2023-10-21T05:10
новости
бпла
рэб
снайпер
бойцы
вооружение
беспилотники
лазер
вс рф
армия
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В будущем у каждого бойца будет свой миниатюрный комплекс РЭБ. Сейчас на вооружении ВС РФ есть приборы, которые позволяют быстро сообщить военнослужащему, что на него направили лазер или подлетел беспилотник, и поэтому он должен срочно прятаться, добавил эксперт.Комплексы РЭБ, которые будут информировать солдата, что где-то рядом находится беспилотник и подавлять его каналы связи – это вопрос будущего, добавил он.Поэтому и российская армия и ВСУ будут искать способ это преодолеть: или тонкий оптический кабель, или лазерный луч, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, рэб, снайпер, бойцы, вооружение, беспилотники, лазер, вс рф, армия
Новости, БПЛА, РЭБ, снайпер, бойцы, вооружение, беспилотники, лазер, ВС РФ, армия
Эксперт объяснил, как "РЭБ в чемоданчике" спасает бойцов от снайперов и давит вражеские БПЛА
В будущем комплексы РЭБ станут настолько мощными, что все беспилотники будут бесполезными, а у каждого бойца будет прибор разведки и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
В будущем у каждого бойца будет свой миниатюрный комплекс РЭБ. Сейчас на вооружении ВС РФ есть приборы, которые позволяют быстро сообщить военнослужащему, что на него направили лазер или подлетел беспилотник, и поэтому он должен срочно прятаться, добавил эксперт.
Комплексы РЭБ, которые будут информировать солдата, что где-то рядом находится беспилотник и подавлять его каналы связи – это вопрос будущего, добавил он.
"У нас уже есть РЭБы, которые умещаются в чемоданчике и прикрывают группы. А наличие большого количества таких комплексов на фронте создадут непроницаемую стену для беспилотников, когда они будут залетать туда и падать", - подчеркнул Клинцевич.
Поэтому и российская армия и ВСУ будут искать способ это преодолеть: или тонкий оптический кабель, или лазерный луч, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь