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Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис

Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис - 20.10.2023 Украина.ру

Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис

Увеличение стоимости транспортировки продукции провоцирует на Украине сельскохозяйственный кризис. Сегодня эта отрасль в стране убыточна, заявил первый заместитель министра аграрной политики Украина Тарас Высоцкий в интервью ВВС

2023-10-20T01:08

2023-10-20T01:08

2023-10-20T01:08

новости

украина

сельское хозяйство

кризис

аграрии

владимир зеленский

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Фермеры страны посчитали, что убытки в этом году составят 3,2 миллиарда долларов. Всё потому что затраты резко выросли, а мировые цены упали и экспорт многих видов сельхозпродукции стал для украинских фермеров убыточным. В частности, аграрии указывали на подорожание топлива, удобрений, запчастей и другого. По словам Высоцкого, если не удастся снизить затраты на логистику, к примеру, увеличить экспорт морским путём, то многим производителям грозит банкротство. Это серьёзно повлияет на украинскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена. Кроме того, сельскохозяйственный кризис скажется и на мировой продовольственной безопасность, подчеркнул украинский министр. Как заявляли ранее в российском министерстве иностранных дел, сегодня на Украине землёй владеют западные компании, которые контролируют все продовольственные сделки и управляют внешними процессами. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сельское хозяйство, кризис, аграрии, владимир зеленский