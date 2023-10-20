https://ukraina.ru/20231020/1050343310.html
Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис
Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис - 20.10.2023 Украина.ру
Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис
Увеличение стоимости транспортировки продукции провоцирует на Украине сельскохозяйственный кризис. Сегодня эта отрасль в стране убыточна, заявил первый заместитель министра аграрной политики Украина Тарас Высоцкий в интервью ВВС
2023-10-20T01:08
2023-10-20T01:08
2023-10-20T01:08
новости
украина
сельское хозяйство
кризис
аграрии
владимир зеленский
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Фермеры страны посчитали, что убытки в этом году составят 3,2 миллиарда долларов. Всё потому что затраты резко выросли, а мировые цены упали и экспорт многих видов сельхозпродукции стал для украинских фермеров убыточным. В частности, аграрии указывали на подорожание топлива, удобрений, запчастей и другого. По словам Высоцкого, если не удастся снизить затраты на логистику, к примеру, увеличить экспорт морским путём, то многим производителям грозит банкротство. Это серьёзно повлияет на украинскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена. Кроме того, сельскохозяйственный кризис скажется и на мировой продовольственной безопасность, подчеркнул украинский министр. Как заявляли ранее в российском министерстве иностранных дел, сегодня на Украине землёй владеют западные компании, которые контролируют все продовольственные сделки и управляют внешними процессами. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сельское хозяйство, кризис, аграрии, владимир зеленский
Новости, Украина, Сельское хозяйство, кризис, аграрии, Владимир Зеленский
Убытков на 3,2 млрд долларов: на Украине назревает сельскохозяйственный кризис
Увеличение стоимости транспортировки продукции провоцирует на Украине сельскохозяйственный кризис. Сегодня эта отрасль в стране убыточна, заявил первый заместитель министра аграрной политики Украина Тарас Высоцкий в интервью ВВС
Фермеры страны посчитали, что убытки в этом году составят 3,2 миллиарда долларов. Всё потому что затраты резко выросли, а мировые цены упали и экспорт многих видов сельхозпродукции стал для украинских фермеров убыточным.
В частности, аграрии указывали на подорожание топлива, удобрений, запчастей и другого.
По словам Высоцкого, если не удастся снизить затраты на логистику, к примеру, увеличить экспорт морским путём, то многим производителям грозит банкротство. Это серьёзно повлияет на украинскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена.
Кроме того, сельскохозяйственный кризис скажется и на мировой продовольственной безопасность, подчеркнул украинский министр.
Как заявляли
ранее в российском министерстве иностранных дел, сегодня на Украине землёй владеют западные компании, которые контролируют все продовольственные сделки и управляют внешними процессами.
Ранее сообщалось
, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен.