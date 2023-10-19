Зеленский увеличил расходы на оборону на 300 млрд грн - 19.10.2023 Украина.ру
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Зеленский увеличил расходы на оборону на 300 млрд грн
Зеленский увеличил расходы на оборону на 300 млрд грн - 19.10.2023 Украина.ру
Зеленский увеличил расходы на оборону на 300 млрд грн
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен (почти 800 миллиардов рублей). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады страны
2023-10-19T19:33
2023-10-19T19:33
новости
украина
оборонный бюджет
указ
владимир зеленский
сво
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Деньги потратят на увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины. Так, на нужды министерства обороны направят ещё 211 миллиардов гривен, расходы Службы безопасности увеличиваются на 4,2 миллиарда, а МВД – на 79 миллиардов гривен. Изменился бюджет ещё десяти украинских ведомств, в числе которых и Бюро экономической безопасности, которое теперь дополнительно будет располагать 253,5 миллионами гривен. Как сообщает украинское издание "Бизнес цензор", министерство финансов, представляя законопроект об увеличении бюджета, указывал источниками финансирования дополнительных расходов увеличение внешних заимствований на 207,6 миллиардов гривен (поддержка США в объёме 3,3 миллиардов долларов) и внутренних – на 91,2 миллиардов гривен. Отмечается также, что пока США не приняли решение о выделении 3,3 миллиардов долларов для покрытия дефицита украинского госбюджета в этом году.Ранее сообщалось, что дефицит украинского госбюджета составляет около 20% ВВП в этом году и увеличится на один процент в следующем.
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новости, украина, оборонный бюджет, указ, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, оборонный бюджет, указ, Владимир Зеленский, СВО

Зеленский увеличил расходы на оборону на 300 млрд грн

19:33 19.10.2023
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен (почти 800 миллиардов рублей). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады страны
Деньги потратят на увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины. Так, на нужды министерства обороны направят ещё 211 миллиардов гривен, расходы Службы безопасности увеличиваются на 4,2 миллиарда, а МВД – на 79 миллиардов гривен.
Изменился бюджет ещё десяти украинских ведомств, в числе которых и Бюро экономической безопасности, которое теперь дополнительно будет располагать 253,5 миллионами гривен.
Как сообщает украинское издание "Бизнес цензор", министерство финансов, представляя законопроект об увеличении бюджета, указывал источниками финансирования дополнительных расходов увеличение внешних заимствований на 207,6 миллиардов гривен (поддержка США в объёме 3,3 миллиардов долларов) и внутренних – на 91,2 миллиардов гривен. Отмечается также, что пока США не приняли решение о выделении 3,3 миллиардов долларов для покрытия дефицита украинского госбюджета в этом году.
Ранее сообщалось, что дефицит украинского госбюджета составляет около 20% ВВП в этом году и увеличится на один процент в следующем.
 
НовостиУкраинаоборонный бюджетуказВладимир ЗеленскийСВО
 
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