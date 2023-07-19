Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины - 19.07.2023 Украина.ру
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Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины
Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины - 19.07.2023 Украина.ру
Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины
Решение США выделить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией. Об этом 19 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2023-07-19T09:59
2023-07-19T09:59
сельское хозяйство
сша
зарубежье
новости
захарова
украина
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"Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала Захарова.Она уточнила, что западные компании владеют землей на Украине, контролируют все продовольственные сделки, управляют внешними процессами.Накануне стало известно, что США выделят Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
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сельское хозяйство, сша, зарубежье, новости, захарова, украина
Сельское хозяйство, США, Зарубежье, Новости, Захарова, Украина

Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины

09:59 19.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Решение США выделить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией. Об этом 19 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала Захарова.
Она уточнила, что западные компании владеют землей на Украине, контролируют все продовольственные сделки, управляют внешними процессами.
"Они выделяют огромные суммы своим же компаниям, которые являются владельцами и операторами того, что раньше называлось украинское сельское хозяйство", - подчеркнула Захарова.
Накануне стало известно, что США выделят Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
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