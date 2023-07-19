Захарова назвала мистификацией решение США дать деньги на сельское хозяйство Украины
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Решение США выделить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией. Об этом 19 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала Захарова.
Она уточнила, что западные компании владеют землей на Украине, контролируют все продовольственные сделки, управляют внешними процессами.
"Они выделяют огромные суммы своим же компаниям, которые являются владельцами и операторами того, что раньше называлось украинское сельское хозяйство", - подчеркнула Захарова.
Накануне стало известно, что США выделят Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.