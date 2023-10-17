https://ukraina.ru/20231017/1050242538.html

В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет

В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет - 17.10.2023 Украина.ру

В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет

Стратегически Польша и Украина не могут друг без друга, Варшава не выживет без Киева. Такое заявление в эфире телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчёркивая крепкие связи двух стран

2023-10-17T01:00

2023-10-17T01:00

2023-10-17T01:00

новости

польша

украина

парламентские выборы

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103081/23/1030812379_4:158:1800:1168_1920x0_80_0_0_cc75a9f50fab8b8bab7e7b47d0fd601a.jpg

По его словам, на отношения Украины с Польшей "не влияет ничего", потому "связь двух стран слишком крепка", а результаты выборов в соседней стране не изменят взаимозаинтересованность Киева и Варшавы. Эмоции представителей различных польских партий, считает глава МИД, остались в избирательной кампании, которая сегодня уже завершена. В будущем в Польше будет сформирована коалиция и новое правительство, "но это уже другая история", полагает Дмитрий Кулеба. Ранее американские СМИ предупреждали, что польские выборы повлияют на дальнейшую поддержку Киева. В самой Украине неоднозначно оценивают промежуточные результаты голосования. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда назвал их "проблемой для страны". По предварительным результатам на парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (Пис), на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В то же время в оппозиции говорят о фактической победе на выборах, потому что ПиС не получает достаточно голосов для формирования большинства.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, парламентские выборы, дмитрий кулеба