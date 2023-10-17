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В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет
В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет - 17.10.2023 Украина.ру
В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет
Стратегически Польша и Украина не могут друг без друга, Варшава не выживет без Киева. Такое заявление в эфире телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчёркивая крепкие связи двух стран
2023-10-17T01:00
2023-10-17T01:00
2023-10-17T01:00
новости
польша
украина
парламентские выборы
дмитрий кулеба
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По его словам, на отношения Украины с Польшей "не влияет ничего", потому "связь двух стран слишком крепка", а результаты выборов в соседней стране не изменят взаимозаинтересованность Киева и Варшавы. Эмоции представителей различных польских партий, считает глава МИД, остались в избирательной кампании, которая сегодня уже завершена. В будущем в Польше будет сформирована коалиция и новое правительство, "но это уже другая история", полагает Дмитрий Кулеба. Ранее американские СМИ предупреждали, что польские выборы повлияют на дальнейшую поддержку Киева. В самой Украине неоднозначно оценивают промежуточные результаты голосования. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда назвал их "проблемой для страны". По предварительным результатам на парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (Пис), на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В то же время в оппозиции говорят о фактической победе на выборах, потому что ПиС не получает достаточно голосов для формирования большинства.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, парламентские выборы, дмитрий кулеба
Новости, Польша, Украина, парламентские выборы, Дмитрий Кулеба
В Киеве заявили, что Польша без Украины не выживет
Стратегически Польша и Украина не могут друг без друга, Варшава не выживет без Киева. Такое заявление в эфире телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчёркивая крепкие связи двух стран
По его словам, на отношения Украины с Польшей "не влияет ничего", потому "связь двух стран слишком крепка", а результаты выборов в соседней стране не изменят взаимозаинтересованность Киева и Варшавы.
"Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жёстком, жестоком мире друг без друга", – подчеркнул Кулеба.
Эмоции представителей различных польских партий, считает глава МИД, остались в избирательной кампании, которая сегодня уже завершена. В будущем в Польше будет сформирована коалиция и новое правительство, "но это уже другая история", полагает Дмитрий Кулеба.
Ранее американские СМИ предупреждали
, что польские выборы повлияют на дальнейшую поддержку Киева.
В самой Украине неоднозначно оценивают промежуточные результаты голосования. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда назвал
их "проблемой для страны".
По предварительным результатам на парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (Пис), на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В то же время в оппозиции говорят о фактической победе на выборах, потому что ПиС не получает достаточно голосов для формирования большинства.