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В Одессе прогремел взрыв - мэр

В Одессе прогремел взрыв - мэр - 13.12.2024 Украина.ру

В Одессе прогремел взрыв - мэр

Взрыв прогремел в пятницу в Одессе. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов

2024-12-13T08:54

2024-12-13T08:54

2024-12-13T09:19

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"В городе слышен взрыв", - написал он.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев указал, что ВС РФ, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе.В свою очередь Верховная Рада в своем телеграм-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.Подробнее об успехах российских военных - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, россия, геннадий труханов, геннадий алехин, украина, верховная рада, вооруженные силы украины