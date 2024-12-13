В Одессе прогремел взрыв - мэр
08:54 13.12.2024 (обновлено: 09:19 13.12.2024)
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов
"В городе слышен взрыв", - написал он.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев указал, что ВС РФ, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе.
В свою очередь Верховная Рада в своем телеграм-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска на сайте Украина.ру.