В Одессе прогремел взрыв - мэр - 13.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241213/1059629152.html
В Одессе прогремел взрыв - мэр
В Одессе прогремел взрыв - мэр - 13.12.2024 Украина.ру
В Одессе прогремел взрыв - мэр
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов
2024-12-13T08:54
2024-12-13T09:19
новости
одесса
россия
геннадий труханов
геннадий алехин
украина
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2350:1321_1920x0_80_0_0_4a7c6e925ead8e76bb5c6caffb917b28.jpg
"В городе слышен взрыв", - написал он.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев указал, что ВС РФ, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе.В свою очередь Верховная Рада в своем телеграм-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.Подробнее об успехах российских военных - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска на сайте Украина.ру.
одесса
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_59446611e0e1c79c46165d0b48d33506.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, россия, геннадий труханов, геннадий алехин, украина, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Одесса, Россия, Геннадий Труханов, Геннадий Алехин, Украина, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

В Одессе прогремел взрыв - мэр

08:54 13.12.2024 (обновлено: 09:19 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов
"В городе слышен взрыв", - написал он.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев указал, что ВС РФ, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе.
В свою очередь Верховная Рада в своем телеграм-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются в Сеньково и наносят удары по ВСУ с севера и юга Купянска на сайте Украина.ру.
 
НовостиОдессаРоссияГеннадий ТрухановГеннадий АлехинУкраинаВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
10:24На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
10:10Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
09:59Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"
09:44Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря
09:20"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
08:54В Одессе прогремел взрыв - мэр
08:23Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
08:11Главное за ночь 13 декабря
07:50Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
07:33Польша позволит Киеву открыть консульство в Познани - Сикорский
07:15Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов
07:00Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
06:42Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
06:34Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
06:15До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
06:00Там невозможно замкнуть котел: эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
05:45Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
05:42"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем
05:40Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США
Лента новостейМолния