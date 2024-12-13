Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан
"Независимо от того, как это предложение попало на стол, дело в том, что оно есть. Одна сторона приняла его, другая отвергла. Но до Рождества (речь идет про католический праздник, который отмечают 25 декабря. - Ред.) еще осталось несколько дней, даже это может измениться", — отметил Орбан, добавив, что венгерские дипломаты прикладывают усилия в этом направлении.
Ранее Орбан сообщил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня, были отвергнуты Украиной.
В четверг, 12 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных.
Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.