Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть - 13.12.2024 Украина.ру
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Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть - 13.12.2024 Украина.ру
Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан
2024-12-13T12:25
2024-12-13T12:25
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виктор орбан
дмитрий песков
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Ранее Орбан сообщил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня, были отвергнуты Украиной.Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФВ четверг, 12 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.Другие темы: Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов
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новости, россия, украина, киев, виктор орбан, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть

12:25 13.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
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Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан

"Независимо от того, как это предложение попало на стол, дело в том, что оно есть. Одна сторона приняла его, другая отвергла. Но до Рождества (речь идет про католический праздник, который отмечают 25 декабря. - Ред.) еще осталось несколько дней, даже это может измениться", — отметил Орбан, добавив, что венгерские дипломаты прикладывают усилия в этом направлении.

Ранее Орбан сообщил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня, были отвергнуты Украиной.
Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
В четверг, 12 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных.
Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 15:46
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - МоскальковаРоссия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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