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Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть

Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть - 13.12.2024 Украина.ру

Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть

Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан

2024-12-13T12:25

2024-12-13T12:25

2024-12-13T12:25

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Ранее Орбан сообщил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня, были отвергнуты Украиной.Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФВ четверг, 12 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.Другие темы: Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов

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новости, россия, украина, киев, виктор орбан, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины