ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий
12:22 13.12.2024 (обновлено: 12:23 13.12.2024)
Фото: Офис президента Украины, генерал ВСУ Александр Тарнавский.
На фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
По ее информации, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - написала Безуглая в своем телеграм-канале, назвав кадровую перестановку "хорошей новостью".
Украинские военные паблики многократно критиковали Луценко за развал управления подразделениями на вверенных ему направлениях. Уточнялось, что при нем на этом участке фронта в рядах ВСУ царил хаос, отсутствовала координация, а также давались ложные доклады о состоянии дел на местах.
Однако и Тарнавскому нечем похвастаться. Он руководил главной частью украинского "контрнаступления" 2023 года. Итог - полный провал в виде потерь территорий и живой силы.
Большинство военных экспертов оценивают попытки ВСУ до последнего держаться за крупные города самоубийством. Причина - каждый раз падение украинской обороны происходит с большими потерями из-за того, что командование ВСУ медлит с приказом об отступлении.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ попросту не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
В пятницу, 13 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника.
Не лучшим образом дела у ВСУ обстоят в районе Красноармейска (Покровска). Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят в город.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная". Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.