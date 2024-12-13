ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий - 13.12.2024 Украина.ру
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ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий
ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий - 13.12.2024 Украина.ру
ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий
На фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
2024-12-13T12:22
2024-12-13T12:23
россия
курахово
украина
покровск/красноармейск
марьяна безуглая
луценко
вооруженные силы украины
генштаб
верховная рада
вс рф
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По ее информации, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Украинские военные паблики многократно критиковали Луценко за развал управления подразделениями на вверенных ему направлениях. Уточнялось, что при нем на этом участке фронта в рядах ВСУ царил хаос, отсутствовала координация, а также давались ложные доклады о состоянии дел на местах.Однако и Тарнавскому нечем похвастаться. Он руководил главной частью украинского "контрнаступления" 2023 года. Итог - полный провал в виде потерь территорий и живой силы.Большинство военных экспертов оценивают попытки ВСУ до последнего держаться за крупные города самоубийством. Причина - каждый раз падение украинской обороны происходит с большими потерями из-за того, что командование ВСУ медлит с приказом об отступлении.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ попросту не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.В пятницу, 13 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника.Не лучшим образом дела у ВСУ обстоят в районе Красноармейска (Покровска). Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят в город.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная". Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241213/1059631767.html
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россия
курахово
украина
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россия, курахово, украина, покровск/красноармейск, марьяна безуглая, луценко, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада, вс рф
Россия, Курахово, Украина, Покровск/Красноармейск, Марьяна Безуглая, Луценко, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Верховная Рада, ВС РФ

ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий

12:22 13.12.2024 (обновлено: 12:23 13.12.2024)
 
Фото: Офис президента Украины, генерал ВСУ Александр Тарнавский.
Фото: Офис президента Украины, генерал ВСУ Александр Тарнавский.
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На фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
По ее информации, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - написала Безуглая в своем телеграм-канале, назвав кадровую перестановку "хорошей новостью".
Украинские военные паблики многократно критиковали Луценко за развал управления подразделениями на вверенных ему направлениях. Уточнялось, что при нем на этом участке фронта в рядах ВСУ царил хаос, отсутствовала координация, а также давались ложные доклады о состоянии дел на местах.
Однако и Тарнавскому нечем похвастаться. Он руководил главной частью украинского "контрнаступления" 2023 года. Итог - полный провал в виде потерь территорий и живой силы.
Большинство военных экспертов оценивают попытки ВСУ до последнего держаться за крупные города самоубийством. Причина - каждый раз падение украинской обороны происходит с большими потерями из-за того, что командование ВСУ медлит с приказом об отступлении.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ попросту не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
В пятницу, 13 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника.
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11:04
Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - РоговГруппировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника
Не лучшим образом дела у ВСУ обстоят в районе Красноармейска (Покровска). Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят в город.
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Вчера, 15:07
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронтеКомандир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная". Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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