Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением" - 13.12.2024 Украина.ру
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Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением"
Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением" - 13.12.2024 Украина.ру
Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением"
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России, передает РИА Новости
2024-12-13T12:12
2024-12-13T12:12
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"Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - сказал Шеремет.По его словам, Россия способна удивить весь мир своими новыми военными разработками, и западные страны, вынашивающие планы ослабления и дробления российского государства, ждет разочарование.Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное действующим президентом США Джо Байденом.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, сша, британия, шеремет, владимир зеленский, госдума
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Британия, Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума

Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением"

12:12 13.12.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России, передает РИА Новости
"Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия способна удивить весь мир своими новыми военными разработками, и западные страны, вынашивающие планы ослабления и дробления российского государства, ждет разочарование.

"Современная Россия – это великая страна, способная отстоять свой суверенитет и дать по зубам любому агрессору", - заверил депутат.

Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное действующим президентом США Джо Байденом.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
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