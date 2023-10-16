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На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше

На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру

На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше

Предварительные результаты парламентских выборов в Польше – проблема для Украины. Такое мнение в интервью польскому изданию Interia выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда

2023-10-16T21:20

2023-10-16T21:20

2023-10-16T21:20

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По его словам, неопределённость, которая проявилась в ходе польского голосования, может сказаться на дальнейшей помощи Киеву. Новая избирательная кампания в Польше вновь сместит фокус внимания с Украины. Помимо этого, для привлечения дополнительных голосов партии могут использовать "негативные послания" в адрес Киева, считает депутат. Дунда полагает, что Варшаву дестабилизирует новая избирательная кампания, а "ситуация на Украине не будет иметь никакого значения". Он добавил, что с надеждой ждёт заключительных итогов голосования. Промежуточные результаты парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, а в то же время три оппозиционные фракции набрали достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, украина, парламентские выборы, военная помощь, киев, варшава