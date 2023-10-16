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На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше
На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру
На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше
Предварительные результаты парламентских выборов в Польше – проблема для Украины. Такое мнение в интервью польскому изданию Interia выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда
2023-10-16T21:20
2023-10-16T21:20
2023-10-16T21:20
новости
польша
украина
парламентские выборы
военная помощь
киев
варшава
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По его словам, неопределённость, которая проявилась в ходе польского голосования, может сказаться на дальнейшей помощи Киеву. Новая избирательная кампания в Польше вновь сместит фокус внимания с Украины. Помимо этого, для привлечения дополнительных голосов партии могут использовать "негативные послания" в адрес Киева, считает депутат. Дунда полагает, что Варшаву дестабилизирует новая избирательная кампания, а "ситуация на Украине не будет иметь никакого значения". Он добавил, что с надеждой ждёт заключительных итогов голосования. Промежуточные результаты парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, а в то же время три оппозиционные фракции набрали достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, парламентские выборы, военная помощь, киев, варшава
Новости, Польша, Украина, парламентские выборы, военная помощь, Киев, Варшава
На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше
Предварительные результаты парламентских выборов в Польше – проблема для Украины. Такое мнение в интервью польскому изданию Interia выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда
По его словам, неопределённость, которая проявилась в ходе польского голосования, может сказаться на дальнейшей помощи Киеву.
"По данным экзит-поллов, на выборах победила партия ПиС (прим. ред. "Право и справедливость"), но у оппозиции большинство голосов, и это создаёт очень неопределенную ситуацию. Польские эксперты опасаются, что такой сценарий приведёт к новым выборам в следующем году. Эта предвыборная кампания будет очень опасной для Украины", – сказал Дунда.
Новая избирательная кампания в Польше вновь сместит фокус внимания с Украины. Помимо этого, для привлечения дополнительных голосов партии могут использовать "негативные послания" в адрес Киева, считает депутат.
Дунда полагает, что Варшаву дестабилизирует новая избирательная кампания, а "ситуация на Украине не будет иметь никакого значения". Он добавил, что с надеждой ждёт заключительных итогов голосования.
Промежуточные результаты парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, а в то же время три оппозиционные фракции набрали достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство.