На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру
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На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше
На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру
На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше
Предварительные результаты парламентских выборов в Польше – проблема для Украины. Такое мнение в интервью польскому изданию Interia выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда
2023-10-16T21:20
2023-10-16T21:20
новости
польша
украина
парламентские выборы
военная помощь
киев
варшава
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По его словам, неопределённость, которая проявилась в ходе польского голосования, может сказаться на дальнейшей помощи Киеву. Новая избирательная кампания в Польше вновь сместит фокус внимания с Украины. Помимо этого, для привлечения дополнительных голосов партии могут использовать "негативные послания" в адрес Киева, считает депутат. Дунда полагает, что Варшаву дестабилизирует новая избирательная кампания, а "ситуация на Украине не будет иметь никакого значения". Он добавил, что с надеждой ждёт заключительных итогов голосования. Промежуточные результаты парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, а в то же время три оппозиционные фракции набрали достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство.
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новости, польша, украина, парламентские выборы, военная помощь, киев, варшава
Новости, Польша, Украина, парламентские выборы, военная помощь, Киев, Варшава

На Украине обеспокоены промежуточными результатами парламентских выборов в Польше

21:20 16.10.2023
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Michal Dyjuk
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Предварительные результаты парламентских выборов в Польше – проблема для Украины. Такое мнение в интервью польскому изданию Interia выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда
По его словам, неопределённость, которая проявилась в ходе польского голосования, может сказаться на дальнейшей помощи Киеву.

"По данным экзит-поллов, на выборах победила партия ПиС (прим. ред. "Право и справедливость"), но у оппозиции большинство голосов, и это создаёт очень неопределенную ситуацию. Польские эксперты опасаются, что такой сценарий приведёт к новым выборам в следующем году. Эта предвыборная кампания будет очень опасной для Украины", – сказал Дунда.

Новая избирательная кампания в Польше вновь сместит фокус внимания с Украины. Помимо этого, для привлечения дополнительных голосов партии могут использовать "негативные послания" в адрес Киева, считает депутат.
Дунда полагает, что Варшаву дестабилизирует новая избирательная кампания, а "ситуация на Украине не будет иметь никакого значения". Он добавил, что с надеждой ждёт заключительных итогов голосования.
Промежуточные результаты парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, а в то же время три оппозиционные фракции набрали достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство.
 
НовостиПольшаУкраинапарламентские выборывоенная помощьКиевВаршава
 
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