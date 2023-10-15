https://ukraina.ru/20231015/1050196567.html

Американские СМИ предупреждают Киев о том, что после выборов с Польшей все может быть по-другому

Американские СМИ предупреждают Киев о том, что после выборов с Польшей все может быть по-другому - 15.10.2023 Украина.ру

Американские СМИ предупреждают Киев о том, что после выборов с Польшей все может быть по-другому

Есть большая вероятность того, что правящая партия "Право и справедливость" не наберет достаточно количество голосов для формирования нового правительства Польши и тогда в игру может войти "Конфедерация", выступающая за сворачивание поддержки Киева

2023-10-15T17:55

2023-10-15T17:55

2023-10-15T17:56

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Результат парламентерских выборов в Польше 15 октября может иметь негативные последствия для Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале американского телеканала Fox News.По мнению автора статьи, поляки переживают насчёт объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Также их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте.Большинство экспертов полагают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютного большинства на предстоящих выборах, и, по одному из вариантов развития событий, будет вынуждена входить в коалицию с крайне правой "Конфедерацией", выступающей за сворачивание поддержки Украины, поясняет автор.Раскол в политической среде Польши отражает неоднозначность мнений по поводу помощи соседу, отмечается в публикации. Камнем преткновения в том числе стал импорт дешевого зерна с Украины, которое польские фермеры восприняли как ущемление собственных интересов.Поэтому от состава новой правящей коалиции зависит уровень поддержки Украины, полагает издание, напоминая, что Польша в настоящий момент оказывает Киеву значительную поддержку."Варшава находится на передовой в качестве ведущего транзитного узла для оружия, поставляемого на Украину и отправила в туда огромное количество собственной военной техники и оружия. С начала войны Польша отправила Украине 340 танков T72 и Leopard, 14 самолетов МиГ и 12 вертолетов Ми-24, а также большое количество оружия и боеприпасов", - отмечает Fox News.Ранее CNN отметил, что вхождение партии "Конфедерация свободы и независимости" в поствыборную коалицию в Польше является худшим сценарием для Украины.

https://ukraina.ru/20231014/1050178090.html

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новости, польша, украина, выборы, поддержка