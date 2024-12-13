Россияне высказались о работе Путина — опрос - 13.12.2024 Украина.ру
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Россияне высказались о работе Путина — опрос
Россияне высказались о работе Путина — опрос - 13.12.2024 Украина.ру
Россияне высказались о работе Путина — опрос
Работу президента России Владимира Путина положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
2024-12-13T11:30
2024-12-13T11:31
новости
россия
владимир путин
михаил мишустин
президент
правительство
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Кроме того, на вопрос о доверии главе государства 80 процентов респондентов сказали, что скорее доверяют Путину.Половина (51 процент) опрошенных россиян заявили, что правительство РФ работает хорошо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56 процентов граждан.Опрос проводили 6-8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах страны.Подробнее об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне одобрили деятельность Путина — опрос на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, президент, правительство
Новости, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, президент, правительство

Россияне высказались о работе Путина — опрос

11:30 13.12.2024 (обновлено: 11:31 13.12.2024)
 
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Работу президента России Владимира Путина положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
Кроме того, на вопрос о доверии главе государства 80 процентов респондентов сказали, что скорее доверяют Путину.
Половина (51 процент) опрошенных россиян заявили, что правительство РФ работает хорошо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56 процентов граждан.
Опрос проводили 6-8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах страны.
Подробнее об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне одобрили деятельность Путина — опрос на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустинпрезидентправительство
 
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