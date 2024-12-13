Россияне высказались о работе Путина — опрос
11:30 13.12.2024 (обновлено: 11:31 13.12.2024)
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Работу президента России Владимира Путина положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
Кроме того, на вопрос о доверии главе государства 80 процентов респондентов сказали, что скорее доверяют Путину.
Половина (51 процент) опрошенных россиян заявили, что правительство РФ работает хорошо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56 процентов граждан.
Опрос проводили 6-8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах страны.
Подробнее об оценках деятельности главы государства - в материале Россияне одобрили деятельность Путина — опрос на сайте Украина.ру.