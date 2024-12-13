Главное за ночь 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 декабря
Главное за ночь 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 декабря
За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой... Украина.ру, 13.12.2024
2024-12-13T08:11
2024-12-13T08:13
новости
россия
энтони блинкен
украина
курская область
вооруженные силы украины
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За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.ВС РФ наносят удары по целям на Украине. Крылатые ракеты и БПЛА поразили вражеские объекты в Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. Наши штурмовые группы продвинулись в лесопосадках восточнее н.п. Новоивановка и в н.п. Николаево-Дарьино. Противник, накопив резервы, возобновил активные действия и провел 3 контратаки общей численностью до 20 человек, успеха не имел;- с Купянского направления поступают отдельные сообщения, южнее н.п. Двуречная расширяется плацдарм наших войск на правом берегу реки Оскол;- на Покровском направлении ВС России продвинулись в южной части Сонцовки, освободили н.п. Заря, заняв также соседние лесополосы. Юго-западнее Покровска наши войска продвигаются от Новотроицкого на запад;- на Кураховском направлении подразделения Армии России продвигаются уже в центральной части Курахово вдоль улиц Нагорная 1-я и Нагорная 2-я, Прокофьева, проспекта Запорожский. Схлопывается мешок обороны ВСУ в Успеновке, Весёлом Гае, Анновке";- на Времевском направлении юго-восточнее Великой Новоселки взят под контроль участок местности 4 на 1,6 километров. Западнее Великой Новоселки идет наступление ВС России в направлении Сторожевого и Нескучного.Оппозиции Молдавии не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство, сообщил спикер парламента.В Москве начали заочно судить бельгийца, воевавшего в качестве наемника в интернациональном легионе на стороне Украины.Госдеп США объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $500 млн.Подробнее о новом пакете помощи - в материале Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, энтони блинкен, украина, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Энтони Блинкен, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 13 декабря

08:11 13.12.2024 (обновлено: 08:13 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ наносят удары по целям на Украине. Крылатые ракеты и БПЛА поразили вражеские объекты в Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. Наши штурмовые группы продвинулись в лесопосадках восточнее н.п. Новоивановка и в н.п. Николаево-Дарьино. Противник, накопив резервы, возобновил активные действия и провел 3 контратаки общей численностью до 20 человек, успеха не имел;
- с Купянского направления поступают отдельные сообщения, южнее н.п. Двуречная расширяется плацдарм наших войск на правом берегу реки Оскол;
- на Покровском направлении ВС России продвинулись в южной части Сонцовки, освободили н.п. Заря, заняв также соседние лесополосы. Юго-западнее Покровска наши войска продвигаются от Новотроицкого на запад;
- на Кураховском направлении подразделения Армии России продвигаются уже в центральной части Курахово вдоль улиц Нагорная 1-я и Нагорная 2-я, Прокофьева, проспекта Запорожский. Схлопывается мешок обороны ВСУ в Успеновке, Весёлом Гае, Анновке";
- на Времевском направлении юго-восточнее Великой Новоселки взят под контроль участок местности 4 на 1,6 километров. Западнее Великой Новоселки идет наступление ВС России в направлении Сторожевого и Нескучного.
Оппозиции Молдавии не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство, сообщил спикер парламента.
В Москве начали заочно судить бельгийца, воевавшего в качестве наемника в интернациональном легионе на стороне Украины.
Госдеп США объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $500 млн.
Подробнее о новом пакете помощи - в материале Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЭнтони БлинкенУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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