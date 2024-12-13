https://ukraina.ru/20241213/1059628432.html
Главное за ночь 13 декабря
Главное за ночь 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 декабря
За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой... Украина.ру, 13.12.2024
2024-12-13T08:11
2024-12-13T08:11
2024-12-13T08:13
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За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.ВС РФ наносят удары по целям на Украине. Крылатые ракеты и БПЛА поразили вражеские объекты в Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. Наши штурмовые группы продвинулись в лесопосадках восточнее н.п. Новоивановка и в н.п. Николаево-Дарьино. Противник, накопив резервы, возобновил активные действия и провел 3 контратаки общей численностью до 20 человек, успеха не имел;- с Купянского направления поступают отдельные сообщения, южнее н.п. Двуречная расширяется плацдарм наших войск на правом берегу реки Оскол;- на Покровском направлении ВС России продвинулись в южной части Сонцовки, освободили н.п. Заря, заняв также соседние лесополосы. Юго-западнее Покровска наши войска продвигаются от Новотроицкого на запад;- на Кураховском направлении подразделения Армии России продвигаются уже в центральной части Курахово вдоль улиц Нагорная 1-я и Нагорная 2-я, Прокофьева, проспекта Запорожский. Схлопывается мешок обороны ВСУ в Успеновке, Весёлом Гае, Анновке";- на Времевском направлении юго-восточнее Великой Новоселки взят под контроль участок местности 4 на 1,6 километров. Западнее Великой Новоселки идет наступление ВС России в направлении Сторожевого и Нескучного.Оппозиции Молдавии не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство, сообщил спикер парламента.В Москве начали заочно судить бельгийца, воевавшего в качестве наемника в интернациональном легионе на стороне Украины.Госдеп США объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $500 млн.Подробнее о новом пакете помощи - в материале Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, энтони блинкен, украина, курская область, вооруженные силы украины
За ночь уничтожено 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ наносят удары по целям на Украине
. Крылатые ракеты и БПЛА поразили вражеские объекты в Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях
.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" ведёт ожесточенные бои на севере Суджанского района. Наши штурмовые группы продвинулись в лесопосадках восточнее н.п. Новоивановка и в н.п. Николаево-Дарьино. Противник, накопив резервы, возобновил активные действия и провел 3 контратаки общей численностью до 20 человек, успеха не имел;
- с Купянского направления поступают отдельные сообщения, южнее н.п. Двуречная расширяется плацдарм наших войск на правом берегу реки Оскол;
- на Покровском направлении ВС России продвинулись в южной части Сонцовки, освободили н.п. Заря, заняв также соседние лесополосы. Юго-западнее Покровска наши войска продвигаются от Новотроицкого на запад;
- на Кураховском направлении подразделения Армии России продвигаются уже в центральной части Курахово вдоль улиц Нагорная 1-я и Нагорная 2-я, Прокофьева, проспекта Запорожский. Схлопывается мешок обороны ВСУ в Успеновке, Весёлом Гае, Анновке";
- на Времевском направлении юго-восточнее Великой Новоселки взят под контроль участок местности 4 на 1,6 километров. Западнее Великой Новоселки идет наступление ВС России в направлении Сторожевого и Нескучного.
Оппозиции Молдавии
не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство, сообщил спикер парламента.
В Москве
начали заочно судить бельгийца, воевавшего в качестве наемника в интернациональном легионе на стороне Украины.
Госдеп США
объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $500 млн.