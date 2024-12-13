Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов - 13.12.2024 Украина.ру
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Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов
Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов - 13.12.2024 Украина.ру
Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов
Группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника
2024-12-13T11:04
2024-12-13T11:04
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое заявление 13 декабря сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовало агентство РИА НовостиГород Курахово находится в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), он расположен в 46-ти километрах от областной столицы и в 30-ти километрах к югу от Красноармейска (Покровска).Освобождение Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ, его взятие откроет для российских военных дорогу к западной границе региона.ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.
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курахово
россия
донецкая народная республика
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов

11:04 13.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника
Такое заявление 13 декабря сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
Город Курахово находится в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), он расположен в 46-ти километрах от областной столицы и в 30-ти километрах к югу от Красноармейска (Покровска).
Освобождение Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ, его взятие откроет для российских военных дорогу к западной границе региона.
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 15:07
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронтеКомандир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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