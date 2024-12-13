Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника
Такое заявление 13 декабря сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
Город Курахово находится в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), он расположен в 46-ти километрах от областной столицы и в 30-ти километрах к югу от Красноармейска (Покровска).
Освобождение Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ, его взятие откроет для российских военных дорогу к западной границе региона.
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).