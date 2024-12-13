https://ukraina.ru/20241213/1059631767.html

Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов

Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов - 13.12.2024 Украина.ру

Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов

Группировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника

2024-12-13T11:04

2024-12-13T11:04

2024-12-13T11:04

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Такое заявление 13 декабря сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова опубликовало агентство РИА НовостиГород Курахово находится в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), он расположен в 46-ти километрах от областной столицы и в 30-ти километрах к югу от Красноармейска (Покровска).Освобождение Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ, его взятие откроет для российских военных дорогу к западной границе региона.ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело.

https://ukraina.ru/20241212/1059613520.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф