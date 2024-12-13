Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Депутаты подготовили поправки к законопроекту о спецсчетах иноагентов. Об этом рассказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
"Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Внесёнными поправками данное обязательство распространяется: на средства иноагента, полученные в результате: продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду", - перечислил Володин.
Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 20 ноября.
Изначально предлагалось зачислять доходы иноагента от любой творческой деятельности на спецсчета. Их открытие должно было стать обязательным для него или для тех, кто перечисляет ему гонорары, а возможность снять средства, как предполагалось, могла появиться только после отмены статуса иноагента.
Во втором чтении проект рассмотрят 17 декабря.
Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.