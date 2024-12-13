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Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов

Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов - 13.12.2024 Украина.ру

Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов

Депутаты подготовили поправки к законопроекту о спецсчетах иноагентов. Об этом рассказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале

2024-12-13T08:23

2024-12-13T08:23

2024-12-13T08:23

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вячеслав володин

россия

госдума

иноагент

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"Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Внесёнными поправками данное обязательство распространяется: на средства иноагента, полученные в результате: продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду", - перечислил Володин.Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 20 ноября. Изначально предлагалось зачислять доходы иноагента от любой творческой деятельности на спецсчета. Их открытие должно было стать обязательным для него или для тех, кто перечисляет ему гонорары, а возможность снять средства, как предполагалось, могла появиться только после отмены статуса иноагента.Во втором чтении проект рассмотрят 17 декабря.Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.

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новости, вячеслав володин, россия, госдума, иноагент