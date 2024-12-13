Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241213/1059629679.html
Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря
Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру
Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря
Администрация Джо Байдена в последние полтора месяца своей работы наращивает военную помощь Украине
2024-12-13T09:44
2024-12-13T09:44
эксклюзив
хроники
джо байден
энтони блинкен
владимир зеленский
cnn
пентагон
офис президента
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_319fc5bd822e3477e2e4452973fc637a.jpg.webp
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $500 млн."В неё войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорилось в заявлении Блинкена.За несколько часов до этого телеканал CNN сообщил, что в последние дни пребывания у власти администрация Джо Байдена срочно наращивает темп поставок оружия Украине. Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине всё обещанное оружие до прихода к власти Дональда Трампа."Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.По словам источников канала в Белом доме, доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Действует он по поручению Байдена.Одновременно США требуют у Украины существенно снизить мобилизационный возраст. Так, 9 декабря во время брифинга представитель Госдепартамента Мэтью Миллер призвал Украину снизить мобилизационный возраст."Решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", — заявил он, отвечая на вопрос о призывах администрации США снизить возраст мобилизации на Украине.На следующий день, 10 декабря, Владимир Зеленский на своей странице в X выступил против понижения возраста мобилизации."Мы должны сосредоточиться на обеспечении существующих бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдатов. Приоритетом должны быть поставка ракет и понижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — подчеркнул Зеленский.Он призвал США оказать давление на Россию.Позднее, 12 декабря, в комментарии "Радио NV" член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что нет оснований думать, будто вопрос снижения мобилизационного возраста обсуждается на высшем уровне."Мы поднимали этот вопрос на разном уровне, разным официальным лицам — и американским, и украинским. Ответ был такой: "Давления не оказывается, есть мнение отдельных должностных лиц, которое они высказывают публично". Но говорить о том, что это актуальный вопрос и он где-то обсуждается на достаточно высоком уровне, оснований нет", — отметил Рахманин.Однако на деле на Украине прорабатывают снижение мобилизационного возраста, сообщает ряд источников."Наш источник сообщает, что Офис президента готовит огромную медийную кампанию внутри страны по продвижению мобилизации с 18/21 года. Для общества готовят несколько разных медиакампаний с разными нарративами. Будут убеждать, что мобилизация молодёжи будет только в "элитные-технологические" подразделения, что срок обязательного обучения в учебках 5-6 месяцев, что первые полгода их не смогут отправлять в штурмовые подразделения, что они будут иметь "исключительное право демобилизации" через 2-3 года службы и т.д. . Всё это будет ложью, для того, чтобы сгладить негатив и панику в массах перед принятием закона о понижении возраста мобилизации, который уже "готовый лежит" у Зеленского в кабинете и ждёт своего часа. По нашим данным этот закон вынесут в Раду и быстро примут в первой половине года. Будьте к этому готовы, если вашим сыновьям уже исполнилось 18-19 лет", — писал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский сообщил, что возраст мобилизации планируют понизить до 21 года"."Закрытая социология, которую на прошлой неделе получил ОП, говорит о том, что рейтинг Верховного ТЦК-шника стремительно приближается к 12%. Резкое падение одобрения действий президента - главная причина пиар-кампании про "не дадим призвать 18-ти летних наперекор Америке!". На самом деле больше месяца назад Зеленский собирал замов главы фракции СН и требовал искать голоса для снижения возраста мобилизации. На сегодня рассматривается порог 21 год - возраст совершеннолетия в США. Это решение медийно хотят приурочить к потере Донбасса, которую системно обеспечивают русским Ермак с Зеленским. Даже лозунг придумали - "не віддамо Дніпро". В Днепропетровской области находится родной город Зеленского Кривой Рог. Начало боевых действий в этой области ещё больше опустит рейтинг самопровозглашенного президента", - рассказал он утром 13 декабря.При этом некоторые источники уверяют, что молодёжь попытаются мотивировать лучше, чем остальных военнослужащих."Их хотят завлекать в армию стартовой выплатой в полмиллиона гривен (около 1,2 млн руб. - Ред.), бесплатным высшим образованием, льготными кредитами, боевыми выплатами и другими бонусами. Молодым людям в возрасте 18-25 лет будут предлагать добровольно подписать контракт на один год, включая полтора месяца подготовки, в такой способ Генштаб хочет решить вопрос с наполнением штурмовых бригад, которые несут самые большие потери на фронте", - сообщал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ему возразили авторы "Легитимного"."Коллеги, никто не будет платить огромные деньги молодежи за участие в войне - это замануха и специальный кейс, чтобы открыть окно Овертона перед тем, как просто снизить возраст мобилизации. Причина в том, что будет недовольство других бойцов, которые сами пошли воевать, но им никто таких привилегий не даёт. Также посмотрите, как власть относится к своим раненым (инвалидам войны), которых просто списывают в запас на зарплату в 700-3000 гривен (около 1,8 тыс.- 7,6 тыс. - Ред.) и лечение за свой счёт. Ещё добавьте то обстоятельство, что в Украине денег в бюджете хватит только до конца лета, начала осени. Откуда они будут брать дополнительные миллиарды на оплату "услуг" молодежи. Это всё обычная технология обмана глупого населения", — указали они.В любом случае, многие солидарны: молодёжь Украины ждёт мобилизация.О том, какие сигналы посылает украинское руководство — в статье Павла Котова "Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева".
https://ukraina.ru/20241212/1059621640.html
https://ukraina.ru/20241212/1059608178.html
https://ukraina.ru/20241212/1059600207.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd6e3a189a388e59d8df348fae30c150.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, джо байден, энтони блинкен, владимир зеленский, cnn, пентагон, офис президента, россия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Джо Байден, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, CNN, Пентагон, Офис президента, Россия, США, Украина

Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря

09:44 13.12.2024
 
Байден Ок
Байден Ок
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Администрация Джо Байдена в последние полтора месяца своей работы наращивает военную помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $500 млн.
"В неё войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорилось в заявлении Блинкена.
За несколько часов до этого телеканал CNN сообщил, что в последние дни пребывания у власти администрация Джо Байдена срочно наращивает темп поставок оружия Украине. Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине всё обещанное оружие до прихода к власти Дональда Трампа.
"Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.
Фото: Синьхуа
Вчера, 18:22
Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на УкраинеИзбранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ударов по России американскими дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сообщили о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы организованном убийстве инженера-ракетостроителя в Москве
По словам источников канала в Белом доме, доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Действует он по поручению Байдена.
Одновременно США требуют у Украины существенно снизить мобилизационный возраст. Так, 9 декабря во время брифинга представитель Госдепартамента Мэтью Миллер призвал Украину снизить мобилизационный возраст.
"Решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", — заявил он, отвечая на вопрос о призывах администрации США снизить возраст мобилизации на Украине.
На следующий день, 10 декабря, Владимир Зеленский на своей странице в X выступил против понижения возраста мобилизации.
"Мы должны сосредоточиться на обеспечении существующих бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдатов. Приоритетом должны быть поставка ракет и понижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — подчеркнул Зеленский.
Он призвал США оказать давление на Россию.
Позднее, 12 декабря, в комментарии "Радио NV" член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что нет оснований думать, будто вопрос снижения мобилизационного возраста обсуждается на высшем уровне.
"Мы поднимали этот вопрос на разном уровне, разным официальным лицам — и американским, и украинским. Ответ был такой: "Давления не оказывается, есть мнение отдельных должностных лиц, которое они высказывают публично". Но говорить о том, что это актуальный вопрос и он где-то обсуждается на достаточно высоком уровне, оснований нет", — отметил Рахманин.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 13:00
Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабряРоссия готовится ответить на удар ATACMS по Таганрогу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Однако на деле на Украине прорабатывают снижение мобилизационного возраста, сообщает ряд источников.
"Наш источник сообщает, что Офис президента готовит огромную медийную кампанию внутри страны по продвижению мобилизации с 18/21 года. Для общества готовят несколько разных медиакампаний с разными нарративами. Будут убеждать, что мобилизация молодёжи будет только в "элитные-технологические" подразделения, что срок обязательного обучения в учебках 5-6 месяцев, что первые полгода их не смогут отправлять в штурмовые подразделения, что они будут иметь "исключительное право демобилизации" через 2-3 года службы и т.д. . Всё это будет ложью, для того, чтобы сгладить негатив и панику в массах перед принятием закона о понижении возраста мобилизации, который уже "готовый лежит" у Зеленского в кабинете и ждёт своего часа. По нашим данным этот закон вынесут в Раду и быстро примут в первой половине года. Будьте к этому готовы, если вашим сыновьям уже исполнилось 18-19 лет", — писал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Позднее находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский сообщил, что возраст мобилизации планируют понизить до 21 года".
"Закрытая социология, которую на прошлой неделе получил ОП, говорит о том, что рейтинг Верховного ТЦК-шника стремительно приближается к 12%. Резкое падение одобрения действий президента - главная причина пиар-кампании про "не дадим призвать 18-ти летних наперекор Америке!". На самом деле больше месяца назад Зеленский собирал замов главы фракции СН и требовал искать голоса для снижения возраста мобилизации. На сегодня рассматривается порог 21 год - возраст совершеннолетия в США. Это решение медийно хотят приурочить к потере Донбасса, которую системно обеспечивают русским Ермак с Зеленским. Даже лозунг придумали - "не віддамо Дніпро". В Днепропетровской области находится родной город Зеленского Кривой Рог. Начало боевых действий в этой области ещё больше опустит рейтинг самопровозглашенного президента", - рассказал он утром 13 декабря.
При этом некоторые источники уверяют, что молодёжь попытаются мотивировать лучше, чем остальных военнослужащих.
"Их хотят завлекать в армию стартовой выплатой в полмиллиона гривен (около 1,2 млн руб. - Ред.), бесплатным высшим образованием, льготными кредитами, боевыми выплатами и другими бонусами. Молодым людям в возрасте 18-25 лет будут предлагать добровольно подписать контракт на один год, включая полтора месяца подготовки, в такой способ Генштаб хочет решить вопрос с наполнением штурмовых бригад, которые несут самые большие потери на фронте", - сообщал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Вчера, 09:45
Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабряВ МИД России оценили выделение Украине кредита за счёт российских "замороженных" активов. США ожидают в ближайшие дни нового удара "Орешником" по Украине
Ему возразили авторы "Легитимного".
"Коллеги, никто не будет платить огромные деньги молодежи за участие в войне - это замануха и специальный кейс, чтобы открыть окно Овертона перед тем, как просто снизить возраст мобилизации. Причина в том, что будет недовольство других бойцов, которые сами пошли воевать, но им никто таких привилегий не даёт. Также посмотрите, как власть относится к своим раненым (инвалидам войны), которых просто списывают в запас на зарплату в 700-3000 гривен (около 1,8 тыс.- 7,6 тыс. - Ред.) и лечение за свой счёт. Ещё добавьте то обстоятельство, что в Украине денег в бюджете хватит только до конца лета, начала осени. Откуда они будут брать дополнительные миллиарды на оплату "услуг" молодежи. Это всё обычная технология обмана глупого населения", — указали они.
В любом случае, многие солидарны: молодёжь Украины ждёт мобилизация.
О том, какие сигналы посылает украинское руководство — в статье Павла Котова "Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева".
 
ЭксклюзивХроникиДжо БайденЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийCNNПентагонОфис президентаРоссияСШАУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
10:24На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
10:10Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
09:59Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"
09:44Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря
09:20"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
08:54В Одессе прогремел взрыв - мэр
08:23Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
08:11Главное за ночь 13 декабря
07:50Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
07:33Польша позволит Киеву открыть консульство в Познани - Сикорский
07:15Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов
07:00Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
06:42Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
06:34Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
06:15До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
06:00Там невозможно замкнуть котел: эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
05:45Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
05:42"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем
05:40Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США
Лента новостейМолния