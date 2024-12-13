https://ukraina.ru/20241213/1059629679.html

Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря

Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря - 13.12.2024 Украина.ру

Из последних сил Байдена и кровью молодых украинцев. Главное на Украине на утро 13 декабря

Администрация Джо Байдена в последние полтора месяца своей работы наращивает военную помощь Украине

2024-12-13T09:44

2024-12-13T09:44

2024-12-13T09:44

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $500 млн."В неё войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорилось в заявлении Блинкена.За несколько часов до этого телеканал CNN сообщил, что в последние дни пребывания у власти администрация Джо Байдена срочно наращивает темп поставок оружия Украине. Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине всё обещанное оружие до прихода к власти Дональда Трампа."Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.По словам источников канала в Белом доме, доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Действует он по поручению Байдена.Одновременно США требуют у Украины существенно снизить мобилизационный возраст. Так, 9 декабря во время брифинга представитель Госдепартамента Мэтью Миллер призвал Украину снизить мобилизационный возраст."Решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", — заявил он, отвечая на вопрос о призывах администрации США снизить возраст мобилизации на Украине.На следующий день, 10 декабря, Владимир Зеленский на своей странице в X выступил против понижения возраста мобилизации."Мы должны сосредоточиться на обеспечении существующих бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдатов. Приоритетом должны быть поставка ракет и понижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — подчеркнул Зеленский.Он призвал США оказать давление на Россию.Позднее, 12 декабря, в комментарии "Радио NV" член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что нет оснований думать, будто вопрос снижения мобилизационного возраста обсуждается на высшем уровне."Мы поднимали этот вопрос на разном уровне, разным официальным лицам — и американским, и украинским. Ответ был такой: "Давления не оказывается, есть мнение отдельных должностных лиц, которое они высказывают публично". Но говорить о том, что это актуальный вопрос и он где-то обсуждается на достаточно высоком уровне, оснований нет", — отметил Рахманин.Однако на деле на Украине прорабатывают снижение мобилизационного возраста, сообщает ряд источников."Наш источник сообщает, что Офис президента готовит огромную медийную кампанию внутри страны по продвижению мобилизации с 18/21 года. Для общества готовят несколько разных медиакампаний с разными нарративами. Будут убеждать, что мобилизация молодёжи будет только в "элитные-технологические" подразделения, что срок обязательного обучения в учебках 5-6 месяцев, что первые полгода их не смогут отправлять в штурмовые подразделения, что они будут иметь "исключительное право демобилизации" через 2-3 года службы и т.д. . Всё это будет ложью, для того, чтобы сгладить негатив и панику в массах перед принятием закона о понижении возраста мобилизации, который уже "готовый лежит" у Зеленского в кабинете и ждёт своего часа. По нашим данным этот закон вынесут в Раду и быстро примут в первой половине года. Будьте к этому готовы, если вашим сыновьям уже исполнилось 18-19 лет", — писал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский сообщил, что возраст мобилизации планируют понизить до 21 года"."Закрытая социология, которую на прошлой неделе получил ОП, говорит о том, что рейтинг Верховного ТЦК-шника стремительно приближается к 12%. Резкое падение одобрения действий президента - главная причина пиар-кампании про "не дадим призвать 18-ти летних наперекор Америке!". На самом деле больше месяца назад Зеленский собирал замов главы фракции СН и требовал искать голоса для снижения возраста мобилизации. На сегодня рассматривается порог 21 год - возраст совершеннолетия в США. Это решение медийно хотят приурочить к потере Донбасса, которую системно обеспечивают русским Ермак с Зеленским. Даже лозунг придумали - "не віддамо Дніпро". В Днепропетровской области находится родной город Зеленского Кривой Рог. Начало боевых действий в этой области ещё больше опустит рейтинг самопровозглашенного президента", - рассказал он утром 13 декабря.При этом некоторые источники уверяют, что молодёжь попытаются мотивировать лучше, чем остальных военнослужащих."Их хотят завлекать в армию стартовой выплатой в полмиллиона гривен (около 1,2 млн руб. - Ред.), бесплатным высшим образованием, льготными кредитами, боевыми выплатами и другими бонусами. Молодым людям в возрасте 18-25 лет будут предлагать добровольно подписать контракт на один год, включая полтора месяца подготовки, в такой способ Генштаб хочет решить вопрос с наполнением штурмовых бригад, которые несут самые большие потери на фронте", - сообщал 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ему возразили авторы "Легитимного"."Коллеги, никто не будет платить огромные деньги молодежи за участие в войне - это замануха и специальный кейс, чтобы открыть окно Овертона перед тем, как просто снизить возраст мобилизации. Причина в том, что будет недовольство других бойцов, которые сами пошли воевать, но им никто таких привилегий не даёт. Также посмотрите, как власть относится к своим раненым (инвалидам войны), которых просто списывают в запас на зарплату в 700-3000 гривен (около 1,8 тыс.- 7,6 тыс. - Ред.) и лечение за свой счёт. Ещё добавьте то обстоятельство, что в Украине денег в бюджете хватит только до конца лета, начала осени. Откуда они будут брать дополнительные миллиарды на оплату "услуг" молодежи. Это всё обычная технология обмана глупого населения", — указали они.В любом случае, многие солидарны: молодёжь Украины ждёт мобилизация.О том, какие сигналы посылает украинское руководство — в статье Павла Котова "Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева".

https://ukraina.ru/20241212/1059621640.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, джо байден, энтони блинкен, владимир зеленский, cnn, пентагон, офис президента, россия, сша, украина