"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
ВСУ оставили тела своих погибших сослуживцев в районе населенного пункта Работино в Запорожье. Об этом 13 декабря рассказал разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Белый". Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях", — отметил военный, добавив, что ВС РФ нашли ликвидированных украинских военных на месте бывших позиций ВСУ.
По словам российского бойца, количество тел пока не поддается подсчету, так как их очень много.
"Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", — говорилось в публикации эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина.
Бросать тела побратимов - уже традиционная практика ВСУ. Однако в конце прошлого месяца стало известно о том, что украинские военные "вышли на новый уровень" и стали уничтожать здания вместе со своими сослуживцами, понимая, что не могут удержать позиции.
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* Террористическая организация.