"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино - 13.12.2024 Украина.ру
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"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино
"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино - 13.12.2024 Украина.ру
"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино
ВСУ оставили тела своих погибших сослуживцев в районе населенного пункта Работино в Запорожье. Об этом 13 декабря рассказал разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Белый". Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-13T11:16
2024-12-13T11:16
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
тела
потери всу
работино
запорожская область
запорожье
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По словам российского бойца, количество тел пока не поддается подсчету, так как их очень много.Ранее Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов. "Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", — говорилось в публикации эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина.563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военныхБросать тела побратимов - уже традиционная практика ВСУ. Однако в конце прошлого месяца стало известно о том, что украинские военные "вышли на новый уровень" и стали уничтожать здания вместе со своими сослуживцами, понимая, что не могут удержать позиции.Украинские силы не только бросают своих погибших товарищей и фактически заживо хоронят побратимов, но и не жалеют населенные пункты, которые некогда были подконтрольны ВСУ. Например, в том же Работино уже нечего восстанавливать, поселок нужно отстраивать заново, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.ВС РФ продолжают наступление на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме этого, российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).Подробнее об этом — Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронтеДругие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар, куда именно прилетело* Террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241127/1059246081.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, тела, потери всу, работино, запорожская область, запорожье
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, тела, потери ВСУ, Работино, Запорожская область, Запорожье

"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино

11:16 13.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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ВСУ оставили тела своих погибших сослуживцев в районе населенного пункта Работино в Запорожье. Об этом 13 декабря рассказал разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Белый". Его слова опубликовало агентство РИА Новости

"Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях", — отметил военный, добавив, что ВС РФ нашли ликвидированных украинских военных на месте бывших позиций ВСУ.

По словам российского бойца, количество тел пока не поддается подсчету, так как их очень много.
Ранее Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов.
"Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", — говорилось в публикации эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина.
563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Бросать тела побратимов - уже традиционная практика ВСУ. Однако в конце прошлого месяца стало известно о том, что украинские военные "вышли на новый уровень" и стали уничтожать здания вместе со своими сослуживцами, понимая, что не могут удержать позиции.
Торецк
27 ноября, 12:56
"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в ТорецкеПонимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин
Украинские силы не только бросают своих погибших товарищей и фактически заживо хоронят побратимов, но и не жалеют населенные пункты, которые некогда были подконтрольны ВСУ. Например, в том же Работино уже нечего восстанавливать, поселок нужно отстраивать заново, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
ВС РФ продолжают наступление на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме этого, российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря, 14:58
ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии Российская Армия продолжает продвижение в Сумской области, подконтрольной ВСУ. Подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия. Об этом 11 декабря сообщил российский телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на бойцов
Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).
Подробнее об этом — Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар, куда именно прилетело
* Террористическая организация.
 
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