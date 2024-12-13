https://ukraina.ru/20241213/1059631055.html

"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино

"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино - 13.12.2024 Украина.ру

"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино

ВСУ оставили тела своих погибших сослуживцев в районе населенного пункта Работино в Запорожье. Об этом 13 декабря рассказал разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Белый". Его слова опубликовало агентство РИА Новости

2024-12-13T11:16

2024-12-13T11:16

2024-12-13T11:16

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По словам российского бойца, количество тел пока не поддается подсчету, так как их очень много.Ранее Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов. "Среди них 62 украинских военнопленных, которые погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными (борт был сбит ЗРК "Пэтриот")", — говорилось в публикации эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина.563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военныхБросать тела побратимов - уже традиционная практика ВСУ. Однако в конце прошлого месяца стало известно о том, что украинские военные "вышли на новый уровень" и стали уничтожать здания вместе со своими сослуживцами, понимая, что не могут удержать позиции.Украинские силы не только бросают своих погибших товарищей и фактически заживо хоронят побратимов, но и не жалеют населенные пункты, которые некогда были подконтрольны ВСУ. Например, в том же Работино уже нечего восстанавливать, поселок нужно отстраивать заново, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.ВС РФ продолжают наступление на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме этого, российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).Подробнее об этом — Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронтеДругие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар, куда именно прилетело* Террористическая организация.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, тела, потери всу, работино, запорожская область, запорожье