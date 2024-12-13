Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко - 13.12.2024 Украина.ру
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Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко - 13.12.2024 Украина.ру
Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявление Трампа с критикой ударов американским оружием по России, оценил вероятность ввода европейских войск на Украину, рассказал о перспективах России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и объяснил, что общего у Асада с Януковичем и в чём их отличия
2024-12-13T07:50
2024-12-13T08:06
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россия
украина
виктор янукович
башар асад
сирия
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00:32 – Будут ли ВСУ продолжать бить дальнобойным оружием вглубь России, учитывая то, что Трамп против? 06:57 – Введет ли Европа свои войска на Украину? 22:22 – О позициях России на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию в Сирии.33:17 – Правильно ли сделала Россия, приютив Януковича и Асада, и нужно ли было поддерживать Украину и Сирию?
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видео, россия, украина, виктор янукович, башар асад, сирия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, ес, дональд трамп, всу, владимир зеленский, оружие, владимир путин, европа, нато, фронт, перемирие, спецоперация, видео
Видео, Россия, Украина, Виктор Янукович, Башар Асад, Сирия, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ЕС, Дональд Трамп, ВСУ, Владимир Зеленский, оружие, Владимир Путин, Европа, НАТО, фронт, перемирие, Спецоперация

Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко

07:50 13.12.2024 (обновлено: 08:06 13.12.2024)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявление Трампа с критикой ударов американским оружием по России, оценил вероятность ввода европейских войск на Украину, рассказал о перспективах России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и объяснил, что общего у Асада с Януковичем и в чём их отличия
00:32 – Будут ли ВСУ продолжать бить дальнобойным оружием вглубь России, учитывая то, что Трамп против?
06:57 – Введет ли Европа свои войска на Украину?
22:22 – О позициях России на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию в Сирии.
33:17 – Правильно ли сделала Россия, приютив Януковича и Асада, и нужно ли было поддерживать Украину и Сирию?
 
ВидеоРоссияУкраинаВиктор ЯнуковичБашар АсадСирияРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныЕСДональд ТрампВСУВладимир ЗеленскийоружиеВладимир ПутинЕвропаНАТОфронтперемириеСпецоперация
 
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