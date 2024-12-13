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Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко

Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко - 13.12.2024 Украина.ру

Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявление Трампа с критикой ударов американским оружием по России, оценил вероятность ввода европейских войск на Украину, рассказал о перспективах России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и объяснил, что общего у Асада с Януковичем и в чём их отличия

2024-12-13T07:50

2024-12-13T07:50

2024-12-13T08:06

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россия

украина

виктор янукович

башар асад

сирия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

ес

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00:32 – Будут ли ВСУ продолжать бить дальнобойным оружием вглубь России, учитывая то, что Трамп против? 06:57 – Введет ли Европа свои войска на Украину? 22:22 – О позициях России на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию в Сирии.33:17 – Правильно ли сделала Россия, приютив Януковича и Асада, и нужно ли было поддерживать Украину и Сирию?

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