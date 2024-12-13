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Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко - 13.12.2024 Украина.ру
Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявление Трампа с критикой ударов американским оружием по России, оценил вероятность ввода европейских войск на Украину, рассказал о перспективах России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и объяснил, что общего у Асада с Януковичем и в чём их отличия
2024-12-13T07:50
2024-12-13T07:50
2024-12-13T08:06
видео
россия
украина
виктор янукович
башар асад
сирия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
ес
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00:32 – Будут ли ВСУ продолжать бить дальнобойным оружием вглубь России, учитывая то, что Трамп против? 06:57 – Введет ли Европа свои войска на Украину? 22:22 – О позициях России на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию в Сирии.33:17 – Правильно ли сделала Россия, приютив Януковича и Асада, и нужно ли было поддерживать Украину и Сирию?
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Почему Польша отказывается вводить войска на Украину и чем Асад отличается от Януковича - Ищенко
07:50 13.12.2024 (обновлено: 08:06 13.12.2024)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявление Трампа с критикой ударов американским оружием по России, оценил вероятность ввода европейских войск на Украину, рассказал о перспективах России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и объяснил, что общего у Асада с Януковичем и в чём их отличия
00:32 – Будут ли ВСУ продолжать бить дальнобойным оружием вглубь России, учитывая то, что Трамп против?
06:57 – Введет ли Европа
свои войска на Украину?
22:22 – О позициях России на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию в Сирии.
33:17 – Правильно ли сделала Россия, приютив Януковича и Асада, и нужно ли было поддерживать Украину и Сирию?