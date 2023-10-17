https://ukraina.ru/20231017/1050240304.html

"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья

"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья - 17.10.2023 Украина.ру

"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья

Пополнение из числа жителей западных районов Украины полностью деморализовано, а возрастные вояки из Закарпатья отказываются менять другие подразделения на передовых позициях. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T05:50

2023-10-17T05:50

2023-10-17T05:50

новости

мобилизация

тероборона

всу

купянск

купянское направление

закарпатье

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Реальных боевых подразделений ВСУ на Купянском направлении из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — их выбивают на других участках, рассказал эксперт.В бой бросают бригады территориальной обороны, которые сами бойцы ВСУ называют "дедовскими" — возраст мобилизованных солдат там составляет "пятьдесят плюс", добавил он.Сейчас под Петропавловку, которая находится практически на прямой видимости Купянска, пригнали батальон тероборонщиков из 117-й бригады. Мобилизованных отловили в Сумской области и сразу отправили на передовую, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html

купянск

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новости, мобилизация, тероборона, всу, купянск, купянское направление, закарпатье