https://ukraina.ru/20231017/1050240304.html
"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья - 17.10.2023 Украина.ру
"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
Пополнение из числа жителей западных районов Украины полностью деморализовано, а возрастные вояки из Закарпатья отказываются менять другие подразделения на передовых позициях. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T05:50
2023-10-17T05:50
2023-10-17T05:50
новости
мобилизация
тероборона
всу
купянск
купянское направление
закарпатье
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Реальных боевых подразделений ВСУ на Купянском направлении из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — их выбивают на других участках, рассказал эксперт.В бой бросают бригады территориальной обороны, которые сами бойцы ВСУ называют "дедовскими" — возраст мобилизованных солдат там составляет "пятьдесят плюс", добавил он.Сейчас под Петропавловку, которая находится практически на прямой видимости Купянска, пригнали батальон тероборонщиков из 117-й бригады. Мобилизованных отловили в Сумской области и сразу отправили на передовую, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, тероборона, всу, купянск, купянское направление, закарпатье
Новости, мобилизация, тероборона, ВСУ, Купянск, Купянское направление, Закарпатье
"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
Пополнение из числа жителей западных районов Украины полностью деморализовано, а возрастные вояки из Закарпатья отказываются менять другие подразделения на передовых позициях. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Реальных боевых подразделений ВСУ на Купянском направлении из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — их выбивают на других участках, рассказал эксперт.
В бой бросают бригады территориальной обороны, которые сами бойцы ВСУ называют "дедовскими" — возраст мобилизованных солдат там составляет "пятьдесят плюс", добавил он.
"В соседнюю Синьковку, где большие потери понесла 105-я отдельная бригада территориальной обороны из Тернопольской области, прислали батальон тероборонщиков из 101-й бригады, которая сформирована из мобилизованных Закарпатской области", - подчеркнул Алёхин.
Сейчас под Петропавловку, которая находится практически на прямой видимости Купянска, пригнали батальон тероборонщиков из 117-й бригады. Мобилизованных отловили в Сумской области и сразу отправили на передовую, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь