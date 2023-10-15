https://ukraina.ru/20231015/1050193424.html

Ситуация под Авдеевкой и Купянском. Начало наступления или отвлекающий удар?

Ситуация под Авдеевкой и Купянском. Начало наступления или отвлекающий удар? - 15.10.2023 Украина.ру

Ситуация под Авдеевкой и Купянском. Начало наступления или отвлекающий удар?

Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий.

2023-10-15T15:32

2023-10-15T15:32

2023-10-15T15:33

эксклюзив

спецоперация

украина

всу

вс рф

алёхин

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Ситуация непростая — ВСУ здесь выстроили линии обороны и в буквальном смысле забетонировались в укрытиях, а численность украинских националистов оценивается в двадцать тысяч штыков.Авдеевка, которую ВСУ контролируют с 2014 года, превращена в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. Находящийся в городе крупный завод железобетонных конструкций работал для нужд украинской армии практически круглосуточно, обеспечивая строительство окопов, закрытых ходов сообщения, разного рода убежищ с толщиной стен от 3 до 7 метров. В бетон здесь залиты даже танки, превращенные в долговременные огневые точки (ДОТы).Также в Авдеевке расположены и другие крупные предприятия, в частности коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", намекая, что в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону. Такими же укрепленными оборонительными пунктами можно считать "Стройдеталь", завод металлических конструкций ЧАО "АЗМК" и керамический завод. Все они находятся в промышленной зоне города, разделенного двумя железнодорожными ветками, по которым в Авдеевку подвозились боеприпасы и велась ротация подразделений ВСУ.По сути, начиная с 2015 года Авдеевская агломерация превратилась в крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии. Поэтому массированных лобовых атак здесь не предпринималось, противника планомерно вытесняли с его позиций на нескольких участках вокруг города, перемалывая его живую силу и технику огнем артиллерии, танков, тяжелых огнеметных систем.Освобождение Авдеевки с началом специальной военной операции считается одной из стратегических задач для российской армии. Одна из причин — в районе города сосредоточена дальнобойная артиллерия ВСУ, которая обстреливает мирный Донецк, в результате чего гибнет гражданское население. Вторая — уничтожение авдеевской группировки в целом, с выходом на другие направления.По мнению военных экспертов освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ. Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “. При этом в штабах ВСУ сейчас пытаются понять, является ли атака на Авдеевку началом большого наступления или это отвлекающий удар с целью заставить украинцев ввести в бой резервы и ослабить другие направления. Активизация в зоне боевых действий российской армии на этом участке фронта началась ранним утром 10 октября. Почему не раньше? С чем связана нынешняя интенсивность применения авиации и артиллерии? Российские войска по-прежнему не бросаются в лобовые атаки на саму Авдеевку, а обходят ее с флангов. С одной стороны, вышли к поселку Бердычи, с другой — к Водяному. Перерезание трассы в районе поселка Северное позволит лишить снабжения группировку ВСУ в Авдеевке. Фактически речь идет о "клещах".Тем не менее, говорить о скором освобождении Авдеевки пока рано. Город хорошо укреплен, и украинские военные будут за него цепляться до последнего. Тактика выбрана правильная — идет прицельное бомбометание, в том числе с использованием бомб ФАБ-1500, активно работают и вертолеты, которые уничтожают подкрепление украинской армии. Одновременно идет охват Авдеевки с двух сторон. Ранее на этом участке, как в самой Авдеевке, так по всей линии соприкосновения, находилась крупная группировка ВСУ. Часть подразделений из нее украинское командование перебросило на другие участки фронта, под тот же Купянск и Работино. Надо понимать, что российское командование воспользовалось этой ситуацией и приняло решение для наступательных действий. И главной задачей сейчас видится именно полное окружение Авдеевки и лишение ее украинского гарнизона снабжения с одновременными артиллерийскими ударами.Следует отметить, что окружения пока не получилось. Если северное крыло мощно двинуло вперёд и к исходу суток заняло стратегически важную высоту - террикон у "коксохима", то юг упёрся в украинскую оборону, Командование ВСУ почти сразу оценило масштаб угрозы и начало перебрасывать сюда людские резервы и артиллерию, использовав даже дорогостоящие "Хаймарсы" для ударов по нашей наступающей пехоте и стабилизировало ситуацию. Идут упорные бои за каждый опорный пункт.Насколько сейчас необходимо дальше продолжать штурм Авдеевки или перенести активные действия на другое направление, решит командование ВС РФ. Но очевидно, что "возврат" к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто. Части "вросли" в траншеи, в окопную войну и атакуют пока не очень уверенно. Проблема хорошо известная ещё со времён Первой мировой войны. И это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, "заточенных" на наступательной тактике, которые способны решительно идти вперёд и прорывать оборону противника. Те же части, которые год простояли в обороне, необходимо "раскачивать" и приучать к атакующим действиям, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно атаковать противника…Российская армия на Купянском направлении яркой активности не проявляет — масштабных атак здесь не наблюдается, танки в бой не идут. Тактика действий носит характер от обороны к наступлению. То есть, выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально на плечах противника заходят на его позиции. Продвижение может быть и по двести метров, и по паре километров. Но обязательно вперед.ВСУ на этом направлении откровенно нервничают и пытаются восстановить утраченные позиции. Российская армия, как бульдог, захватив зубами часть ноги противника, подбирается все выше. Не очень быстро, но неумолимо, понимая, что до горла доберется и тогда вцепится в него мертвой хваткой. Сам по себе Купянск - не самоцель, освободить город важно, но это лишь эпизод для дальнейшего развития наступления. Отсюда прямая дорога к Славянску и Краматорску, да и до Харькова уже не так далеко.Харьковская область в плане обороны ВСУ стала слабым звеном. Это не значит, что противник оголил этот участок, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на том же Запорожском направлении. Сейчас Киев предпринимает меры для ротации, чтобы закрыть эту дыру в своей обороне. Соответственно, вынужден ослаблять другие участки, что нам только на руку. Украина сейчас старается превратить Купянск в некий жупел, адский огонь, как они это пытались сделать с обороной Бахмута. И будет бросать в это пекло всё новые и новые резервы, а они не безграничны, а самое главное, слабо подготовлены и не мотивированы на какую-то борьбу. Тем не менее украинское военное командование отдало им приказ умереть, но не отступать. Вариантов немного — умереть в окопах либо попасть под расстрел заградотрядов. Есть вариант сдаться в плен, чем украинские военные пользуются все чаще.Реальных боевых подразделений из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — выбивают их на других участках. В бой бросают бригады территориальной обороны, которые в самих ВСУ называют "дедовскими" — возраст мобилизованных в них пятьдесят плюс. Сейчас под Петропавловку, которая находится практически на прямой видимости Купянска, пригнали батальон тероборонщиков из 117-й бригады. Мужичков отловили в Сумской области и сразу отправили на передовую. В соседнюю Синьковку, где большие потери понесла 105-я отдельная бригада территориальной обороны из Тернопольской области, прислали батальон тероборонщиков из 101-й бригады, которая сформирована из мобилизованных Закарпатской области. Пополнение из числа жителей западных районов Украины полностью деморализовано, и возрастные "вуйки", как называют пожилых мужчин в Карпатах, отказываются менять другие подразделения на передовых позициях.В тоже время наше командование наверняка учитывает тактические просчеты, допущенные осенью прошлого года под Харьковом. К примеру, тогда противник активно использовал высокопроходимые колесные автомобили с легким бронированием. С учетом того, что США с 2015 года по настоящее время передали Украине несколько сотен таких автомобилей, то это - некий "летучий отряд" на колесах в составе ВСУ. И он активно применяется в ходе контрнаступлений украинской армии на некоторых участках фронта (правда, при поддержке более тяжелой техники).ВСУ столько понавыпрашивали бронетехники, что самоделки им особо и не нужны. То есть до того, чтобы ставить ДШК в кузов пикапов, у них дело еще не дошло. Да, украинская армия активно использует легкие броневики. Нынешний театр боевых действий, а это в основном степные участки, небольшие леса и лесополосы, для быстроходных и менее уязвимых для артиллерии бронированных джипов подходит больше всего.При проведении контрнаступлений подобная техника используется в качестве разведмашин, автомобилей поддержки диверсионных групп. Их большое количество и даже при невысокой вооруженности эти "тачанки" доставляют немало проблем нашим войскам. На земле все-таки используются и прямые аналоги "джихад-мобилей". Во многом это действительно связано с недостаточной комплектацией ВСУ штатной техникой. Речь идет именно не о недостатке изделий, их на самом деле реально много наклянчили. В ВСУ в силу ряда субъективных обстоятельств американская и вообще западная техника распределяется по бригадам и отдельным частям неравномерно. Некоторые бригады и даже националистические отряды просто вынуждены использовать, что им досталось, а не то, что они запрашивали. Тем не менее, противник использует минометы, другие огневые средства на автомобилях такого типа при обстрелах приграничных районов Белгородской области.Можно сказать, что в силу тех или иных обстоятельств Белгородский регион превратился, в своего рода, испытательный полигон. Полёты беспилотников от квадрокоптеров малоразмерок, дронов-камикадзе, барражирующих боеприпасов до беспилотников более серьёзных, которые могут лететь на расстоянии 100-200-300 километров и нести на себе боевую нагрузку в виде взрывчатых веществ, а также кустарных бомб самодельных, а также и планирующих, к сожалению, стали привычным явлением.Очевидным становится и тот факт, что такие локальные наступательные операции российской армии под Авдеевкой и на Купянском направлении являются "пробой сил" наших группировок перед серьёзным наступлением.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, спецоперация, украина, всу, вс рф, алёхин