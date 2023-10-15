https://ukraina.ru/20231015/1050096898.html

"Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры

"Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры - 15.10.2023 Украина.ру

"Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры

Послевоенный этап биографии Бандеры, пожалуй, самая неизученная страница его биографии. Её игнорируют как симпатизирующие ему, так и те, кто Бандеру категорически не приемлет. Зачастую, полтора послевоенных десятилетия скупо описываются в двух-трех абзацах. Между тем, это, возможно, важнейший период в жизни Бандеры, своеобразная "осень радикала"

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:00

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Итак, 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит вождь украинских националистов Степан Бандера. Чем он занимался полтора послевоенных десятилетия? Кем и почему был убит?То, что бандеровская фракция ОУН* после войны оказалась в глубоком кризисе, можно понять уже по количеству Великих Сборов. За первые 20 послевоенных лет конкуренты мельниковцы (ОУНм*) провели 4 Великих Сбора ОУН*. Бандеровская фракция не провела ни одного! Первый с 1943 года Сбор они провели только в 1968 году, почти через десятилетие после смерти Бандеры и через полтора десятилетия после прекращения активной подпольной деятельности в СССР.Между тем, идея проведения Сбора обсуждалась сразу после войны, однако тогда её отклонили как несвоевременную. Националистическое подполье в СССР ещё было разветвлённым и доставляло немало головной боли советской госбезопасности.Поэтому вместо Сбора ограничились всего лишь конференцией на Тернопольщине в 1946 году. Да и та была посвящена вопросам смены тактики.УПА* к началу 1946 года понесла очень серьёзные потери и уже не могла вести полномасштабные боевые действия даже с применением партизанской тактики бей-беги. Людей осталось слишком мало, так что решено было прекратить вооружённую борьбу, разделить оставшиеся силы на маленькие отряды не более полусотни человек и наносить точечные удары из глубочайшего подполья.Бандера был всё тем же Бандерой, что и в старые времена: радикальный, непримиримый, готовый на любые жертвы ради достижения цели. Проблема была в том, что мир вокруг был уже другим. Бандера провёл почти всю войну в концлагере. Он был в изоляции и имел крайне ограниченное влияние на организацию.В его отсутствие в 1943 году прошел 3-й Великий Сбор, на котором была принята новая партийная программа. Она была выдержана в духе умеренно левого национализма. Провозглашались борьба с империализмом, тоталитаризмом, различные социальные гарантии и ряд демократических положений, типа свободы слова, религии, права национальных меньшинств на развитие своей культуры и т.п.Часть видных деятелей ОУН* осознавала необходимость соответствовать веяниям времени. Однако Бандера был с этим не согласен.Часть бандеровцев, уже созревшая до того, чтобы выступить против вождизма и чрезмерной власти одного несовременного человека, попыталась сделать это на чрезвычайной конференции 1948 года. Поводом к ней стал демарш редакции газеты "Украинская трибуна", которая в полном составе открыто перешла в оппозицию к Бандере.Вождь организации экстренно созвал конференцию, на которой попытался оказать давление на оппозицию.Первым делом решено было добиться прекращения двойной лояльности. В период войны, когда Бандера и часть других лидеров находились в заключении, возник Украинский главный освободительный совет (УГВР – Українська головна визвольна рада), который провозгласил себя подлинным правительством Украины. В эту организацию входили достаточно заметные лидеры ОУН(б)*, например, Николай Лебедь.После препирательств и споров, конференция завершилась изгнанием всех недовольных из рядов фракции.Однако исключение оппозиционеров не принесло спокойствия. Они инициировали через прессу спор, поддержанный и некоторыми оставшимися в ОУН(б)* активистами. Дошло до того, что Бандера вынужден был отвечать на претензии через газету "Украинский самостийник".Аргументы противников Бандеры были в целом весьма разумны.Они утверждали, что в период войны ОУН* вступила на путь политической эволюции, чтобы соответствовать духу времени эволюция должна продолжаться. А ее закономерным развитием станет превращение ОУН* в демократическую организацию.По их мнению, жители большей части советской Украины после жизни в тоталитарном коммунистическом СССР и под немецкой оккупацией питают глубочайшее отвращение ко всему авторитарному и вождистскому. Кроме того, немецкий и итальянский режимы слишком скомпрометировали фюрер-принцип. Ну и главное – чтобы рассчитывать на поддержку противников СССР необходимо переходить на демократическую платформу.Бандера долго отказывался от обсуждений программных вопросов, ссылаясь на то, что программа ОУН отличная, а тот факт, что организация всё ещё жива и ведёт более-менее активную деятельность — лучшее подтверждение тому, что программа правильна и жизнеспособна.Что касается демократизма, то, по его словам, лозунги демократизма, выдвигаемые его противниками, подозрительно напоминали советские лозунги и вообще попахивают советскими кознями и происками. Отказываться от лозунгов революционного национализма в пользу абстрактного демократизма — подхалимство и вредительство делу.Но видя, что противники и не думают останавливаться, Бандера выдвинул весьма необычную идею в части программы и тактики.Лидер ОУН(б)* предложил идею, которую можно назвать эзотерическим национализмом. Речь, конечно, не идет о создании какого-то религиозного учения, а о новых принципах существования ОУН*. Изначально слово "эзотерический" означает набор неких знаний, недоступных непосвящённым. Бандера выдвинул идею сосуществования двух политических программ.Одна была бы демократической, в духе времени. Свободу меньшинствам, пусть расцветают сто цветов, да здравствует демократия и т.п. лозунги, которые предлагалось транслировать общественности и непосвящённым людям.Другая программа — истинная, была бы доступна только высшим руководителям организации. Это был старый добрый ультрарадикальный национализм, вождизм и т.д.В 1950 году прибыли курьеры от Шухевича, которые доставили его прошлогодние письма. От имени Провода ОУН* Украины Шухевич поддержал оппозицию, сославшись на то, что линия Бандеры явно противоречит постановлениям 3 Великого Сбора ОУН* 1943 года.Вскоре после прибытия писем за границу, Шухевич погиб. Однако его сменщик Василий Кук был настроен ещё более бескомпромиссно. В его послании говорилось, что Бандера ведёт политику, противоречащую постановлениям Сбора, и вообще не является легитимным главой Провода. Кук потребовал реорганизации закордонных частей ОУН.Итогом долгих переговоров Бандеры, Матлы и Ребета стала реформа управления ОУН*. Появились три коллегиальных организации: Коллегия уполномоченных, Политический совет и Экзекутива. Кроме того, стороны договорились, что деятельность в составе УГВР не противоречит членству в ОУН*.Бандера также вынужден был пойти на компромисс и согласиться с тем, что ОУН* стоит на демократических и антитоталитарных позициях. Однако сам он, по всей видимости, решил принять тактику эзотерического национализма. На словах признать необходимость демократических перемен, а на деле тайно работать над укреплением своей авторитарной власти и выжидать удобного случая.Всего год спустя, в 1954 году, Бандера предпринял наступление на своих противников.Он задумал провести чистку редакций партийных газет от тех, кто поддерживал другую политическую линию. Однако в коллегии уполномоченных два из трёх её членов (Ребет и Матла) были сторонниками оппозиции. Они сыграли на опережение и опубликовали постановление о роспуске Провода закордонных частей ОУН*.Бандера обвинил своих противников в коммунизме и работе на американскую разведку и принялся создавать свою собственную фракцию из осколков прежней. В 1955 году вместе со сторонниками организовал конференцию, которая провозгласила его главой Провода ОУН(б)*.Противники Бандеры организационно оформились в 1956 году, взяв себе название ОУНз* — заграничная. Они провозгласили себя организацией, построенной на демократических началах и всецело поддерживающей решения Великого Сбора 1943 года.15 октября 1959 года тело Степана Бандеры было обнаружено в подъезде дома, где он жил.Смерть застигла его на лестничной площадке в тот момент, когда он открывал ключом дверь своей квартиры. Все выглядело естественно, однако немцы, узнав личность убитого, решили провести экспертизу более тщательно и установили, что гибель наступила в результате отравления.Никаких свидетелей гибели Бандеры не нашлось и вскоре дело его было закрыто.По поводу того, кто мог стоять за гибелью лидера фракции мнения различались даже у его сторонников. Некоторые подозревали в этом закордонников (фракцию ОУНз*), лидер которых Ребет погиб незадолго до Бандеры. Другие считали, что в деле замешаны спецслужбы, может немецкие, а может и советские.Однако в августе 1961 года на западноберлинском КПП объявился странный молодой человек, который назвался агентом КГБ, совершавшим заказные ликвидации и в обмен на невыдачу в СССР обещал всё в подробностях рассказать.Американцы заподозрили в нем провокатора и передали немцам. Им человек, назвавшийся Богданом Сташинским, поведал о том, что лично устранил лидеров двух фракций ОУН — Ребета и Бандеру. Действовал он по одинаковой схеме, выслеживал цель и проходя мимо нее стрелял в лицо из специального пистолета, оснащенного отравляющими капсулами.Сташинский заявил, что был насильно завербован КГБ и принуждён действовать против украинских националистов. На последовавшем вскоре суде, Сташинский был приговорен к 8 годам, но исчез из тюрьмы ещё до окончания срока.Согласно общепринятой версии, ему сделали пластическую операцию по изменению внешности и изменили имя.СССР категорически отрицал причастность к гибели Бандеры.Хотя версия о причастности КГБ в настоящее время является общепринятой, нельзя совсем исключать и версию межфракционных разборок. После раскола ОУН на мельниковцев и бандеровцев и те, и другие весьма активно истребляли друг друга. В более ограниченных масштабах такое могло произойти и после раскола на бандеровцев и закордонников.В конце 60-х ОУНз* как и ранее ОУНм* вошла в состав Украинского национального совета, претендовавшего на звание виртуального правительства в изгнании. Что касается ОУНб*, то она продолжала действовать особняком, хотя и изрядно сбавила обороты с начала 60-х годов, фактически уже не отличаясь от множества других объединений эмигрантов.Начиная с 1968 года, когда организацию возглавил Ярослав Стецько, она фактически стала довеском к Антибольшевистскому блоку народов.* экстремистская организация запрещённая в России.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, оун, бандера