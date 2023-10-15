"Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры
Послевоенный этап биографии Бандеры, пожалуй, самая неизученная страница его биографии. Её игнорируют как симпатизирующие ему, так и те, кто Бандеру категорически не приемлет. Зачастую, полтора послевоенных десятилетия скупо описываются в двух-трех абзацах. Между тем, это, возможно, важнейший период в жизни Бандеры, своеобразная "осень радикала"
Итак, 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит вождь украинских националистов Степан Бандера. Чем он занимался полтора послевоенных десятилетия? Кем и почему был убит?
То, что бандеровская фракция ОУН* после войны оказалась в глубоком кризисе, можно понять уже по количеству Великих Сборов. За первые 20 послевоенных лет конкуренты мельниковцы (ОУНм*) провели 4 Великих Сбора ОУН*. Бандеровская фракция не провела ни одного! Первый с 1943 года Сбор они провели только в 1968 году, почти через десятилетие после смерти Бандеры и через полтора десятилетия после прекращения активной подпольной деятельности в СССР.
Между тем, идея проведения Сбора обсуждалась сразу после войны, однако тогда её отклонили как несвоевременную. Националистическое подполье в СССР ещё было разветвлённым и доставляло немало головной боли советской госбезопасности.
Поэтому вместо Сбора ограничились всего лишь конференцией на Тернопольщине в 1946 году. Да и та была посвящена вопросам смены тактики.
УПА* к началу 1946 года понесла очень серьёзные потери и уже не могла вести полномасштабные боевые действия даже с применением партизанской тактики бей-беги. Людей осталось слишком мало, так что решено было прекратить вооружённую борьбу, разделить оставшиеся силы на маленькие отряды не более полусотни человек и наносить точечные удары из глубочайшего подполья.
27 августа, 08:00ИсторияМельник, Бандера и раскол ОУН*В мае 1939 года советский агент ликвидировал основателя и бессменного лидера ОУН* Евгения Коновальца. Организация осталась без легитимного руководителя. Чтобы заместить пост в Рим съехались активисты националистического подполья. 27 августа 1939 года начался II Великий сбор ОУН, который закончился как большинство украинских политических мероприятий
Бандера был всё тем же Бандерой, что и в старые времена: радикальный, непримиримый, готовый на любые жертвы ради достижения цели. Проблема была в том, что мир вокруг был уже другим. Бандера провёл почти всю войну в концлагере. Он был в изоляции и имел крайне ограниченное влияние на организацию.
В его отсутствие в 1943 году прошел 3-й Великий Сбор, на котором была принята новая партийная программа. Она была выдержана в духе умеренно левого национализма. Провозглашались борьба с империализмом, тоталитаризмом, различные социальные гарантии и ряд демократических положений, типа свободы слова, религии, права национальных меньшинств на развитие своей культуры и т.п.
Часть видных деятелей ОУН* осознавала необходимость соответствовать веяниям времени. Однако Бандера был с этим не согласен.
Часть бандеровцев, уже созревшая до того, чтобы выступить против вождизма и чрезмерной власти одного несовременного человека, попыталась сделать это на чрезвычайной конференции 1948 года. Поводом к ней стал демарш редакции газеты "Украинская трибуна", которая в полном составе открыто перешла в оппозицию к Бандере.
Вождь организации экстренно созвал конференцию, на которой попытался оказать давление на оппозицию.
Первым делом решено было добиться прекращения двойной лояльности. В период войны, когда Бандера и часть других лидеров находились в заключении, возник Украинский главный освободительный совет (УГВР – Українська головна визвольна рада), который провозгласил себя подлинным правительством Украины. В эту организацию входили достаточно заметные лидеры ОУН(б)*, например, Николай Лебедь.
После препирательств и споров, конференция завершилась изгнанием всех недовольных из рядов фракции.
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Однако исключение оппозиционеров не принесло спокойствия. Они инициировали через прессу спор, поддержанный и некоторыми оставшимися в ОУН(б)* активистами. Дошло до того, что Бандера вынужден был отвечать на претензии через газету "Украинский самостийник".
Аргументы противников Бандеры были в целом весьма разумны.
Они утверждали, что в период войны ОУН* вступила на путь политической эволюции, чтобы соответствовать духу времени эволюция должна продолжаться. А ее закономерным развитием станет превращение ОУН* в демократическую организацию.
По их мнению, жители большей части советской Украины после жизни в тоталитарном коммунистическом СССР и под немецкой оккупацией питают глубочайшее отвращение ко всему авторитарному и вождистскому. Кроме того, немецкий и итальянский режимы слишком скомпрометировали фюрер-принцип. Ну и главное – чтобы рассчитывать на поддержку противников СССР необходимо переходить на демократическую платформу.
Бандера долго отказывался от обсуждений программных вопросов, ссылаясь на то, что программа ОУН отличная, а тот факт, что организация всё ещё жива и ведёт более-менее активную деятельность — лучшее подтверждение тому, что программа правильна и жизнеспособна.
Что касается демократизма, то, по его словам, лозунги демократизма, выдвигаемые его противниками, подозрительно напоминали советские лозунги и вообще попахивают советскими кознями и происками. Отказываться от лозунгов революционного национализма в пользу абстрактного демократизма — подхалимство и вредительство делу.
Но видя, что противники и не думают останавливаться, Бандера выдвинул весьма необычную идею в части программы и тактики.
Лидер ОУН(б)* предложил идею, которую можно назвать эзотерическим национализмом. Речь, конечно, не идет о создании какого-то религиозного учения, а о новых принципах существования ОУН*. Изначально слово "эзотерический" означает набор неких знаний, недоступных непосвящённым. Бандера выдвинул идею сосуществования двух политических программ.
Одна была бы демократической, в духе времени. Свободу меньшинствам, пусть расцветают сто цветов, да здравствует демократия и т.п. лозунги, которые предлагалось транслировать общественности и непосвящённым людям.
Другая программа — истинная, была бы доступна только высшим руководителям организации. Это был старый добрый ультрарадикальный национализм, вождизм и т.д.
В 1950 году прибыли курьеры от Шухевича, которые доставили его прошлогодние письма. От имени Провода ОУН* Украины Шухевич поддержал оппозицию, сославшись на то, что линия Бандеры явно противоречит постановлениям 3 Великого Сбора ОУН* 1943 года.
30 июня, 18:00ИсторияРоман Шухевич: не гетман, но просто гауптманПри всём отвращении, которое мы испытываем к гитлеровским приспешникам из числа украинских националистов нельзя не отдавать им должное – это были харизматичные лидеры и сильные управленцы, которые были действительно опасными врагами. Не стоит преуменьшать подвиг людей, которые сумели обезвредить того же Шухевича
Вскоре после прибытия писем за границу, Шухевич погиб. Однако его сменщик Василий Кук был настроен ещё более бескомпромиссно. В его послании говорилось, что Бандера ведёт политику, противоречащую постановлениям Сбора, и вообще не является легитимным главой Провода. Кук потребовал реорганизации закордонных частей ОУН.
Итогом долгих переговоров Бандеры, Матлы и Ребета стала реформа управления ОУН*. Появились три коллегиальных организации: Коллегия уполномоченных, Политический совет и Экзекутива. Кроме того, стороны договорились, что деятельность в составе УГВР не противоречит членству в ОУН*.
Бандера также вынужден был пойти на компромисс и согласиться с тем, что ОУН* стоит на демократических и антитоталитарных позициях. Однако сам он, по всей видимости, решил принять тактику эзотерического национализма. На словах признать необходимость демократических перемен, а на деле тайно работать над укреплением своей авторитарной власти и выжидать удобного случая.
Всего год спустя, в 1954 году, Бандера предпринял наступление на своих противников.
Он задумал провести чистку редакций партийных газет от тех, кто поддерживал другую политическую линию. Однако в коллегии уполномоченных два из трёх её членов (Ребет и Матла) были сторонниками оппозиции. Они сыграли на опережение и опубликовали постановление о роспуске Провода закордонных частей ОУН*.
Бандера обвинил своих противников в коммунизме и работе на американскую разведку и принялся создавать свою собственную фракцию из осколков прежней. В 1955 году вместе со сторонниками организовал конференцию, которая провозгласила его главой Провода ОУН(б)*.
Противники Бандеры организационно оформились в 1956 году, взяв себе название ОУНз* — заграничная. Они провозгласили себя организацией, построенной на демократических началах и всецело поддерживающей решения Великого Сбора 1943 года.
12 октября 2018, 07:38Ликвидация или провокация? Что стоит за загадочной смертью самого «демократичного» лидера ОУН*12 октября 1957 года при загадочных обстоятельствах погиб Лев Ребет, один из самых влиятельных деятелей ОУН*. После войны он инициировал раскол и создал свою фракцию «закордонников», которая, в отличие от радикальных сторонников Бандеры, отстаивала демократическую платформу в противовес ультранационалистической. А через год он был найден мертвым.
15 октября 1959 года тело Степана Бандеры было обнаружено в подъезде дома, где он жил.
Смерть застигла его на лестничной площадке в тот момент, когда он открывал ключом дверь своей квартиры. Все выглядело естественно, однако немцы, узнав личность убитого, решили провести экспертизу более тщательно и установили, что гибель наступила в результате отравления.
Никаких свидетелей гибели Бандеры не нашлось и вскоре дело его было закрыто.
По поводу того, кто мог стоять за гибелью лидера фракции мнения различались даже у его сторонников. Некоторые подозревали в этом закордонников (фракцию ОУНз*), лидер которых Ребет погиб незадолго до Бандеры. Другие считали, что в деле замешаны спецслужбы, может немецкие, а может и советские.
© russian7.ruСтепан Бандера в гробу
© russian7.ru
Степан Бандера в гробу
Однако в августе 1961 года на западноберлинском КПП объявился странный молодой человек, который назвался агентом КГБ, совершавшим заказные ликвидации и в обмен на невыдачу в СССР обещал всё в подробностях рассказать.
Американцы заподозрили в нем провокатора и передали немцам. Им человек, назвавшийся Богданом Сташинским, поведал о том, что лично устранил лидеров двух фракций ОУН — Ребета и Бандеру. Действовал он по одинаковой схеме, выслеживал цель и проходя мимо нее стрелял в лицо из специального пистолета, оснащенного отравляющими капсулами.
Сташинский заявил, что был насильно завербован КГБ и принуждён действовать против украинских националистов. На последовавшем вскоре суде, Сташинский был приговорен к 8 годам, но исчез из тюрьмы ещё до окончания срока.
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Согласно общепринятой версии, ему сделали пластическую операцию по изменению внешности и изменили имя.
СССР категорически отрицал причастность к гибели Бандеры.
Хотя версия о причастности КГБ в настоящее время является общепринятой, нельзя совсем исключать и версию межфракционных разборок. После раскола ОУН на мельниковцев и бандеровцев и те, и другие весьма активно истребляли друг друга. В более ограниченных масштабах такое могло произойти и после раскола на бандеровцев и закордонников.
В конце 60-х ОУНз* как и ранее ОУНм* вошла в состав Украинского национального совета, претендовавшего на звание виртуального правительства в изгнании. Что касается ОУНб*, то она продолжала действовать особняком, хотя и изрядно сбавила обороты с начала 60-х годов, фактически уже не отличаясь от множества других объединений эмигрантов.
Начиная с 1968 года, когда организацию возглавил Ярослав Стецько, она фактически стала довеском к Антибольшевистскому блоку народов.
* экстремистская организация запрещённая в России.