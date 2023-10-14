https://ukraina.ru/20231014/1050172400.html

Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов

Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов - 14.10.2023 Украина.ру

Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на следующей неделе намерены обсудить процесс использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на проект заключения

2023-10-14T00:45

2023-10-14T00:45

2023-10-14T00:45

новости

замороженные активы

россия

евросоюз

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg

Встреча состоится 20 октября в Вашингтоне с участием президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарль Мишель. Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы.Отмечается, что лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и освобождению заложников. Кроме того, заявляется и о намерении прийти к единой позиции в отношении Китая, обозначив приверженность честным торговым отношениям с ним. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, замороженные активы, россия, евросоюз, сша, украина