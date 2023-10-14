Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов - 14.10.2023 Украина.ру
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Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов
Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов - 14.10.2023 Украина.ру
Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов
Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на следующей неделе намерены обсудить процесс использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на проект заключения
2023-10-14T00:45
2023-10-14T00:45
новости
замороженные активы
россия
евросоюз
сша
украина
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Встреча состоится 20 октября в Вашингтоне с участием президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарль Мишель. Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы.Отмечается, что лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и освобождению заложников. Кроме того, заявляется и о намерении прийти к единой позиции в отношении Китая, обозначив приверженность честным торговым отношениям с ним. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, замороженные активы, россия, евросоюз, сша, украина
Новости, замороженные активы, Россия, Евросоюз, США, Украина

Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов

00:45 14.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на следующей неделе намерены обсудить процесс использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на проект заключения
"США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины", – сообщает источник.
Встреча состоится 20 октября в Вашингтоне с участием президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарль Мишель. Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы.
Отмечается, что лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и освобождению заложников. Кроме того, заявляется и о намерении прийти к единой позиции в отношении Китая, обозначив приверженность честным торговым отношениям с ним.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб.
 
Новостизамороженные активыРоссияЕвросоюзСШАУкраина
 
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