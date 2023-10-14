"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру
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"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
Тактика российских войск под Авдеевкой направлена на истощение резервов ВСУ, которые перебрасываются из центральной Украины и Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-14T02:15
2023-10-14T02:15
новости
всу
авдеевка
днр
резервы
херсонская область
россия
атака
сво
окружение
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Возможно, что операция ВС РФ под Авдеевкой является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, рассказал политолог.Сейчас противник перебрасывает на Авдеевку резервы из центральной Украины и из Херсонской области. При этом резерв, который перекинули под Херсон с Запорожской области, не доукомплектовался, но опять был переброшен под Авдеевку, добавил журналист.В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050164343.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, авдеевка, днр, резервы, херсонская область, россия, атака, сво, окружение, наступление
Новости, ВСУ, Авдеевка, ДНР, резервы, Херсонская область, Россия, атака, СВО, окружение, наступление

"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой

02:15 14.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Тактика российских войск под Авдеевкой направлена на истощение резервов ВСУ, которые перебрасываются из центральной Украины и Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Возможно, что операция ВС РФ под Авдеевкой является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, рассказал политолог.
"Насколько она (операция в Авдеевке. - Ред.) будет успешной — большой вопрос. Это мощный укрепрайон. Еще некоторое время назад я не предполагал, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное", - подчеркнул Скоробогатый.
Сейчас противник перебрасывает на Авдеевку резервы из центральной Украины и из Херсонской области. При этом резерв, который перекинули под Херсон с Запорожской области, не доукомплектовался, но опять был переброшен под Авдеевку, добавил журналист.
В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Вчера, 16:18
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - АлёхинСоциальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ
 
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