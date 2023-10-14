https://ukraina.ru/20231014/1050169794.html
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
Тактика российских войск под Авдеевкой направлена на истощение резервов ВСУ, которые перебрасываются из центральной Украины и Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-14T02:15
2023-10-14T02:15
2023-10-14T02:15
новости
всу
авдеевка
днр
резервы
херсонская область
россия
атака
сво
окружение
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Возможно, что операция ВС РФ под Авдеевкой является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, рассказал политолог.Сейчас противник перебрасывает на Авдеевку резервы из центральной Украины и из Херсонской области. При этом резерв, который перекинули под Херсон с Запорожской области, не доукомплектовался, но опять был переброшен под Авдеевку, добавил журналист.В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050164343.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, днр, резервы, херсонская область, россия, атака, сво, окружение, наступление
Новости, ВСУ, Авдеевка, ДНР, резервы, Херсонская область, Россия, атака, СВО, окружение, наступление
"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
Тактика российских войск под Авдеевкой направлена на истощение резервов ВСУ, которые перебрасываются из центральной Украины и Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Возможно, что операция ВС РФ под Авдеевкой является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, рассказал политолог.
"Насколько она (операция в Авдеевке. - Ред.) будет успешной — большой вопрос. Это мощный укрепрайон. Еще некоторое время назад я не предполагал, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное", - подчеркнул Скоробогатый.
Сейчас противник перебрасывает на Авдеевку резервы из центральной Украины и из Херсонской области. При этом резерв, который перекинули под Херсон с Запорожской области, не доукомплектовался, но опять был переброшен под Авдеевку, добавил журналист.
В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь