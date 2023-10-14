"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой

Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ