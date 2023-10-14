https://ukraina.ru/20231014/1049961725.html

"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой

"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой - 14.10.2023 Украина.ру

"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой

Наступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-10-14T01:15

2023-10-14T01:15

2023-10-14T01:15

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фронт

война

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Министр Обороны РФ Сергей Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению, заявил, что в сентябре ВС набрали 50 тысяч контрактников. Таким образом Россия усилила мобилизацию, и теперь наш "паровой каток" превышает украинский, рассказал эксперт.Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться российские соединения, которые предполагалось ввести гораздо раньше, оказалось, что армия ВСУ осталась голой, добавил главред.России пришлось начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-ю мотострелковую дивизию под Марьинкой, добавил эксперт.А сама 25-я армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом 17-тысячной группировкой, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049958477.html

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новости, всу, вс рф, мобилизация, войска, запорожье, артёмовск (бахмут), украина, фронт, война, сво