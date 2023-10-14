https://ukraina.ru/20231014/1049961725.html
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой - 14.10.2023 Украина.ру
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
Наступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-14T01:15
2023-10-14T01:15
2023-10-14T01:15
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вс рф
мобилизация
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запорожье
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фронт
война
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Министр Обороны РФ Сергей Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению, заявил, что в сентябре ВС набрали 50 тысяч контрактников. Таким образом Россия усилила мобилизацию, и теперь наш "паровой каток" превышает украинский, рассказал эксперт.Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться российские соединения, которые предполагалось ввести гораздо раньше, оказалось, что армия ВСУ осталась голой, добавил главред.России пришлось начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-ю мотострелковую дивизию под Марьинкой, добавил эксперт.А сама 25-я армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом 17-тысячной группировкой, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049958477.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, мобилизация, войска, запорожье, артёмовск (бахмут), украина, фронт, война, сво
Новости, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, войска, Запорожье, Артёмовск (Бахмут), Украина, фронт, война, СВО
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
Наступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Министр Обороны РФ Сергей Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению, заявил, что в сентябре ВС набрали 50 тысяч контрактников. Таким образом Россия усилила мобилизацию, и теперь наш "паровой каток" превышает украинский, рассказал эксперт.
Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться российские соединения, которые предполагалось ввести гораздо раньше, оказалось, что армия ВСУ осталась голой, добавил главред.
"У нас (командования ВС РФ.- Ред.) были определённые планы. Формировалась 25-я резервная армия за Уралом. В городских газетах чуть ли не писали, что с 1 декабря 25-я армия разместится в районе Днепра. Туда же должна была подойти 18-я армия, которая формировалась на юге. ВСУ сломали нам эту схему", - подчеркнул Мощанский.
России пришлось начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-ю мотострелковую дивизию под Марьинкой, добавил эксперт.
А сама 25-я армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом 17-тысячной группировкой, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь