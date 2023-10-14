"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой - 14.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231014/1049961725.html
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой - 14.10.2023 Украина.ру
"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
Наступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-14T01:15
2023-10-14T01:15
новости
всу
вс рф
мобилизация
войска
запорожье
артёмовск (бахмут)
украина
фронт
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg
Министр Обороны РФ Сергей Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению, заявил, что в сентябре ВС набрали 50 тысяч контрактников. Таким образом Россия усилила мобилизацию, и теперь наш "паровой каток" превышает украинский, рассказал эксперт.Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться российские соединения, которые предполагалось ввести гораздо раньше, оказалось, что армия ВСУ осталась голой, добавил главред.России пришлось начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-ю мотострелковую дивизию под Марьинкой, добавил эксперт.А сама 25-я армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом 17-тысячной группировкой, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049958477.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d62b262cb1222a2d7e1131205184a1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вс рф, мобилизация, войска, запорожье, артёмовск (бахмут), украина, фронт, война, сво
Новости, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, войска, Запорожье, Артёмовск (Бахмут), Украина, фронт, война, СВО

"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой

01:15 14.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Наступление ВСУ на Работино и Вербовое удалось переломить за счет незапланированной переброски войск и усиленной мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Министр Обороны РФ Сергей Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению, заявил, что в сентябре ВС набрали 50 тысяч контрактников. Таким образом Россия усилила мобилизацию, и теперь наш "паровой каток" превышает украинский, рассказал эксперт.
Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться российские соединения, которые предполагалось ввести гораздо раньше, оказалось, что армия ВСУ осталась голой, добавил главред.

"У нас (командования ВС РФ.- Ред.) были определённые планы. Формировалась 25-я резервная армия за Уралом. В городских газетах чуть ли не писали, что с 1 декабря 25-я армия разместится в районе Днепра. Туда же должна была подойти 18-я армия, которая формировалась на юге. ВСУ сломали нам эту схему", - подчеркнул Мощанский.

России пришлось начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-ю мотострелковую дивизию под Марьинкой, добавил эксперт.
А сама 25-я армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом 17-тысячной группировкой, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 12:18
Скотт Риттер: Пока США накрывает хаос, Россия сделала ВСУ очень больноУ Киева закончатся деньги, что приведет вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху в политическом и военном плане. А у Британского флота нет никаких шансов выжить и победить Россию в Черном море — попытка это сделать равносильна самоубийству
 
НовостиВСУВС РФмобилизациявойскаЗапорожьеАртёмовск (Бахмут)УкраинафронтвойнаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:26Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico
02:25США не знают, что делать с Россией – Кулеба
02:15"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
01:49Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
01:15"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
01:13Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США
00:45Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов
00:45Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации
00:22ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
00:15"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
23:40Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
23:15Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
23:11Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
22:32Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
22:15"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:04США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
21:33Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
21:15"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
20:59Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
20:58ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
Лента новостейМолния