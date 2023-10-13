Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе - 13.10.2023 Украина.ру
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Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе - 13.10.2023 Украина.ру
Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
Новая версия Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur вышла 12 октября. Но разработчики проекта через несколько часов убрали её из общего доступа из-за ошибок в переводе на украинском языке. Об этом сообщили на официальной странице Ubuntu в соцсети X (бывший Twitter)
2023-10-13T18:06
2023-10-13T18:06
новости
украина
linux
операционная система
украинский язык
перевод
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Разработчики выпустили новую версию Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Спустя пять часов после анонса разработчики Ubuntu сообщили, что они обнаружили факты разжигания ненависти со стороны злонамеренного автора в некоторых переводах для инсталлятора.Ubuntu – это версия операционной системы Linux.Разработчики не раскрыли, какие именно тексты в переводе установщика Ubuntu содержали разжигание ненависти.Однако телеграм-канал "Эмульгатор техноблогера" опубликовал запись экрана установки новой версии Ubuntu на украинском языке. В тексте неоднократно используются шутливые и оскорбительные формулировки об иудаизме и евреях.Компания Canonical начала расследование перевода на украинский язык. Сообщается, что локализацию скомпрометировал некий Danilo Negrilo.
https://ukraina.ru/20231004/1049902079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, linux, операционная система, украинский язык, перевод
Новости, Украина, Linux, Операционная система, украинский язык, перевод

Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе

18:06 13.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Новая версия Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur вышла 12 октября. Но разработчики проекта через несколько часов убрали её из общего доступа из-за ошибок в переводе на украинском языке. Об этом сообщили на официальной странице Ubuntu в соцсети X (бывший Twitter)
Разработчики выпустили новую версию Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Спустя пять часов после анонса разработчики Ubuntu сообщили, что они обнаружили факты разжигания ненависти со стороны злонамеренного автора в некоторых переводах для инсталлятора.
"Вскоре после выпуска мы обнаружили разжигание ненависти со стороны злоумышленника в определённом наборе переводов пользовательского интерфейса установщика Ubuntu Desktop и приняли немедленные меры. Эти переводы удаляются, и обновлённый ISO-образ будет доступен для загрузки после того, как мы заменим некорректный материал",- сообщили в Ubuntu.
Ubuntu – это версия операционной системы Linux.
Разработчики не раскрыли, какие именно тексты в переводе установщика Ubuntu содержали разжигание ненависти.
Однако телеграм-канал "Эмульгатор техноблогера" опубликовал запись экрана установки новой версии Ubuntu на украинском языке. В тексте неоднократно используются шутливые и оскорбительные формулировки об иудаизме и евреях.
Компания Canonical начала расследование перевода на украинский язык. Сообщается, что локализацию скомпрометировал некий Danilo Negrilo.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 15:37
Госдума перешла на Linux — ВолодинГосударственная Дума переходит на операционную систему Linux, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 4 октября сообщил телеграм-канал "Дума ТВ"
 
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18:06Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
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