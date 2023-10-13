https://ukraina.ru/20231013/1050167218.html

Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе

Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе - 13.10.2023 Украина.ру

Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе

Новая версия Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur вышла 12 октября. Но разработчики проекта через несколько часов убрали её из общего доступа из-за ошибок в переводе на украинском языке. Об этом сообщили на официальной странице Ubuntu в соцсети X (бывший Twitter)

2023-10-13T18:06

2023-10-13T18:06

2023-10-13T18:06

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Разработчики выпустили новую версию Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Спустя пять часов после анонса разработчики Ubuntu сообщили, что они обнаружили факты разжигания ненависти со стороны злонамеренного автора в некоторых переводах для инсталлятора.Ubuntu – это версия операционной системы Linux.Разработчики не раскрыли, какие именно тексты в переводе установщика Ubuntu содержали разжигание ненависти.Однако телеграм-канал "Эмульгатор техноблогера" опубликовал запись экрана установки новой версии Ubuntu на украинском языке. В тексте неоднократно используются шутливые и оскорбительные формулировки об иудаизме и евреях.Компания Canonical начала расследование перевода на украинский язык. Сообщается, что локализацию скомпрометировал некий Danilo Negrilo.

https://ukraina.ru/20231004/1049902079.html

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