День гнева в Европе: в Лондоне закрыли еврейские школы, запретили лозунги и слово "Лондонистан"

В Великобритании запретили использовать символику ХАМАС и антисемитские лозунги

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050163006_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5025ec601e70d20c3c502a6beecbf920.jpg

Халид Машаль, лидер и один из основателей ХАМАС, 11 октября обратился к мусульманам всего мира. Машаль назвал пятницу 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле. В правительстве Израиля призвали сограждан, находящихся за рубежом, вести себя осторожно в пятницу в связи с угрозами.Власти Великобритании стремятся контролировать беспорядки и избегать разжигания конфликтов.Символика запрещенаПолиция Великобритании вводит меры безопасности на фоне ожидающихся пропалестинских демонстраций, сообщила британская радиостанция Leading Britain's Conversation.Председатель Ассоциации комиссаров полиции и по борьбе с преступностью предположил, что офицеры будут пресекать ношение одежды, связанной с ХАМАСом, и антиеврейские высказывания в рамках усиления мер безопасности в Великобритании. Эти меры вводятся для контроля беспорядков на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявили в ведомстве.LBC сообщило, что в центре Лондона в субботу 14 октября запланирована пропалестинская акция протеста, на которую придут более 10 000 человек.В Великобритании ХАМАС объявлен террористической организацией. Министр внутренних дел и премьер-министр страны подтвердили, что использование флагов или ношение одежды и масок, указывающие на поддержку ХАМАС, являются преступлением по закону о терроризме, пишет LBC. Но демонстрация палестинского флага не является правонарушением, уточнил источник."От реки до моря"В британском ведомстве сообщили, что скандирование лозунга "От реки до моря" ("From the River to the Sea") будет рассматриваться полицией как "лозунг, который призван нанести глубокое оскорбление еврейскому народу".Премьер-министр Риши Сунак 12 октября созвал представителей британской полиции и еврейской общины вместе с министрами для обсуждения вопросов обеспечения правопорядка во время протестов. Правительство ожидает протесты и марши, которые пройдут по всей стране в эти выходные.Министр внутренних дел Суэлла Браверман направила письмо начальникам полиции с пояснениями. Она написала, что "размахивание палестинским флагом и пение проарабских песен могут быть приравнены к нарушению общественного порядка, если это может быть расценено как поддержка зверств террористов".Касаемо лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" Браверман призвала полицию рассмотреть вопрос его использования как "выражение яростного желания стереть Израиль с лица земли".Она сказала, что ожидает, что "полиция применит всю силу закона против проявлений поддержки ХАМАСА, других запрещенных террористических группировок или попыток преследовать и запугивать британских евреев".Закрыли школыЧетыре еврейские школы в Лондоне объявили, что закроются 13 октября из-за роста опасений по поводу "глобального дня джихада", сообщили LBC.Издание Evening Standart сообщило, что в лондонских школах и синагогах усилилась работа полиции. Дополнительные патрули установлены для "расследования и преследования любых случаев антисемитской ненависти или притеснений".Еврейская благотворительная организация Community Security Trust 10 октября сообщила, что с 7 октября зарегистрировало 89 случаев антисемитского поведения.Листовки срываютВ Сети распространили видео, на которых сторонники Палестины срывают листовки с изображением детей, якобы похищенных ХАМАС. На одном из видео молодой человек отвечает британскому еврею, что "нет никаких доказательств" того, что ХАМАС совершил зверства, пишет газета Daily Mail.Издание The Telegraph сообщило, что полицию задержала 22-летнюю женщину по подозрению в поддержке ХАМАС."22-летняя женщина была арестована полицией по борьбе с терроризмом по подозрению в поддержке ХАМАС на акции протеста, проходившей в Брайтоне", пишет издание.Иностранцев депортируютПравительство Великобритании предупредило, что иностранные граждане, которые "совершают антисемитские действия или восхваляющие ХАМАС", могут быть депортированы, пишет Daily Mail.С такой инициативой выступил министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик. Он обратился к сотрудникам ведомства и попросил их "подумать, как можно аннулировать визы по соображениям национальной безопасности для людей, которые совершают преступления на почве ненависти или выражают поддержку террористической группировке".Мэр Лондона отчитал за "Лондонистан"Мэр Лондона Садик Хан отчитал консерватора, члена Лондонской ассамблеи Сьюзан Холл за использование термина "Лондонистан". Хан считает, что это может разжечь напряженность на фоне обострения палестино-израильского конфликта."Мэр заявил, что политики должны избегать "разжигания ненависти" в то время, когда последствия нападений на Израиль и гуманитарный кризис в Газе вызвали протесты и антисемитские нападения в Лондоне", пишет издание Evening Standart.Термин "Лондонистан" используют для передачи идеи о том, что мусульмане захватывают Лондон.Холл заявила, что также необходимо поддержать мусульманскую общину в Лондоне и помешать тем, кто стремится "использовать кризис" и "несправедливо обвинять обычные мусульманские семьи здесь, в Лондоне, в действиях ХАМАСа".

