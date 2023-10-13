Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия - 13.10.2023 Украина.ру
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Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия
Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия - 13.10.2023 Украина.ру
Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия
Сегодня "богатым дядей" для Украины является Германия, а не Польша, заявила государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич. Об этом 13 октября сообщили журналисты PAP
2023-10-13T11:43
2023-10-13T11:44
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зарубежье
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Эмилевич отмечает, что украинцам уже известно то же, что и полякам: после эскалации палестино-израильского конфликта интерес США наверняка изменится.При этом Эмилевич предположила, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть "среда, которая говорит ему, что союз с Германией мимолётен и труден, и напоминают, какой была политика Берлина в отношении России".Отношения Польши и Украины ухудшились на фоне зернового спора. Издание приводит слова замминистра экономики Украины Тараса Качки, который заявила, что Украина приостановила рассмотрение жалоб на Польшу, Словакию и Венгрию во Всемирной торговой организации (ВТО) и работает над разрешением спора об экспорте зерна.Также чиновница отметила, что польские компании уже являются подрядчиками по контрактам в Украине. Она призналась, что надеется, что в будущем они будут осуществлять инвестиции в гораздо больших масштабах.Она заявила, что 150 км дорог во Львовской области строит польская компания, одна польская компания строит мусоросортировочный завод во Львове, другая выступает в качестве технического куратора строительства моста на украинско-молдавской границе.Ранее Эмилевич отмечала высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.
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новости, польша, украина, зарубежье, германия, сша, зерно
Новости, Польша, Украина, Зарубежье, Германия, США, зерно

Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия

11:43 13.10.2023 (обновлено: 11:44 13.10.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сегодня "богатым дядей" для Украины является Германия, а не Польша, заявила государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич. Об этом 13 октября сообщили журналисты PAP
Эмилевич отмечает, что украинцам уже известно то же, что и полякам: после эскалации палестино-израильского конфликта интерес США наверняка изменится.
"Сегодня для Украины богатый дядя - это Германия, а не Польша", - заявила она.
При этом Эмилевич предположила, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть "среда, которая говорит ему, что союз с Германией мимолётен и труден, и напоминают, какой была политика Берлина в отношении России".
Отношения Польши и Украины ухудшились на фоне зернового спора. Издание приводит слова замминистра экономики Украины Тараса Качки, который заявила, что Украина приостановила рассмотрение жалоб на Польшу, Словакию и Венгрию во Всемирной торговой организации (ВТО) и работает над разрешением спора об экспорте зерна.
Также чиновница отметила, что польские компании уже являются подрядчиками по контрактам в Украине. Она призналась, что надеется, что в будущем они будут осуществлять инвестиции в гораздо больших масштабах.
"Я рада нормализации, которую мы уже видим", - сказала Эмилевич.
Она заявила, что 150 км дорог во Львовской области строит польская компания, одна польская компания строит мусоросортировочный завод во Львове, другая выступает в качестве технического куратора строительства моста на украинско-молдавской границе.
Ранее Эмилевич отмечала высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.
Коваль Виталий - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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