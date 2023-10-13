https://ukraina.ru/20231013/1050151696.html

Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия

Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия - 13.10.2023 Украина.ру

Польская чиновница: интересы США изменятся, богатым дядей для Украины стала Германия

Сегодня "богатым дядей" для Украины является Германия, а не Польша, заявила государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич. Об этом 13 октября сообщили журналисты PAP

2023-10-13T11:43

2023-10-13T11:43

2023-10-13T11:44

новости

польша

украина

зарубежье

германия

сша

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045616505_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_7c0ebb0da515ab65a3c7b5a8ad632a48.jpg

Эмилевич отмечает, что украинцам уже известно то же, что и полякам: после эскалации палестино-израильского конфликта интерес США наверняка изменится.При этом Эмилевич предположила, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть "среда, которая говорит ему, что союз с Германией мимолётен и труден, и напоминают, какой была политика Берлина в отношении России".Отношения Польши и Украины ухудшились на фоне зернового спора. Издание приводит слова замминистра экономики Украины Тараса Качки, который заявила, что Украина приостановила рассмотрение жалоб на Польшу, Словакию и Венгрию во Всемирной торговой организации (ВТО) и работает над разрешением спора об экспорте зерна.Также чиновница отметила, что польские компании уже являются подрядчиками по контрактам в Украине. Она призналась, что надеется, что в будущем они будут осуществлять инвестиции в гораздо больших масштабах.Она заявила, что 150 км дорог во Львовской области строит польская компания, одна польская компания строит мусоросортировочный завод во Львове, другая выступает в качестве технического куратора строительства моста на украинско-молдавской границе.Ранее Эмилевич отмечала высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.

https://ukraina.ru/20230720/1048143051.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, зарубежье, германия, сша, зерно