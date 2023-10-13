Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика" - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050144126.html
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика" - 13.10.2023 Украина.ру
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
Главной причиной срыва контрнаступления ВСУ является многомесячная (6-9 месяцев) задержка с поставками западного оружия. Об этом в эфире украинского телеканала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-10-13T03:23
2023-10-13T03:23
новости
украина
всу
запад
военная помощь
контрнаступление
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049362208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5450df25030f49308832309ef6017c1.jpg
По его словам, ещё с осени 2022 года Киев вёл активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче военной техники, но из-за множества согласований и проблем с логистикой "всё вышло из графика поставок"."Просто партнёры тогда ещё боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине максимально быстро", - сказал Подоляк.В качестве примера украинский чиновник назвал факт, когда вместо планируемой передачи оружия в течение трёх недель, реально Украина получала его через 2-3 месяца."Мы из графика [поставок] выпадаем на 6-9 месяцев", - подчеркнул Подоляк.Ранее Подоляк заявлял, что для достижения паритета с Россией, Украине нужно "не только дроновое, а и ракетное производство"."И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", - утверждает украинский чиновник.Напомним, 12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".
https://ukraina.ru/20231012/1050138297.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049362208_174:0:1177:752_1920x0_80_0_0_fafeace22db1fd0746a5b09dda52726c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, запад, военная помощь, контрнаступление, михаил подоляк
Новости, Украина, ВСУ, Запад, военная помощь, контрнаступление, Михаил Подоляк

Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"

03:23 13.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
Читать в
Главной причиной срыва контрнаступления ВСУ является многомесячная (6-9 месяцев) задержка с поставками западного оружия. Об этом в эфире украинского телеканала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
По его словам, ещё с осени 2022 года Киев вёл активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче военной техники, но из-за множества согласований и проблем с логистикой "всё вышло из графика поставок".
"Просто партнёры тогда ещё боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине максимально быстро", - сказал Подоляк.
В качестве примера украинский чиновник назвал факт, когда вместо планируемой передачи оружия в течение трёх недель, реально Украина получала его через 2-3 месяца.
"Мы из графика [поставок] выпадаем на 6-9 месяцев", - подчеркнул Подоляк.
Ранее Подоляк заявлял, что для достижения паритета с Россией, Украине нужно "не только дроновое, а и ракетное производство".
"И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", - утверждает украинский чиновник.
Напомним, 12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 20:10
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехотуСдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.
 
НовостиУкраинаВСУЗападвоенная помощьконтрнаступлениеМихаил Подоляк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:23Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
03:15Военно-политический эксперт о том, чем Украина будет платить ВСУ, когда её элиты "спрыгнут с паровоза"
02:36Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек
02:21"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона
02:15Кирилл Фролов о том, почему в ответ на гонения и запрет УПЦ Россия должна освободить Киев и Одессу
01:54США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
01:34Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро
01:15Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах"
01:05США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times
00:36Арестовича* могут посадить на три года
00:15Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник
00:15"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружие
23:59Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине
23:52Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
23:35Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
23:15"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов
23:03Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"
22:58Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян"
22:36США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби
22:15Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке
Лента новостейМолния