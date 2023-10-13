https://ukraina.ru/20231013/1050144126.html
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика" - 13.10.2023 Украина.ру
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
Главной причиной срыва контрнаступления ВСУ является многомесячная (6-9 месяцев) задержка с поставками западного оружия. Об этом в эфире украинского телеканала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-10-13T03:23
2023-10-13T03:23
2023-10-13T03:23
новости
украина
всу
запад
военная помощь
контрнаступление
михаил подоляк
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По его словам, ещё с осени 2022 года Киев вёл активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче военной техники, но из-за множества согласований и проблем с логистикой "всё вышло из графика поставок"."Просто партнёры тогда ещё боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине максимально быстро", - сказал Подоляк.В качестве примера украинский чиновник назвал факт, когда вместо планируемой передачи оружия в течение трёх недель, реально Украина получала его через 2-3 месяца."Мы из графика [поставок] выпадаем на 6-9 месяцев", - подчеркнул Подоляк.Ранее Подоляк заявлял, что для достижения паритета с Россией, Украине нужно "не только дроновое, а и ракетное производство"."И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", - утверждает украинский чиновник.Напомним, 12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".
https://ukraina.ru/20231012/1050138297.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, запад, военная помощь, контрнаступление, михаил подоляк
Новости, Украина, ВСУ, Запад, военная помощь, контрнаступление, Михаил Подоляк
Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
Главной причиной срыва контрнаступления ВСУ является многомесячная (6-9 месяцев) задержка с поставками западного оружия. Об этом в эфире украинского телеканала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
По его словам, ещё с осени 2022 года Киев вёл активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче военной техники, но из-за множества согласований и проблем с логистикой "всё вышло из графика поставок".
"Просто партнёры тогда ещё боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине максимально быстро", - сказал Подоляк.
В качестве примера украинский чиновник назвал факт, когда вместо планируемой передачи оружия в течение трёх недель, реально Украина получала его через 2-3 месяца.
"Мы из графика [поставок] выпадаем на 6-9 месяцев", - подчеркнул Подоляк.
Ранее Подоляк заявлял, что для достижения паритета с Россией, Украине нужно "не только дроновое, а и ракетное производство".
"И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", - утверждает украинский чиновник.
Напомним, 12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".