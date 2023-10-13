https://ukraina.ru/20231013/1050144126.html

Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"

Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика" - 13.10.2023 Украина.ру

Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"

Главной причиной срыва контрнаступления ВСУ является многомесячная (6-9 месяцев) задержка с поставками западного оружия. Об этом в эфире украинского телеканала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

2023-10-13T03:23

2023-10-13T03:23

2023-10-13T03:23

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военная помощь

контрнаступление

михаил подоляк

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По его словам, ещё с осени 2022 года Киев вёл активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче военной техники, но из-за множества согласований и проблем с логистикой "всё вышло из графика поставок"."Просто партнёры тогда ещё боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине максимально быстро", - сказал Подоляк.В качестве примера украинский чиновник назвал факт, когда вместо планируемой передачи оружия в течение трёх недель, реально Украина получала его через 2-3 месяца."Мы из графика [поставок] выпадаем на 6-9 месяцев", - подчеркнул Подоляк.Ранее Подоляк заявлял, что для достижения паритета с Россией, Украине нужно "не только дроновое, а и ракетное производство"."И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", - утверждает украинский чиновник.Напомним, 12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".

https://ukraina.ru/20231012/1050138297.html

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новости, украина, всу, запад, военная помощь, контрнаступление, михаил подоляк