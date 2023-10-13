Военно-политический эксперт о том, чем Украина будет платить ВСУ, когда её элиты "спрыгнут с паровоза"
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
© AP / Gemunu Amarasinghe
После того, как развалится оборона ВСУ, начнётся массовое "переобувание" местных элит, а провальный "контрнаступ" ВСУ многократно ускорит данный процесс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Из-за войны на Ближнем Востоке Киев могут лишить финансирования со стороны США. После этого возникнет вопрос, как Киев будет снабжать украинскую армию. Безусловно, там много идейных людей, но большинство идут на войну "за зарплату", рассказал эксперт.
Сумма в 100 тысяч гривен (200 тысяч рублей) — это огромные деньги по меркам Украины. Поэтому отсутствие финансирования будет демотивировать и бойцов ВСУ и тех, кто обеспечивает тыл, добавил он.
"Потому что промышленность умерла, продажа зерна заканчивается, а социалка финансируется из западных средств. Интересно посмотреть, как они будут выкручиваться. Поэтому может сработать эффект, что региональные элиты будут переходить на сторону России", - подчеркнул Васильев.
Все это создаёт тенденцию, что люди с активами и влиянием подумывают "спрыгнуть с этого паровоза". Украинская пропаганда готовит общество к тому, что ВСУ не выйдут к границам 1991 года. Этот процесс продлится еще несколько месяцев. А наступление России на контрасте с провалом ВСУ многократно ускорит процесс, отметил собеседник издания.
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