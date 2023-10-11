https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуваться

Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуваться - 11.10.2023 Украина.ру

Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуваться

ВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии

2023-10-11T05:11

2023-10-11T05:11

2023-10-11T05:11

интервью

россия

всу

снаряды

артиллерия

авдеевка

сво

сша

украина

израиль

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А если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. Их можно будет добивать, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что российские войска начали серьезное огневое воздействие на позиции ВСУ в Авдеевке. Бойцы отмечают, что такой интенсивной работы нашей артиллерии и авиации они не видели с 24 февраля.- Алексей, мы раньше могли решить этот вопрос, но не хотели? Или хотели, но не могли?- Это многоплановый вопрос.ВСУ в Авдеевке выстроили эшелонированную и подготовленную линию обороны. Там нет супер-пупер бункеров. Просто обычные контейнеры, зарытые на глубине и залитые бетоном, превращаются в качественное укрытие для бойцов. Грубо говоря, наверху могут быть обычные окопы, но личному составу есть где безопасно размещаться и выдерживать обстрелы 152-мм снарядами.Кроме того, ВСУ там используют гражданскую инфраструктуру для создания огневых точек, наблюдательных постов и командных пунктов. Чтобы это выковырять, нам требуется огромное количество ресурсов.Опыт "контрнаступа" ВСУ показал следующее: поступала информация, что противник для этих целей с прошлого года накопил около миллиона 155-мм снарядов. Этого миллиона снарядов ему хватило для четырех месяцев активной стрельбы.- А мы-то не могли понять, почему наши бойцы жаловались на интенсивную работу украинской артиллерии.- Потому что ВСУ накопили много снарядов и сосредоточили их на одной позиции.У России же в ходе СВО со снарядами была целая эквилибристика. Сначала мы стреляли много и массово. Но стреляли мы по старым уставам. У ВСУ за восемь лет провели ротацию всех артиллеристов через зону "АТО". Плюс, у Киева была хорошая база в Сумском артиллерийском училище, помощь НАТО, создание системы управления боем и взаимодействие с дронами. Противник наладил это в единый механизм и с этим встретил СВО.ВСУ могли эффективно стрелять даже не полностью развернутыми батареями. Их два-три орудия, устойчивые к контрбатарейной борьбе, разматывали наши колонны, а мы со своей классической системой ничего не могли сделать. Сейчас мы научились всему, чему научились ВСУ. Но тогда у нас еще были проблемы. Поскольку у нас был перерасход боекомплектов прошлой весной, к осени нам стало не хватать текущих запасов первой категории хранения. Когда у нас говорили о снарядном голоде, речь шла о дефиците не снарядов, а порохов.Для производства 152-мм снарядов используются нитроглицериновые пороха. А нитроглицерин имеет свойство со временем разлагаться. Поэтому эти пороха не хранятся длительные периоды. Через каждые 10-15 лет надо проводить ревизию. А нарастить производство пороха в десятки раз очень сложно. Отчасти нам с этим помогли товарищи с Востока. А недавно была информация о помощи еще одной восточной страны. Нам подкинули не столько снарядов, сколько пороха.Таким образом, Россия не только отражала "контрнаступ", но и накапливала снаряды. По некоторым данным, их численность превышает запасы, израсходованные ВСУ. Так что у нас появляются неплохие перспективы.Да, у киевского режима есть тыл в виде Запада. Но США и Европа нарастили производство снарядов в два-три раза, а надо в 10-20 раз. ВСУ выпускают примерно 150-250 тысяч снарядов в месяц, а США обещают выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц только к 2025 году. А весь 2024 год им придется держаться на запасах.В Израиле на складах находилось 300 тысяч снарядов на всякий пожарный случай. Их отдали ВСУ. Пожарный случай произошел. Арсеналы Южной Кореи тоже отданы. А в Европе корпорация Rheinmetall только обещает в 2024 году нарастить производство до 600 тысяч снарядов в год. Это 50 тысяч снарядов в месяц. Так что десять дней в месяц ВСУ смогут стрелять, а остальные 20 дней?А Россия накопит снаряды не только в 2024 году, но и в 2025. Запасы снарядов в СССР позволяли вести 4-миллионной армии вести бои полгода. Да, часть складов осталась на Украине и в других республиках. Но даже если у нас осталось четверть снарядов от советских запасов, нам этого должно хватить на 1,5 года. Хотя они не первой свежести, проблемы есть только с порохом, а железяки найдут. Плюс, наша промышленность кратно увеличило производство.Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что снаряд – это не просто взрыв, который приводит к осколочному поражению личного состава. Основная его задача – разрушение преград. Это как бульдозер на расстоянии. Чтобы поразить блиндаж, надо сначала раскатать насыпи на нем, а потом бетонобойными снарядами пробить бункер. Нам нужны тупые чугуняки. А они попутно поражают осколками личный состав противника. Они вынуждают вражеских солдат вылезть наверх, а там их поражают из АГС и других средств поражения.- Получается, что мы все же решили Авдеевку физически разбомбить, а не окружать?- Не совсем. Мы концентрируемся на самых перспективных направлениях, чтобы замкнуть ее в кольцо.Современная война привязана к логистике. Обычная мотострелковая дивизия по нормативам использует 2-3 тысячи тонн боеприпасов в сутки. В вагоне можно привезти 60-70 тонн. Так что необходимо привезти 30-40 снарядов только на одну дивизию. Я уже не говорю про подвоз еды, ГСМ и эвакуацию раненых.В Авдеевку заходила железнодорожная нитка и автомобильная дорога. И мы сейчас ведем бои за поселок, за которым находятся господствующие высоты. Высоты нужны, чтобы там поставить наблюдательные пункты и вести корректировать огонь артиллерии, где бы она не находилась. Многие думают, что высоты нужны для того чтобы поставить там пушки. Ни в коем случае. Пушки на высоте не ставятся. Только наблюдательный пункт с биноклем и стереотрубой. Оттуда даются необходимые координаты. Причем они работают вне зависимости от того, работает ли РЭБ и можно ли "птичку" запустить. А после захвата высот мы возьмем под огневой контроль единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку.Поймите, ВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии. А если мы лишим врага снабжения, через несколько дней они останутся без еды и боеприпасов. Их можно будет добивать.Резюмирую. Необязательно разрушать всю Авдеевку. Надо накрыть огнем участок фронта, который даст возможность занять господствующую высоту и оттуда обрезать снабжение ВСУ. И надо бить по разведанным позициям, чтобы враг не смог нанести контрудар и остановить наше продвижение.- Вы подробно рассказали про происзводство и расход боеприпасов. Можем ли мы в связи с этим рассчитывать, что просто-напросто перестреляем противника?- Для наступления требуется очень серьезный расход боеприпасов. Мы перестреляли ВСУ прошлой весной, но нам это несильно помогло. Вопрос в умении стрелять. И в том, чтобы взять такой темп, который позволил бы отрезать по куску эти укрепрайоны, при этом теряя как можно меньше наших бойцов.Как говорил товарищ Сталин, самое эффективное оружие – это мина для минометов. Она очень дешевая. Чем больше мин, тем меньше нужно бойцов для прорыва. А чем больше у нас снарядов, тем лучше мы можем отсекать поле боя, а потом совместно с авиацией доводить дело до такого состояния, когда со стороны противника уже никто не дышит. А потом уже пройдут штурмовики, добьют выживших, а мы заберем территорию.Общая численность всех украинских силовиков составляет 900 тысяч человек. Среди них еще много обученных солдат с боевым опытом. Чтобы перемолоть этот массив, нужны серьезные усилия с нашей стороны.Но Киев могут лишить финансирования со стороны США в связи с войной в Израиле. И возникнет вопрос, как именно они будут снабжать украинскую армию. Да, там много идейных людей, но большинство из них все же идут на войну из-за хороших зарплат. Сумма в 100 тысяч гривен (200 тысяч рублей) – это огромные деньги по меркам Украины. Поэтому отсутствие финансирования будет демотивировать и бойцов, и тыл. Потому что промышленность умерла, продажа зерна заканчивается, а социалка финансируется из западных средств. Интересно посмотреть, как они будут выкручиваться.Поэтому может сработать эффект, что региональные элиты будут переходить на сторону России.- А в 2022 году мы разве не пытались их переманить на свою сторону?- Они обещали перейти на нашу сторону. Но британские и американские спецслужбы приходили к 10-15 областным баронам и брали их на понт или на испуг. Им говорили, что ВСУ одержит победу, а потом они смогут грабить Россию. Многие на это повелись. А сейчас они уже прохладно относятся к этой идее. И кто-то точно захочет переметнутся на нашу сторону.Это не значит, что они сразу поднимут руки и сдадутся. Вы же знаете, что на Украине развито кумовство. Если местный миллионер захочет сотрудничать с Россией, он не будет искать контакта напрямую. Он просто отправит переговорщиков, которые в нейтральной стране о чем-то договорятся, и эти бароны могут проводить соответствующую работу в собственной вертикали.У них есть свои службы безопасности. Если кто-то из местных будет выступать против, их или выведут за штат, или принесут в жертву. Они будут заранее готовить почву. Мол, нам США все пообещали, но кинули, а теперь мы попадаем в месиво, и нам придется договариваться.Взять в пример товарища Богуслаева. Это был один из хозяев Запорожской области. Его превентивно арестовали. У него есть свой ЧОП, который его охраняет. Как сказал хозяин, так они и будут делать. У них есть свои люди в местной власти. При необходимости они будут разгонять зраду и говорить, что русские были правы, потому что нас действительно обманули.Для них главное – найти виновного, чтобы показать, из-за кого все стало так плохо. Мол, не я вступил в одну субстанцию, а меня подтолкнули. Человек психологически так снимает с себя ответственность. Я изучал вопрос, как можно таким образом перешивать людей. Им надо дать возможность выхода, показать, кто реальный виновник, и они еще будут стараться на нем оттоптаться как можно сильнее.Я вижу ситуацию следующим образом. Украина ушла из информационной повестки мира. Вопрос с финансированием подвис. Вопрос с поставками оружия – тоже. Еще вчера Киев мог хамить Германии, а сейчас о "Таурусе" можно забыть. А "Таурус" им нужен был для того, чтобы заменить SCALP и Storm Shadow.Дальнобойные ракеты у них заканчиваются. Павлоградский завод мы разбомбили хорошо. Производство ОТРК "Гром", которое Украина только-только начала налаживать, разрушено. У них осталось производство дронов, но это ситуацию не спасет.Ракеты для комплексов Patriot им тоже не дадут (они пойдут в Израиль). Следовательно, им нечем будет защищать свою энергосистему. А убитая энергосистема означает, что и промышленность ляжет.Все это вместе провоцирует тенденцию, что люди с активами и влиянием подумывают спрыгнуть с этого паровоза. Пропаганда готовит общество, что к границам 1991 года ВСУ вряд ли выйдут. Этот процесс продлится еще несколько месяцев. А наше наступление на контрасте с провальным "контрнаступом" многократно ускорит этот процесс.Когда оборона ВСУ посыплется, мы увидим массовое переобувание местных элит, которые будут гоняться друг за другом и рассказывать, как они нас ждали. Но я скажу только одно: тех, кто нас реально ждал и помогал, мы знаем. Просто так подмазаться не удастся никому.- Есть ли смысл сейчас говорить о сроках нашего большого наступления и о вероятных направлениях удара?- Авдеевка – это одно из важных направлений. Нам надо снимать угрозу обстрелов Донецка. Если у Украины окажется в тылу недостаточно сил и они не смогут наладить оборону, у них будут большие сложности. А в целом у России хватит сил не только вести наступление по основным фронтам, но и устроить противнику неприятные сюрпризы.

https://ukraina.ru/20231010/1050054394.html

https://ukraina.ru/20231009/1050030331.html

https://ukraina.ru/20231006/1049975183.html

https://ukraina.ru/20231005/1049937176.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, снаряды, артиллерия, авдеевка, сво, сша, украина, израиль