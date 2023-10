https://ukraina.ru/20231012/1050136825.html

Американский шторм угрожает, семейная драма Гончаренко. Итоги 12 октября на Украине

Американский шторм угрожает, семейная драма Гончаренко. Итоги 12 октября на Украине - 12.10.2023 Украина.ру

Американский шторм угрожает, семейная драма Гончаренко. Итоги 12 октября на Украине

Позиция Республиканской партии США может сильно помешать Вооружённым силам Украины. Бывшего мэра Одессы Алексея Костусева объявили в розыск

Как сообщило издание Financial Times, позиция республиканцев, блокирующих военную помощь для Украины, может помешать наступлению Вооружённых сил Украины."Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - отмечалось в публикации издания.При этом Financial Times сослалось на неназванные источники.Главным образом промедление с американской помощью может повлиять на поставк артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. ВС РФ же восстанавливают укрепления. И если будут промедления со снарядами, украинская стрельба по укреплениям будет бессмысленной."Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - заявила Дара Массикот из Фонда Карнеги.Издание напомнило, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.Как рассказал изданию американский генерал Чарльз Браун, Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно $5,4 млрд в запасе на эти цели."Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной", - заявил в комментарии Financial Times Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.Примечательно, что практически одновременно в одном из самых авторитетных украинских СМИ - "Украинской правде" - появилась колонка политического аналитика фонда Razom for Ukraine Дага Клейна и руководителя отдела юридических коммуникаций в команде адвокатов этого фонда Наны Гонгадзе. Последняя является также дочерью известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Колонка была озаглавлена "Большой политический шторм США надвигается на Украину"."Следующие несколько недель, вероятно, будут одними из самых хаотичных для Конгресса США в новейшей истории. Отстранение конгрессмена Кевина Маккарти – первый случай, когда спикер Палаты представителей был уволен принудительно. Этот шаг фактически останавливает работу Конгресса, пока члены не изберут нового спикера. Это также означает, что Конгресс не примет никакой помощи Украине до тех пор, пока не найдется решение по тупику, а любые перспективы новой помощи будут сильно зависеть от того, кто станет следующим спикером. Хаос на Ближнем Востоке ещё больше усложняет и прибавляет срочности избранию нового спикера", - писали авторы.По их информации, конкурс среди республиканцев хаотичен, а один из главных кандидатов в замену Маккарти, конгрессмен Джим Джордан – "непоколебимый союзник" предыдущего президента Дональда Трампа – выражает скептицизм относительно немедленного согласования дополнительной помощи Украине."Байден поступил мудро, когда отложил свой первоначальный запрос о $24 млрд в для Украины от Конгресса, чтобы предложить больший пакет помощи, гарантирующий Киеву поддержку США до конца 2024 года, что увеличит эту сумму поддержки от Штатов до почти $100 млрд. Это поможет Конгрессу избежать повторной борьбы за Украину каждые несколько месяцев. Сообщается, что сенаторы готовы принять такой пакет. Кроме того, есть информация, что американцы могут ввести общий пакет помощи для Украины и Израиля. Несмотря на то, что помощь Украине была лишь одним из нескольких политических споров, всколыхнувших Конгресс в последние недели, этот инцидент следует рассматривать как предупредительный выстрел: если Украина и ее союзники не перенастроят свою адвокационную деятельность, поддержка Украины вот-вот станет более политизированной и менее двухпартийной в США", - указывалось в публикации.При этом авторы признают, что "вряд ли кто-нибудь из друзей Украины станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии"."Первые признаки этого уже были очевидны во время первоначальных соревнований за победу в президентских выборах от Республиканской партии. Трамп, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бизнесмен Вивек Рамасвами лидировали в опросах и демонстрировали враждебность помощи Украине", - писали Гонгадзе и Клейн.Они ожидают, что Трамп является наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев."После того, как он станет официальным кандидатом, большинство республиканцев в Конгрессе и по всей стране, скорее всего, поддержат его политику, в частности, в отношении Украины. Всё станет еще безобразнее и сложнее в США во время матча-реванша между Трампом и Байденом в следующем году, а политические последствия любого решения по Украине станут более значительным фактором. Учитывая, что саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне, всего за неделю до национального съезда Республиканской партии, когда, вероятно, будет номинирован Трамп, американцы вряд ли будут сосредоточены на Украине или продвижении стремлений Украины к НАТО", - указывалось в публикации.Авторы заявили, что Байден "должен приложить больше усилий, чтобы убедить избирателей, что победа Украины является и морально правильной, и в интересах американских семей".Семейная драма ГончаренкоБывшего мэра Одессы Алексея Костусева объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Его подозревают в причастности к незаконной приватизации коммунального аэропорта "Одесса".По делу также проходят местные бизнесмены Александр Грановский и Борис Кауфман. Последнего уже арестовали.Костусев является отцом одного из самых одиозных соратников пятого президента Украины Петра Порошенко — народного депутата Алексея Гончаренко, знаменитого своими русофобскими высказываниями, глумлением над телами жертв трагедии 2 мая в Одессе, а также нападками на россиян в ПАСЕ.Гончаренко уже открестился от отца."Немного истории моей семьи. Она сложная. Родители расстались, когда мне было три года. Отец вообще никак не принимал участие в моём воспитании, поэтому я сменил фамилию с Костусев на Гончаренко. Эта фамилия (девичья моей матери) со мной уже с 6 лет. Более того — отца даже разыскивали за неуплату алиментов. Это для того, чтобы вы понимали, насколько "близкими" мы были", - заявил Гончаренко.По его словам, когда он повзрослел, он попытался найти отца. И это при том, что Костусев был довольно известным политиком."Но ничего хорошего из этого не вышло. Последний раз мы общались 14 лет тому назад, ещё в 2009! После — никаких контактов не было", - уверял Гончаренко.Он также заявил, что когда его отец пытался приватизировать Одесский аэропорт, сам Гончаренко был депутатом Одесского областного совета и публично выступал против этой сделки.Примечательно, что в 2012 году одни из противников Гончаренко на выборах в Одессе основной упор своей кампании делали на то, что тот — мажор. При этом Гончаренко был членом "Партии регионов", как и его отец.

