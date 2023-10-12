https://ukraina.ru/20231012/1050124520.html
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией - 12.10.2023 Украина.ру
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября ответил на вопрос журналистов, как понимать слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ
2023-10-12T14:32
2023-10-12T14:32
2023-10-12T14:32
сергей лавров
владимир зеленский
новости
украина
конфликт
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"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров.Его попросили уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.Накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу указал, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Кроме того, он признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия.В сентябре Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
https://ukraina.ru/20231012/1050108267.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, владимир зеленский, новости, украина, конфликт
Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Новости, Украина, конфликт
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября ответил на вопрос журналистов, как понимать слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ
"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров.
Его попросили уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
"Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД.
Накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу указал, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Кроме того, он признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия.
В сентябре Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.