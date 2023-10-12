Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией - 12.10.2023 Украина.ру
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Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией - 12.10.2023 Украина.ру
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября ответил на вопрос журналистов, как понимать слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ
2023-10-12T14:32
2023-10-12T14:32
сергей лавров
владимир зеленский
новости
украина
конфликт
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"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров.Его попросили уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.Накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу указал, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Кроме того, он признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия.В сентябре Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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сергей лавров, владимир зеленский, новости, украина, конфликт
Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Новости, Украина, конфликт

Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

14:32 12.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября ответил на вопрос журналистов, как понимать слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ
"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров.
Его попросили уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
"Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", - отметил глава МИД.
Накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу указал, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Кроме того, он признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия.
В сентябре Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
06:34
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Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийНовостиУкраинаконфликт
 
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