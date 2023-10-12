https://ukraina.ru/20231012/1050124520.html

Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией - 12.10.2023 Украина.ру

Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября ответил на вопрос журналистов, как понимать слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ

2023-10-12T14:32

2023-10-12T14:32

2023-10-12T14:32

сергей лавров

владимир зеленский

новости

украина

конфликт

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"Я думаю, как признание безысходности", - сказал Лавров.Его попросили уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.Накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу указал, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Кроме того, он признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия.В сентябре Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

https://ukraina.ru/20231012/1050108267.html

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сергей лавров, владимир зеленский, новости, украина, конфликт