Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии - 11.10.2023 Украина.ру
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Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии
Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии - 11.10.2023 Украина.ру
Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии
Румынский парламент отклонил законопроекты, которые подразумевали возврат "исторических территорий", сообщили 11 октября журналисты национального информагентства Agerpres
2023-10-11T15:18
2023-10-11T15:18
новости
румыния
парламент
украина
молдавия
территории
законопроект
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Депутаты румынского парламента отклонили два законопроекта, инициированных сенатором Дианой Шошоакэ. Законопроекты касались Договора о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года.Издание пишет, что законопроект Шошоакэ предполагал объединение Румынии с Молдавией.В случае первого проекта депутаты комиссии утверждали, что правительство Румынии признало независимость Молдавии в 1991 году. Законопроект был отклонен 213 голосами, только один проголосовал "за".Также там напомнили, что Румыния активно поддерживает усилия Молдавии по интеграции в Евросоюз.Издание приводит слова депутата Людовика Орбана. Он заявил, что объединение Румынии с Республикой Молдова не осуществляется посредством законопроектов, а отношения регламентированы международными договорами."Многие из тех, кто либо воздержался, либо проголосовал за отказ от проекта, выступают за объединение Румынии с Республикой Молдова. Только объединение Румынии с Республикой Молдова и Бессарабией не осуществляется посредством законопроектов", - сказал Орбан.В марте Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории. Такой шаг можно будет осуществить при помощи "простого закона с тремя статьями", предлагала она. Сенатор рассчитывала осуществить возврат территорий в 2027 году.Вторая статья "простого закона" гласит, что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров".Накануне, 10 октября, Шошоакэ выступила в парламенте Румынии. Она принесла карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".
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452
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новости, румыния, парламент, украина, молдавия, территории, законопроект
Новости, Румыния, парламент, Украина, Молдавия, территории, законопроект

Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии

15:18 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Румынский парламент отклонил законопроекты, которые подразумевали возврат "исторических территорий", сообщили 11 октября журналисты национального информагентства Agerpres
Депутаты румынского парламента отклонили два законопроекта, инициированных сенатором Дианой Шошоакэ. Законопроекты касались Договора о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года.
Издание пишет, что законопроект Шошоакэ предполагал объединение Румынии с Молдавией.
В случае первого проекта депутаты комиссии утверждали, что правительство Румынии признало независимость Молдавии в 1991 году. Законопроект был отклонен 213 голосами, только один проголосовал "за".
"Принятие закона, предусматривающего, что "парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Республикой Молдова" будет явно противоречить обязательствам по соблюдению суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова", - говорится в отчёте комиссии.
Также там напомнили, что Румыния активно поддерживает усилия Молдавии по интеграции в Евросоюз.
Издание приводит слова депутата Людовика Орбана. Он заявил, что объединение Румынии с Республикой Молдова не осуществляется посредством законопроектов, а отношения регламентированы международными договорами.
"Многие из тех, кто либо воздержался, либо проголосовал за отказ от проекта, выступают за объединение Румынии с Республикой Молдова. Только объединение Румынии с Республикой Молдова и Бессарабией не осуществляется посредством законопроектов", - сказал Орбан.
В марте Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части ее территории. Такой шаг можно будет осуществить при помощи "простого закона с тремя статьями", предлагала она. Сенатор рассчитывала осуществить возврат территорий в 2027 году.
Вторая статья "простого закона" гласит, что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров".
Накануне, 10 октября, Шошоакэ выступила в парламенте Румынии. Она принесла карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".
Вчера, 18:13
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте РумынииСенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
 
НовостиРумынияпарламентУкраинаМолдавиятерриториизаконопроект
 
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