https://ukraina.ru/20231011/1050085455.html

В Загребе проходит донорская конференция по разминированию Украины

В Загребе проходит донорская конференция по разминированию Украины - 11.10.2023 Украина.ру

В Загребе проходит донорская конференция по разминированию Украины

Евросоюз намерен выделить дополнительные средства для разминирования территории Украины

2023-10-11T12:05

2023-10-11T12:05

2023-10-11T12:05

новости

хорватия

конференция

разминирование

ес

украина

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В рамках поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, разминирование территории является приоритетом. Об этом 11 октября в Загребе, в ходе Донорской конференции по гуманитарному разминированию на Украине, заявил комиссар ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить условия для жизни людей и восстановления страны, а также для того, чтобы "ограничить серьезные последствия российской агрессии на окружающую среду".Синкявичюс отметил, что Украина самая заминированная страна в мире. Он добавил, что мины и взрывчатые устройства являются источником опасности для мирных жителей. Это угроза для населения, но также и для восстановления хозяйственной деятельности, особенно в сельскохозяйственной секторе, сказал Синкявичюс.Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны подчеркнул, что донорская конференция по разминированию на Украине, которая проводится в Загребе – это "шанс для оказания финансовой и оперативной поддержки Украине", а также для разработки стратегии и плана проведения мероприятии по разминированию украинской территории."Хотя в последние дни все внимание мирового сообщества приковано к событиям в Израиле, Украина все еще сталкивается с российской агрессией и ее последствиями", - процитировал телеканал HRT премьер-министра Хорватии.Европейская комиссия в 2022 году выделила 17 млн евро для разминирования территории Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС собирается выделить дополнительных 25 млн евро для разминирования на Украине. Средства на разминирование выделяют и отдельные государства-члены ЕС. Совместно с ними ЕС вложил в разминирование Украины более 110 млн евро. В государствах ЕС также проходит обучение украинских саперов.В октябре 2022 года в Хорватии прошел первый парламентский саммит так называемой Крымской платформы, на котором от имени страны выступал премьер-министр Андрей Пленкович. Президент страны Зоран Миланович отказался участвовать в этом мероприятии.В 2016 году Пленкович предложил поделиться с Киевом опытом Хорватии в решении внутренних конфликтов. Напомним, что в 1995 году Хорватия провела операцию "Буря" по ликвидации Республики Сербской Краины. В ходе этой операции несколько тысяч мирных жителей сербской национальности были убиты, а около 250 тысяч сербов были изгнаны, и вынуждены были искать убежище сначала в Сербии, а потом и в других странах Европы.

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новости, хорватия, конференция, разминирование, ес, украина