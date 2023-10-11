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Польша присвоила часть российского газопровода

Польша присвоила часть российского газопровода - 11.10.2023 Украина.ру

Польша присвоила часть российского газопровода

Польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром". Об этом заявил руководитель концерна Orlen Даниэль Обайтеко

2023-10-11T02:11

2023-10-11T02:11

2023-10-11T02:11

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В соцсети Х на своей странице он написал, что поляки зависели от поставок российского природного газа – десять лет на долю страны приходилось примерно 80% импорта этого сырья. Контроль над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности Польши. Согласно заявлению концерна Orlen, 9 октября глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние. Таким образом польский концерн берёт на себя обязательства по контролю над транзитной газопроводной системой.Глава концерна также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от газа РФ. Ранее в Польше с 17 сентября запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, газпром, газопровод