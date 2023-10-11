Польша присвоила часть российского газопровода - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050076308.html
Польша присвоила часть российского газопровода
Польша присвоила часть российского газопровода - 11.10.2023 Украина.ру
Польша присвоила часть российского газопровода
Польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром". Об этом заявил руководитель концерна Orlen Даниэль Обайтеко
2023-10-11T02:11
2023-10-11T02:11
новости
польша
газпром
газопровод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b47629ba30812f2244fefd6dcf18878.jpg
В соцсети Х на своей странице он написал, что поляки зависели от поставок российского природного газа – десять лет на долю страны приходилось примерно 80% импорта этого сырья. Контроль над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности Польши. Согласно заявлению концерна Orlen, 9 октября глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние. Таким образом польский концерн берёт на себя обязательства по контролю над транзитной газопроводной системой.Глава концерна также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от газа РФ. Ранее в Польше с 17 сентября запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9c284c939737f045bdaf305ff35e17f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, газпром, газопровод
Новости, Польша, Газпром, газопровод

Польша присвоила часть российского газопровода

02:11 11.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром". Об этом заявил руководитель концерна Orlen Даниэль Обайтеко
В соцсети Х на своей странице он написал, что поляки зависели от поставок российского природного газа – десять лет на долю страны приходилось примерно 80% импорта этого сырья. Контроль над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности Польши.
Согласно заявлению концерна Orlen, 9 октября глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние. Таким образом польский концерн берёт на себя обязательства по контролю над транзитной газопроводной системой.
"Решение является ещё одним шагом на пути к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны", – отметил Обайтеко.
Глава концерна также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от газа РФ.
Ранее в Польше с 17 сентября запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России.
 
НовостиПольшаГазпромгазопровод
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:35Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
02:11Польша присвоила часть российского газопровода
01:44Блинкен посетит Израиль – Госдеп
01:31Гражданская война в Европе неизбежна – Маск
01:09Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
00:26Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
23:44Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
23:21В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
22:49На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
22:09Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
21:50"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
21:28Зеленский пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку
21:14МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
20:46Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
20:39Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
19:36Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
19:23ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
19:07Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
Лента новостейМолния