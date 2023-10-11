Польша присвоила часть российского газопровода
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром". Об этом заявил руководитель концерна Orlen Даниэль Обайтеко
В соцсети Х на своей странице он написал, что поляки зависели от поставок российского природного газа – десять лет на долю страны приходилось примерно 80% импорта этого сырья. Контроль над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности Польши.
Согласно заявлению концерна Orlen, 9 октября глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние. Таким образом польский концерн берёт на себя обязательства по контролю над транзитной газопроводной системой.
"Решение является ещё одним шагом на пути к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны", – отметил Обайтеко.
Глава концерна также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от газа РФ.
Ранее в Польше с 17 сентября запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России.