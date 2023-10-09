https://ukraina.ru/20231009/1050026713.html

На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"

На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности" - 09.10.2023 Украина.ру

На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"

В отличие от охранников, маршалы будут работать инкогнито

2023-10-09T14:03

2023-10-09T14:03

2023-10-09T14:03

новости

украина

железные дороги

безопасность

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На вокзалах и в поездах на Украине появятся "маршалы безопасности", которые будут контролировать безопасность пассажирских поездок и своевременно реагировать на возникнувшие нежелательные ситуации. Об этом 9 октября сообщила Украинские железные дороги в своем телеграм-канале.В отличие от коллег-охранников, маршалы будут работать непублично, так что ни пассажиры, ни злоумышленники не будут знать о "ловцах на правонарушителей", отмечается в сообщении."Это специально подготовленные сотрудники", - заявил глава Украинской железной дороги Евгений Лященко.В настоящее время сотрудники Украинских железных дорог, выполняющие важную миссию обеспечения безопасности пассажиров в период поездки, работают только на одном из популярных направлений.В рамках проекта "железная безопасность" компания ранее ввела вооруженную охрану в девяти пассажирских поездах.Ранее Украинские железные дороги сообщили о запуске с 15 октября пассажирских поездов по маршруту Львов-Варшава Впервые за 18 лет между этими двумя городами начнут курсировать поезда.

https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html

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новости, украина, железные дороги, безопасность