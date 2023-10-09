На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности" - 09.10.2023 Украина.ру
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На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"
На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности" - 09.10.2023 Украина.ру
На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"
В отличие от охранников, маршалы будут работать инкогнито
2023-10-09T14:03
2023-10-09T14:03
новости
украина
железные дороги
безопасность
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На вокзалах и в поездах на Украине появятся "маршалы безопасности", которые будут контролировать безопасность пассажирских поездок и своевременно реагировать на возникнувшие нежелательные ситуации. Об этом 9 октября сообщила Украинские железные дороги в своем телеграм-канале.В отличие от коллег-охранников, маршалы будут работать непублично, так что ни пассажиры, ни злоумышленники не будут знать о "ловцах на правонарушителей", отмечается в сообщении."Это специально подготовленные сотрудники", - заявил глава Украинской железной дороги Евгений Лященко.В настоящее время сотрудники Украинских железных дорог, выполняющие важную миссию обеспечения безопасности пассажиров в период поездки, работают только на одном из популярных направлений.В рамках проекта "железная безопасность" компания ранее ввела вооруженную охрану в девяти пассажирских поездах.Ранее Украинские железные дороги сообщили о запуске с 15 октября пассажирских поездов по маршруту Львов-Варшава Впервые за 18 лет между этими двумя городами начнут курсировать поезда.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, железные дороги, безопасность
Новости, Украина, железные дороги, безопасность

На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"

14:03 09.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
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В отличие от охранников, маршалы будут работать инкогнито
На вокзалах и в поездах на Украине появятся "маршалы безопасности", которые будут контролировать безопасность пассажирских поездок и своевременно реагировать на возникнувшие нежелательные ситуации. Об этом 9 октября сообщила Украинские железные дороги в своем телеграм-канале.
В отличие от коллег-охранников, маршалы будут работать непублично, так что ни пассажиры, ни злоумышленники не будут знать о "ловцах на правонарушителей", отмечается в сообщении.
"Это специально подготовленные сотрудники", - заявил глава Украинской железной дороги Евгений Лященко.
В настоящее время сотрудники Украинских железных дорог, выполняющие важную миссию обеспечения безопасности пассажиров в период поездки, работают только на одном из популярных направлений.
В рамках проекта "железная безопасность" компания ранее ввела вооруженную охрану в девяти пассажирских поездах.
Ранее Украинские железные дороги сообщили о запуске с 15 октября пассажирских поездов по маршруту Львов-Варшава Впервые за 18 лет между этими двумя городами начнут курсировать поезда.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 12:07
Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зернаУкраина планирует в ближайшее время открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 28 сентября "Интерфакс-Украина"
 
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