На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
В отличие от охранников, маршалы будут работать инкогнито
На вокзалах и в поездах на Украине появятся "маршалы безопасности", которые будут контролировать безопасность пассажирских поездок и своевременно реагировать на возникнувшие нежелательные ситуации. Об этом 9 октября сообщила Украинские железные дороги в своем телеграм-канале.
В отличие от коллег-охранников, маршалы будут работать непублично, так что ни пассажиры, ни злоумышленники не будут знать о "ловцах на правонарушителей", отмечается в сообщении.
"Это специально подготовленные сотрудники", - заявил глава Украинской железной дороги Евгений Лященко.
В настоящее время сотрудники Украинских железных дорог, выполняющие важную миссию обеспечения безопасности пассажиров в период поездки, работают только на одном из популярных направлений.
В рамках проекта "железная безопасность" компания ранее ввела вооруженную охрану в девяти пассажирских поездах.
Ранее Украинские железные дороги сообщили о запуске с 15 октября пассажирских поездов по маршруту Львов-Варшава Впервые за 18 лет между этими двумя городами начнут курсировать поезда.