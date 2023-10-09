https://ukraina.ru/20231009/1050025033.html

Премьер-министр Дании: Давайте в Европе не будет усталости от Украины

Премьер-министр Дании: Давайте в Европе не будет усталости от Украины - 09.10.2023 Украина.ру

Премьер-министр Дании: Давайте в Европе не будет усталости от Украины

Метте Фредериксен полагает, что страны НАТО не имеют право заявлять об усталости от войны пока Киев продолжает "неутомимую борьбу"

2023-10-09T13:51

2023-10-09T13:51

2023-10-09T13:51

новости

нато

украина

дания

премьер-министр

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Североатлантический альянс должен оставаться с Украиной "до победного конца". Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен 9 октября, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.По ее словам, ни одно из государств альянса не может заявлять об усталости от войны, пока Украина продолжает "неутомимую борьбу"."Давайте решим, что в нашем трансатлантическом сообществе не будет усталости от войны", - процитировали Фредериксен журналисты британского издания The Guardian.Премьер-министр Дании заявила, что президент России Владимир Путин просчитался, полагая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся просто словами"."Украинские солдаты сражаются с нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и скоро Украина также будет летать на наших F-16", - сказала Фредериксен, призывая представителей других стран НАТО расширить коалицию, поставляющую истребителей на Украину.В Литве ранее заявили, что надеются на продление поддержки Украины со стороны США, несмотря на возникновение нового конфликта на Ближнем Востоке.

https://ukraina.ru/20231009/1050024048.html

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новости, нато, украина, дания, премьер-министр