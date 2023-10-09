Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 8 октября спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за конфликта в Израиле
По его словам, США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.
Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как "ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война".
"Денег нет, уже и не будет <...> Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?", — заявил он.
Накануне стало известно, что США уже отправили свой самый дорогой авианосец "Джеральд Форд", строительство которого обошлось в 13 млрд долларов, в Средиземное море на помощь Израилю. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.