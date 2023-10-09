https://ukraina.ru/20231009/1050012515.html

Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин

Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин - 09.10.2023 Украина.ру

Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 8 октября спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за конфликта в Израиле

2023-10-09T08:22

2023-10-09T08:22

2023-10-09T08:22

израиль

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соскин

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зарубежье

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По его словам, США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как "ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война".Накануне стало известно, что США уже отправили свой самый дорогой авианосец "Джеральд Форд", строительство которого обошлось в 13 млрд долларов, в Средиземное море на помощь Израилю. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html

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израиль, всу, соскин, новости, помощь, зарубежье