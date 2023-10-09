Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин - 09.10.2023 Украина.ру
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Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин
Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин - 09.10.2023 Украина.ру
Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 8 октября спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за конфликта в Израиле
2023-10-09T08:22
2023-10-09T08:22
израиль
всу
соскин
новости
помощь
зарубежье
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По его словам, США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как "ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война".Накануне стало известно, что США уже отправили свой самый дорогой авианосец "Джеральд Форд", строительство которого обошлось в 13 млрд долларов, в Средиземное море на помощь Израилю. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
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израиль, всу, соскин, новости, помощь, зарубежье
Израиль, ВСУ, Соскин, Новости, помощь, Зарубежье

Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин

08:22 09.10.2023
 
© youtube.comСоскин
Соскин
© youtube.com
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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 8 октября спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за конфликта в Израиле
По его словам, США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.
Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как "ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война".

"Денег нет, уже и не будет <...> Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?", — заявил он.

Накануне стало известно, что США уже отправили свой самый дорогой авианосец "Джеральд Форд", строительство которого обошлось в 13 млрд долларов, в Средиземное море на помощь Израилю. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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