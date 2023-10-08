Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ - 08.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ
Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ - 08.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ
Американский истребитель F-16 станет "логистическим кошмаром" для ВСУ, заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS
2023-10-08T14:12
2023-10-08T14:12
новости
украина
f-16
авиация
аэропорт
аэродромы
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Босник пишет, что "авиация киевского режима понесла серьёзные потери, а ее авиабазы либо уничтожены, либо повреждены безвозвратно в результате российских высокоточных ударов с большой дальности". Это фактически сделало невозможным нанесение массовых авиаударов по российским позициям, добавил он.Новые авиабазы для американских истребителей будут немедленно уничтожены российскими войсками, подчеркнул Босник, что F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолетов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.Между тем, большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
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новости, украина, f-16, авиация, аэропорт, аэродромы
Новости, Украина, F-16, авиация, аэропорт, аэродромы

Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ

14:12 08.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Американский истребитель F-16 станет "логистическим кошмаром" для ВСУ, заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS
Босник пишет, что "авиация киевского режима понесла серьёзные потери, а ее авиабазы либо уничтожены, либо повреждены безвозвратно в результате российских высокоточных ударов с большой дальности". Это фактически сделало невозможным нанесение массовых авиаударов по российским позициям, добавил он.
"Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве", — говорится в материале.
Новые авиабазы для американских истребителей будут немедленно уничтожены российскими войсками, подчеркнул Босник, что F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.
Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолетов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.
Между тем, большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
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НовостиУкраинаF-16авиацияаэропортаэродромы
 
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