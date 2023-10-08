https://ukraina.ru/20231008/1049960059.html

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей - 08.10.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей

Около трёх десятков детей-сирот из Закарпатья, которых в прошлом году вывезли в Сицилию и Калабрию, местные семьи отказываются отпускать в Украину. Но вряд ли Киев обратится в международные суды.

2023-10-08T05:49

2023-10-08T05:49

2023-10-08T05:49

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украина

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Уклонистов переправляли за границу депутаты Верховной Рады из ГаличиныНа днях Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обнародовал новые подробности по делу уклонистов от мобилизации, где подозреваемым является экс-депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко (Тернополь). В этом деле письмо-обращение о выезде мужчины в мобилизационном возрасте за границу – под видом волонтёра – направляла благотворительная организация "Фонд семьи Камельчуков". Соучредительницей этого фонда является жена ещё одного депутата от "Слуги народа" – Юрия Камельчука из Львовской области.О причастности к скандальному делу Фонда семьи Камельчуков говорится в постановлении следственного судьи ВАКС о продлении сроков досудебного расследования уголовного производства.Напомним, в июле этого года депутат Марченко совместно со своей помощницей за взятку в 5300 долларов пообещала гражданину помочь с внесением его данных в информационную систему "Путь" для выезда за границу. Соответствующее письмо-просьбу в адрес Бучанской районной военной администрации Киевской области направила благотворительная организация "Фонд семьи Камельчуков". На основании этих документов Киевская областная военная администрация (ОВА) предоставила разрешение упомянутому мужчине на выезд за границу в качестве волонтёра, с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.После получения разрешения помощница депутата ВР встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2800 долларов, которые впоследствии передала народной избраннице. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало видео разговоров, где слышно, как депутат и её помощница обсуждают с другими лицами стоимость своих услуг за то, что помогут внести их данные в систему "Путь". Также камеры наблюдения зафиксировали, как Марченко пытается избавиться от незаконно полученных денег – просто выбрасывает их за забор своего загородного дома в Тернополе.В настоящее время уже бывшему депутату и её помощнице сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, осуществлённым в сговоре группой лиц. ВАКС продлил срок досудебного расследования данного дела до 9 ноября этого года.По данным портала YouControl, Благотворительная организация "Фонд семьи Камельчуков" зарегистрирована в Киеве в 2021 году. Ее соучредительницами являются две жительницы Червонограда Львовской области – Татьяна Камельчук (жена депутата Юрия Камельчука) и Ирина Богачева. На сайте фонда декларируется, что организация "оказывает поддержку и финансирование нуждающимся детям на территории всей Украины", а во время военного положения фонд сосредоточился на получении и передаче гуманитарной помощи из-за границы.Сам Юрий Камельчук сначала отказался комментировать причастность фонда к делу уклонистов, поскольку расследование продолжается. "Я не могу без разрешения следователей или органов НАБУ, с которыми я встречался и давал объяснения, ничего комментировать. Иначе это может помешать расследованию", – заявил он журналистам львовского портала ZAXID.NET.Однако уже через несколько минут он перезвонил и отрицал причастность "Фонда семьи Камельчуков" к этому делу. "Ни я, ни мои помощники, ни жена не оформляли подобных справок. Дополнительно фонд направит обращение в НАБУ для выяснения этой ситуации", – заявил депутат. Камельчук предположил, что кто-то подделал письмо-обращение для выезда уклониста от имени его благотворительной организации.Этот депутат от президентской партии не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей. В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в декларации Юрия Камельчука нарушения почти на 7 млн грн. За 2020 год депутат не задекларировал арендованную квартиру в Киеве стоимостью 3,6 млн грн, автомобиль, три частных компании и 48,8 тыс. долларов кредита в банке. Камельчук также не сообщил в декларации о покупке биткойнов за 650 тысяч гривен. По этому факту депутату объявили подозрение в декларировании недостоверной информации.В марте 2023 года ВАКС признал Юрия Камельчука невиновным в ложном декларировании своего имущества, однако Специализированная антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор в апелляции. В мае апелляционная палата ВАКС оштрафовала депутата ВР из фракции "Слуга народа" на 5368 грн (около 130 евро) за неявку на судебное заседание. Судьи должны были рассматривать жалобу прокурора на оправдательный приговор о лжи в декларации депутата, но на заседание тот не пришёл.Итальянцы отказываются возвращать закарпатских детей-сиротРедакция закарпатского издания Mukachevo.net обнародовала на этой неделе подробности запутанной истории с детьми Чинадиевского детского дома, которых не возвращают на Украину. В настоящее время в Италии находятся 27 таких детей: 7 в Сицилии и 20 в Калабрии (оба региона известны специфическим отношением к закону). Ситуация зашла в тупик, работники детдома обратились в суд и призывают общественность помочь в решении этого вопроса.В феврале и марте 2022 года детей-сирот с востока Украины срочно перевозили за границу и в западные области страны. В то время Чинадиевский детский дом приютил более семи десятков сирот с Востока. Чтобы принять этих детей, дирекция заведения отправила 36 своих воспитанников на оздоровление в Италию.С итальянцами Чинадиевский детский дом сотрудничает уже много лет. В мирное время дети часто ездили в солнечную страну на отдых, останавливались в семьях, знакомились с культурой и возвращались домой. Итак, когда начались боевые действия, их тоже приняли. Вот только сейчас уже полтора года их не могут вернуть домой, рассказала Светлана Софилканыч – директор Чинадиевского детдома.По ее словам, проблема в том, что в первые дни некому было разрабатывать специальные двусторонние договоры между Украиной и Италией, которые бы четко прописывали последовательность действий и обязанности сторон. Такие документы появились только после 12 марта 2022 года."Все дети, выехавшие с 24 февраля по 11 марта, стали заложниками ситуации. По нашим законам, в Италии у них есть официальный украинский опекун, который принимает решение и несет ответственность. А по итальянским законам, а точнее их ошибочной трактовке, эти дети прибыли без сопровождения и им назначили итальянских опекунов", – говорит Софилканыч.Когда украинским детям пришло время возвращаться домой, часть семей их отпустила. Они и дальше посылают подарки и поддерживают теплые приятельские отношения. Но большинство семей оставило детей у себя."Уже несколько месяцев на Сицилии продолжается судебная волокита. Потому что Верховный суд Италии признал, что эти дети – граждане Украины, и должны вернуться домой, а привыкшие к ним семьи подают апелляции и даже настраивают детей против родного государства, мол – там война, опасность, тебе нельзя туда возвращаться", – отмечает директор детдома.В Чинадиевском детском доме даже записывали видео о том, что в Закарпатье угрозы жизни детей нет. Здесь они ежедневно посещают общеобразовательную школу, гуляют и забавляются, общаются со сверстниками и планируют свою жизнь на Украине.Однако семьи, не отпускающие сирот на родину, стоят на своём. Дошло даже до того, что на официальную представительницу детей в Италии, главу ассоциации "Новые границы", юриста Юлию Динниченко, подали в суд за якобы моральное давление на детей.Почему итальянцы так поступают? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Существует сугубо материальный аспект – ведь те, кто приютил украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки, получают денежную помощь от Италии. Также стоит отметить, что сейчас международное усыновление в Украине запрещено, и оставить себе временно приютивших детей – это возможность обойти все процедуры. Дети ведь уже в Италии, причем по их законам ещё и без украинских опекунов."Общение с итальянской стороной происходит через консульства, но пока положительных сдвигов нет. В Украину вернулась только часть детей. Одна из тех, кто недавно приехал с Сицилии, 14-летняя девочка, рассказала, что ее брат до сих пор там. Семья, в которой он находится, говорит, что не имеет всех документов, чтобы отправить его домой. Некоторых ребят, особенно подростков, запугали и тем, что их сразу по приезду на родину заберут на войну", – говорит Светлана Софилканыч.Представительница украинских сирот Юлия Динниченко отмечает, что дети, которые до сих пор остаются в Италии, не посещают школу и не учатся онлайн. А еще им запрещают общаться с украинскими опекунами, друзьями и родными. Всё это, по словам юриста, оказывает негативное влияние на их развитие и общее состояние. Но посольство Украины в Италии повлиять на ситуацию не может.На днях украинский омбудсман Дмитрий Лубинец встречался с чиновницей МВД Италии. Они обсудили соблюдение прав украинских детей. Итальянская сторона заверила, что не удерживает детей и хочет вернуть их домой, но никаких активных действий в этом отношении не предпринимает. Будет ли Украина подавать заявление на руководство Италии в Международный криминальный суд за похищение детей – вопрос риторический в свете поставок итальянского оружия Киеву.Ранее британская медиа-корпорация BBC сообщала, что в странах Европы зафиксировано не менее 240 случаев, когда у украинских беженцев отбирали детей. Это происходит из-за отличий в законодательстве с Украиной.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, мобилизация, италия, дети, украина