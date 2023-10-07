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Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран

Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран - 07.10.2023 Украина.ру

Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран

Особый порядок въезда в Россию из третьих стран граждан Украины утвердило 6 октября правительство РФ. Документ начнет действовать через 10 дней

2023-10-07T14:44

2023-10-07T14:44

2023-10-07T14:44

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С 16 октября граждане Украины, приезжающие из других государств, смогут попасть на территорию России только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.Отмечается, что этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также на детей, которые въезжают в сопровождении законного представителя.Ранее сообщалось, что Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям. Об этом заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Он отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости украины, новости, въезд