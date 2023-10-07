Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран - 07.10.2023 Украина.ру
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Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран
Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран - 07.10.2023 Украина.ру
Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран
Особый порядок въезда в Россию из третьих стран граждан Украины утвердило 6 октября правительство РФ. Документ начнет действовать через 10 дней
2023-10-07T14:44
2023-10-07T14:44
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С 16 октября граждане Украины, приезжающие из других государств, смогут попасть на территорию России только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.Отмечается, что этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также на детей, которые въезжают в сопровождении законного представителя.Ранее сообщалось, что Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям. Об этом заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Он отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.
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новости украины, новости, въезд
Новости Украины, Новости, въезд

Россия вводит для граждан Украины новые правила въезда из третьих стран

14:44 07.10.2023
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP / Sergei Chuzavkov
Читать в
Особый порядок въезда в Россию из третьих стран граждан Украины утвердило 6 октября правительство РФ. Документ начнет действовать через 10 дней
С 16 октября граждане Украины, приезжающие из других государств, смогут попасть на территорию России только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.
"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", – говорится в документе.
Отмечается, что этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также на детей, которые въезжают в сопровождении законного представителя.
Ранее сообщалось, что Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям. Об этом заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Он отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.
 
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