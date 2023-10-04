https://ukraina.ru/20231004/1049897524.html

Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова

Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова - 04.10.2023 Украина.ру

Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова

Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга

2023-10-04T13:09

2023-10-04T13:09

2023-10-04T13:09

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государственная граница

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Захарова отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о порядке пересечения границы гражданами Украины.Летом прошлого года украинские власти приняли решение о введении визового режима для российских граждан. Киев расторгнул двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках.До этого, напомнила Захарова, между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима. Такого решение киевских властей направлено на то, чтобы максимально затруднить контакты между людьми.Дипломат отметила, что украинцы в Россию могут въезжать не только без виз, но и по внутренним паспортам и другим документам, причем даже с истекшим сроком действия.

https://ukraina.ru/20230929/1049798378.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, мария захарова, владимир путин, украинцы, паспорт, государственная граница