https://ukraina.ru/20231004/1049897524.html
Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова
Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова - 04.10.2023 Украина.ру
Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова
Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
2023-10-04T13:09
2023-10-04T13:09
2023-10-04T13:09
новости
россия
украина
мария захарова
владимир путин
украинцы
паспорт
государственная граница
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Захарова отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о порядке пересечения границы гражданами Украины.Летом прошлого года украинские власти приняли решение о введении визового режима для российских граждан. Киев расторгнул двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках.До этого, напомнила Захарова, между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима. Такого решение киевских властей направлено на то, чтобы максимально затруднить контакты между людьми.Дипломат отметила, что украинцы в Россию могут въезжать не только без виз, но и по внутренним паспортам и другим документам, причем даже с истекшим сроком действия.
https://ukraina.ru/20230929/1049798378.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, мария захарова, владимир путин, украинцы, паспорт, государственная граница
Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, украинцы, паспорт, государственная граница
Россия сохраняет безвиз для украинцев по гуманитарным соображениям – Захарова
Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова отметила, что Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.
"Исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим для граждан Украины будет сохранен",- пояснила дипломат.
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о порядке пересечения границы гражданами Украины.
Летом прошлого года украинские власти приняли решение о введении визового режима для российских граждан. Киев расторгнул двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках.
До этого, напомнила Захарова, между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима. Такого решение киевских властей направлено на то, чтобы максимально затруднить контакты между людьми.
Дипломат отметила, что украинцы в Россию могут въезжать не только без виз, но и по внутренним паспортам и другим документам, причем даже с истекшим сроком действия.