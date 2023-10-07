Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации - 07.10.2023 Украина.ру
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Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации
Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации - 07.10.2023 Украина.ру
Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации
Уклонявшимся от мобилизации предлагали за доллары США оформить документы о наличии несовершеннолетних детей, что давало право выезда за границу. Об этом 7 октября проинформировала Нацполиция Украины.
2023-10-07T14:31
2023-10-07T14:31
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"Одной из схем из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины трех и более детей, которые не достигших 18-летнего возраста, дают ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои "услуги" злоумышленники просили до десяти тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.В состав группы, зарабатывавшей на схеме помощи уклонистам "входили киевлянин, который занимался поиском и инструктажем "клиентов" среди тех, кто подлежит мобилизации, и житель Львовской области, роль которого заключалась в изготовлении фальшивых документов и организации сопровождения уклонистов через государственную границу".Одного фигуранта задержала СБУ, второго – украинская полиция.
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Новости, Новости Украины, Украина, уклонисты, СБУ, Нацполиция, СВО, мобилизация, криминал

Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации

14:31 07.10.2023
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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Уклонявшимся от мобилизации предлагали за доллары США оформить документы о наличии несовершеннолетних детей, что давало право выезда за границу. Об этом 7 октября проинформировала Нацполиция Украины.
"Одной из схем из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины трех и более детей, которые не достигших 18-летнего возраста, дают ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои "услуги" злоумышленники просили до десяти тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.
В состав группы, зарабатывавшей на схеме помощи уклонистам "входили киевлянин, который занимался поиском и инструктажем "клиентов" среди тех, кто подлежит мобилизации, и житель Львовской области, роль которого заключалась в изготовлении фальшивых документов и организации сопровождения уклонистов через государственную границу".
Одного фигуранта задержала СБУ, второго – украинская полиция.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 10:39
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews* 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
 
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