Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизации
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Уклонявшимся от мобилизации предлагали за доллары США оформить документы о наличии несовершеннолетних детей, что давало право выезда за границу. Об этом 7 октября проинформировала Нацполиция Украины.
"Одной из схем из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины трех и более детей, которые не достигших 18-летнего возраста, дают ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои "услуги" злоумышленники просили до десяти тысяч долларов", - сказано в официальном сообщении.
В состав группы, зарабатывавшей на схеме помощи уклонистам "входили киевлянин, который занимался поиском и инструктажем "клиентов" среди тех, кто подлежит мобилизации, и житель Львовской области, роль которого заключалась в изготовлении фальшивых документов и организации сопровождения уклонистов через государственную границу".
Одного фигуранта задержала СБУ, второго – украинская полиция.
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