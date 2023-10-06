https://ukraina.ru/20231006/1049966821.html

Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко

Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко - 06.10.2023 Украина.ру

Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к каким последствиям для США приведет падение киевского режима, о пользе украинских беженцев для России, а также оценил перспективы сохранения российской военной базы в Армении

2023-10-06T13:55

2023-10-06T13:55

2023-10-06T13:55

видео

ростислав ищенко

дональд трамп

украина

сво

россия

запад

спецоперация

гражданство

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049966331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52157b908593a332649549e4b9db8084.jpg.webp

00:33 – Останется ли Киев без американских денег и чем это чревато для США? 13:25 - Белоруссия приостановила сотрудничество с Украиной по переселенцам: выводы для России; 15:40 – О вероятности размещения базы НАТО на юге Армении; 21:50 – О судьбе Зангезурского коридора; 28:55 – Освобождение Одесской и Николаевской областей: об интересах России; 37:50 – Какая система образования нам нужна?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, дональд трамп, украина, сво, россия, запад, спецоперация, гражданство, сша, нато, армения, никол пашинян, карабах, азербайджан, видео