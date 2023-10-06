Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко - 06.10.2023 Украина.ру
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Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко
Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко - 06.10.2023 Украина.ру
Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к каким последствиям для США приведет падение киевского режима, о пользе украинских беженцев для России, а также оценил перспективы сохранения российской военной базы в Армении
2023-10-06T13:55
2023-10-06T13:55
видео
ростислав ищенко
дональд трамп
украина
сво
россия
запад
спецоперация
гражданство
сша
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00:33 – Останется ли Киев без американских денег и чем это чревато для США? 13:25 - Белоруссия приостановила сотрудничество с Украиной по переселенцам: выводы для России; 15:40 – О вероятности размещения базы НАТО на юге Армении; 21:50 – О судьбе Зангезурского коридора; 28:55 – Освобождение Одесской и Николаевской областей: об интересах России; 37:50 – Какая система образования нам нужна?
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видео, ростислав ищенко, дональд трамп, украина, сво, россия, запад, спецоперация, гражданство, сша, нато, армения, никол пашинян, карабах, азербайджан, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина, СВО, Россия, Запад, Спецоперация, гражданство, США, НАТО, Армения, Никол Пашинян, Карабах, Азербайджан

Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко

13:55 06.10.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к каким последствиям для США приведет падение киевского режима, о пользе украинских беженцев для России, а также оценил перспективы сохранения российской военной базы в Армении
00:33 – Останется ли Киев без американских денег и чем это чревато для США?
13:25 - Белоруссия приостановила сотрудничество с Украиной по переселенцам: выводы для России;
15:40 – О вероятности размещения базы НАТО на юге Армении;
21:50 – О судьбе Зангезурского коридора;
28:55 – Освобождение Одесской и Николаевской областей: об интересах России;
37:50 – Какая система образования нам нужна?
 
ВидеоРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраинаСВОРоссияЗападСпецоперациягражданствоСШАНАТОАрменияНикол ПашинянКарабахАзербайджан
 
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